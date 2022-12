Les rues du centre-ville d’Oswego se remplissent de foule et de bonne humeur pour la marche de Noël annuelle – Shaw Local

La saison des fêtes a débuté le vendredi 2 décembre au centre-ville d’Oswego avec l’assemblée annuelle Marche de Noël présenté par Allied First Bank et le village.

Des milliers de personnes ont afflué dans les rues du centre-ville pour cet événement gratuit qui comprenait des performances de chorales locales, une visite du Père Noël et de ses rennes, de la sculpture sur glace en direct et un défilé lumineux de véhicules d’urgence.

Les trains Toyland ont offert des trajets gratuits dans le centre-ville d’Oswego lors de la marche annuelle de Noël le vendredi 2 décembre 2022. (David Petech)

Le centre-ville était rempli de tentes et de kiosques d’entreprises de la région offrant des jeux, de l’artisanat et des cadeaux. Des restaurants locaux tels que Fay’s Pork Chop Bar B Que et Freddie’s Off the Chain avaient des files d’attente devant leurs stands et leurs camions tout au long de la soirée.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que la marche de Noël de cette année avait l’un des taux de participation les plus élevés qu’il ait jamais vus, faisant état de plus de 5 000 personnes présentes.

“Nous avons été ravis du temps et de la fréquentation”, a déclaré Di Santo. “Ce fut une expérience incroyable pour les habitants d’Oswego de se réunir et de pouvoir à nouveau profiter ensemble d’un événement en plein air.”

L’événement a débuté avec la cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre à 17 h 30 dirigée par le président du village, Troy Parlier, au coin des rues Main et Jackson.

Le président du village d’Oswego, Troy Parlier, a annoncé l’illumination du sapin de Noël lors de la marche annuelle de Noël au coin des rues Main et Jackson au centre-ville d’Oswego, le vendredi 2 décembre 2022. (David Petech)

La cérémonie d’illumination de l’arbre comprenait de la musique chorale en direct de la chorale Spotlight de l’école secondaire Traughber et de l’école secondaire Oswego East, ainsi que des performances de la compagnie de théâtre Standing O de l’école secondaire Oswego.

Plusieurs magasins du centre-ville ont ouvert leurs portes pour permettre aux participants de profiter du décor des fêtes et de chercher des cadeaux.

Les enfants ont apprécié les promenades dans les trains Toyland et les toboggans gonflables, et ceux qui ont apporté leurs listes de souhaits de Noël ont pu rendre visite au Père Noël à Locked In Photography pour partager leurs listes et prendre des photos avec le Père Noël.

Eloise Lombardi (4 ans) a été la première à dire au Père Noël ce qu’elle veut pour Noël à Locked In Photography lors de la marche annuelle de Noël au centre-ville d’Oswego le vendredi 2 décembre 2022. (Photo fournie par Locked In Photography)

Wendy Greenslade, propriétaire de Locked in Photography, offre ses services depuis quatre ans et a déclaré cette année que plus de 400 familles sont passées par son entreprise pour partager leurs listes et prendre une photo avec le Père Noël.

Greenslade a déclaré que certains des articles les plus populaires de la liste de souhaits partagés avec le Père Noël étaient les poupées American Girl, les maisons de rêve Barbie, les voitures télécommandées, les dinosaures, les Squishmallows, les animaux de compagnie, les jouets Play-Doh, Slime et Paw Patrol.

Greenslade a déclaré que la demande qui la remarquait le plus était le souhait d’un enfant d’avoir une nouvelle maison pour ses parents, car ils attendent un nouveau bébé.

Greenwood n’était pas le seul membre de sa famille à répandre la joie de Noël pendant la marche. Elle a dit que son mari s’habille chaque année en Buddy l’elfe, se promenant dans les rues et les commerces du centre-ville, suscitant l’enthousiasme des gens à l’idée de voir le Père Noël.

“Nous adorons Noël”, a déclaré Greenwood.

Plus tard dans la soirée, le district de protection contre les incendies d’Oswego a dirigé le défilé de véhicules d’urgence illuminés sur la rue Main. En plus des camions et des voitures décorés, plusieurs personnages et super-héros Disney ont pris part au défilé.