Les rues du centre-ville de St. Charles seront fermées dimanche pour le marathon de Fox Valley – Shaw Local

ST. CHARLES – Les automobilistes doivent s’attendre à des retards lorsqu’ils traversent St. Charles ce week-end, car certaines routes du centre-ville seront fermées pour le marathon de Fox Valley 2023.

Le marathon aura lieu ce dimanche, de 7 h à environ 14 h, commençant à St. Charles sur le pont de la rue Illinois et se dirigeant vers le sud sur First Street jusqu’à Geneva Road. (Route 31). La course continue vers le sud jusqu’à Aurora avant de revenir à la ligne d’arrivée à St. Charles.

La circulation sur les routes suivantes de Saint-Charles sera affectée par le marathon :

Première rue entre les rues Illinois et Indiana sera fermé pour installation à partir de 5 heures du matin le 16 septembre.

entre les rues Illinois et Indiana sera fermé pour installation à partir de 5 heures du matin le 16 septembre. Ponts des rues Prairie et Illinois sera fermé pendant toute la durée de l’événement dimanche. Il est conseillé aux automobilistes d’utiliser soit le pont de la rue Main (Rt. 64), soit le pont Red Gate.

sera fermé pendant toute la durée de l’événement dimanche. Il est conseillé aux automobilistes d’utiliser soit le pont de la rue Main (Rt. 64), soit le pont Red Gate. Route de Genève sera brièvement fermée pour le départ de la course, de 7h00 à 7h40. La circulation routière de Genève sera détournée vers South Third Street.

sera brièvement fermée pour le départ de la course, de 7h00 à 7h40. La circulation routière de Genève sera détournée vers South Third Street. Avenue du bord de la rivière sera fermé de 7 h à 13 h 30 le 17 septembre, de l’Illinois à South Sixth Avenues.

Un détour est toujours en place sur l’avenue Riverside (route 25) en raison du projet de construction du remplacement de la station de relevage Riverside. Il est conseillé aux automobilistes d’emprunter South Seventh Avenue, car des fermetures supplémentaires seront appliquées à mesure que les coureurs reviendront à St. Charles, du côté est de la rivière Fox.

Le personnel de police et de gestion des urgences sera positionné à des endroits clés pour aider à diriger la circulation.

La police de Saint-Charles rappelle aux automobilistes qui traversent la ville dimanche de surveiller les coureurs, les spectateurs et les secouristes qui participent à l’événement, et de ne pas conduire distraits.