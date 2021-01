Une séquence d’images montre le contraste saisissant entre des rues étrangement désertées à minuit et lorsqu’elles étaient remplies de fêtards du Nouvel An il y a un an.

Trafalgar Square, normalement animé à Londres, était vide alors que l’horloge sonnait à minuit avec des fonctionnaires érigeant des barrières pour éloigner les briseurs de règles.

Les images illustrent également la disparité entre les célébrations traditionnelles écossaises de Hogmanay à Édimbourg cette année par rapport aux précédentes, montrant comment le verrouillage de Covid-19 a grandement affecté la ville.

Pendant ce temps, une ambulance et des photographes de presse ont été vus attendant dans la rue autrement vacante en face du London Eye, avec une image de 2019 montrant des hordes de personnes attendant de prendre des photos du feu d’artifice au même endroit.

Sadiq Khan a confirmé que le spectacle pyrotechnique traditionnel ne se déroulerait pas en septembre, affirmant que « nous ne pouvons pas nous permettre » d’avoir un grand nombre de personnes se rassemblant au milieu de la pandémie de coronavirus.

Au lieu de cela, des millions de Britanniques enfermés ont regardé le spectacle de lumière de Londres pour inaugurer la nouvelle année depuis chez eux, avec un affichage préenregistré utilisant des drones pour représenter des images telles que le logo du NHS et le capitaine Sir Tom Moore.

Les fêtards arrivant pour célébrer le Nouvel An au Mall dans le centre de Londres en 2019 (photo de gauche), contrastant fortement avec la rue vide vue hier soir (à droite). Trafalgar Square, normalement animé à Londres, était également vide à minuit

Images contrastées montrant le Hogmanay traditionnel écossais les années précédentes (photo de gauche) et à minuit, montrant les effets du verrouillage de Covid-19 à Édimbourg. Les célébrations de Hogmanay ont été déplacées en ligne

L’exposition présentait également un extrait d’un poème écrit par Tomos Robertson, né en Nouvelle-Zélande – qui s’appelle Tom Foolery – intitulé The Great Realization.

Alors que des feux d’artifice illuminaient le ciel, un narrateur a lu: « En 2020, un nouveau virus est venu sur notre chemin. Nous savions ce qu’il fallait faire et ainsi nous aider à nous cacher.

«Les vieilles habitudes ont disparu et elles ont laissé la place aux nouvelles. Et chaque simple acte de gentillesse était maintenant donné.

Quelques secondes plus tard, un oiseau est apparu dans le ciel – en référence au bâtiment des hôpitaux Nightingale – après qu’un clip d’une émission de nouvelles déclare: « Les bâtiments étaient éclairés en bleu, la couleur du NHS ».

Vers la fin du spectacle, la forme d’une tortue est apparue dans le ciel alors que Sir David Attenborough a déclaré: « Bonne année. Notre planète est unique. Un monde vivant de diversité et d’émerveillement. C’est aussi fragile.

«Avec une nouvelle année vient l’opportunité de changement. Et si nous agissons, en 2021, nous pouvons faire toute la différence. »

Des feux d’artifice ont également été aperçus au-dessus du Tower Bridge dans la capitale.

Bien que beaucoup regardent le spectacle de lumière de chez eux, certains Londoniens ont semblé tenter leur chance plus tôt dans la soirée avec des foules rassemblées à Piccadilly Circus et sur le pont de Westminster.

En vertu des règles de niveau 4, seules deux personnes de ménages différents peuvent se rencontrer à l’extérieur, mais la police a été vue en train de parler à des foules d’au moins cinq.

Plus tôt dans la soirée, des feux d’artifice ont illuminé le ciel au-dessus de Newcastle dans un spectacle incroyable regardé par des milliers de personnes depuis leurs fenêtres.

Broad Street à Birmingham en photo l’année dernière, comparé à minuit. Leeds, Birmingham et Cardiff ont vu des rues presque vides alors que les habitants conscients de Covid restaient à l’intérieur

Une ambulance et des photographes de presse ont été vus attendant dans la rue autrement vacante en face du London Eye (à droite), avec une image de 2019 montrant des hordes de personnes attendant de prendre des photos du feu d’artifice au même endroit (à gauche)

Les célébrations de Hogmanay ont été déplacées en ligne, le Premier ministre Nicola Sturgeon ayant averti plus tôt les gens de célébrer « de manière responsable et conformément aux restrictions ».

Elle a ajouté: « Pour être clair, et je ne prends aucun plaisir à dire cela, cela signifie pas de rassemblements, pas de fêtes à la maison, pas de premier pied. Au lieu de cela, nous devrions introduire 2021 dans nos propres maisons avec seulement nos propres ménages. »

Blackpool – un autre point chaud traditionnel du réveillon du Nouvel An – a également été abandonné par les citoyens respectueux des règles qui sont restés chez eux.

Leeds, Birmingham et Cardiff ont également vu des rues presque vides alors que les habitants conscients de Covid restaient à l’intérieur.

Pendant ce temps à Primrose Hill, les fêtards se sont rassemblés à l’extérieur dans leurs groupes de ménages pour regarder les feux d’artifice de l’arrière-jardin éclater à travers l’horizon de la ville.

Contrairement au reste du Royaume-Uni, les habitants des îles Scilly ont été photographiés en train de siroter un verre du réveillon du Nouvel An dans les trois seuls pubs d’Angleterre qui étaient ouverts la nuit dernière.

La population des îles, forte de 2000 habitants, est la seule partie de l’Angleterre encore au niveau 1, toutes les autres parties du pays étant passées aux niveaux 3 ou 4.