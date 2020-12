Les célébrations du vendredi fou de l’année ont été une affaire inhabituellement modérée, car les restrictions de Covid ont vu d’innombrables bars, pubs et clubs forcés de fermer leurs portes lors de l’une des nuits les plus animées de l’année.

Le dernier vendredi avant Noël est normalement la plus grande soirée de l’année pour les fêtes de bureau, amenant une ruée de fêtards dans les hauts lieux de la vie nocturne britannique.

Mais avec les restrictions de coronavirus obligeant les sites à fermer leurs portes, les rues normalement animées de Swansea, Newcastle et Birmingham étaient presque désertes, les habitants étant obligés de rester à l’intérieur.

Birmingham et Newcastle relèvent du niveau 3, qui interdit aux gens de se rencontrer socialement à l’intérieur. Cela comprend des lieux tels que des pubs, des bars et des restaurants qui ont tous été contraints de fermer – à l’exception des plats à emporter.

L’ensemble du Pays de Galles est sous le niveau d’alerte 3 du système gallois à quatre niveaux, ce qui signifie que les lieux d’accueil à Swansea ferment à 18 heures et les boîtes de nuit sont entièrement fermées.

Alors que les photos prises l’année dernière montrent un éventail de fêtards vêtus de fantaisie célébrant la saison des fêtes, les rues de cette année étaient vides.

Mad Friday – également connu sous le nom de Black Eye Friday – était une histoire différente pour ceux qui célébraient leur dernière nuit de liberté avant d’être plongés dans les règles de verrouillage de niveau 3.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a plongé de nombreux comtés dans le haut niveau d’alerte très élevée des restrictions de coronavirus jeudi, 70% de l’Angleterre devant être soumise aux règles les plus strictes à partir d’aujourd’hui.

Les derniers ajouts de niveau 3 incluent Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, Peterborough, l’ensemble du Hertfordshire, Surrey à l’exception de Waverley, Hastings et Rother à la frontière du Kent dans l’East Sussex, Portsmouth, Gosport et Havant dans le Hampshire.

Ceux de Guildford ont profité au maximum de leurs derniers instants au niveau 2 hier soir, avec des Britanniques vus se diriger vers des bars et des restaurants le dernier vendredi avant Noël. La ville passera de «haute alerte» à «très haute alerte» à minuit aux côtés de la majorité de Surrey.

À Liverpool, les fêtards ont fait la queue sous la pluie pour entrer dans les clubs la nuit dernière après qu’il ait été confirmé jeudi que la ville resterait sous les restrictions de niveau 2 pendant encore quinze jours. La région de Liverpool City a évité une augmentation des infections à coronavirus depuis que les restrictions de verrouillage national ont été assouplies le 2 décembre.

Et à York, qui restera également au niveau 2 avant un autre examen des restrictions le 30 décembre, les fêtards ont revêtu une tenue de fête alors qu’ils s’habillaient pour une soirée le dernier vendredi avant Noël.

Cela intervient alors que le ministère de la Santé a enregistré 28507 nouveaux cas de virus au cours des dernières 24 heures, soit un tiers des 21672 vendredi dernier, et 489 décès, soit une augmentation de 14% par rapport à il y a une semaine.

Pendant ce temps, SAGE estime maintenant le taux de Covid R – le nombre moyen d’autres personnes infectées par chaque personne atteinte de la maladie – se situe entre 1,1 et 1,2 au Royaume-Uni. C’est la première fois que le nombre de reproducteurs dépasse définitivement le seuil crucial depuis la première semaine du verrouillage national le mois dernier.

En Angleterre, le taux est encore plus élevé, entre 1,1 et 1,3, tandis que les experts ont averti qu’il pourrait atteindre 1,4 dans l’Est et 1,3 à Londres et dans le Sud-Est. La semaine dernière, le nombre R britannique – qui ne représente pas l’épidémie de vendredi – était compris entre 0,9 et 1.

Londres a été plongée sous les règles de niveau 3 mercredi, après que M. Hancock a déclaré lors d’un briefing à Downing Street que des mesures devaient être prises pour ralentir « les augmentations brusques et exponentielles » des taux d’infection.

Les rues de la capitale ont été en grande partie abandonnées vendredi soir, avec des pancartes « Désolé, nous sommes fermés » ornant les portes de lieux typiquement animés de Soho.

Des rapports d’hier soir suggéraient que Londres et le sud-est pourraient être « coupés » du reste du Royaume-Uni avec des interdictions de voyage potentielles annoncées dès aujourd’hui – alors qu’une nouvelle variante de coronavirus « très contagieuse » déchire la région.

Boris Johnson pourrait annoncer un renforcement des conseils de Covid-19 après avoir tenu une réunion au cours de laquelle les ministres auraient discuté de la manière de contenir la souche mutante, a-t-on dit.

Jusqu’à présent, cela s’est limité à Londres et au sud-est, les scientifiques avertissant que la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que toute autre souche détectée auparavant.

Une source a déclaré au Daily Telegraph que Downing Street pourrait restreindre les déplacements à destination et en provenance du sud-est, avec d’autres mesures proposées interdisant aux navetteurs de se rendre à Londres.

Il est entendu que le Premier ministre a reçu hier soir de nouvelles preuves sur la nocivité de la souche mutante.