Les rues de New Delhi deviennent calmes alors que le G20 cherche sa pertinence dans un monde divisé

Le message a trouvé un écho auprès de nombreux habitants, qui hésitent à saper un moment de fierté nationale. « Delhi c’est bien, tout va bien », insiste Singh, même s’il reconnaît que son activité de taxi est bien en retrait par rapport à la normale. Un soldat des forces paramilitaires monte la garde devant une banderole du G20 avec la photo du Premier ministre indien Narendra Modi. Crédit: PA Atharv Gaikwad, un jeune de 26 ans qui travaille dans l’industrie médicale, déclare : « Avant le G20, il n’y avait que quelques domaines dans lesquels l’Inde était bien connue. « Mais le Premier ministre a changé la perception du monde à l’égard de l’Inde. Je pense que notre Premier ministre a développé les relations internationales, il a planifié l’avenir de l’Inde.

Gaikwad, comme de nombreux Indiens, ignore que le G20 est une présidence tournante. Modi a si bien réussi à commercialiser le sommet que beaucoup pensent qu’il a été remporté grâce à son seul leadership. Les rues habituellement bondées de New Delhi sont désertes pour le sommet du G20. Crédit: PA Pour les commerçants qui vivent au quotidien, trois jours sans travail les ramènent au seuil de la pauvreté, ce qui soulève des questions sur l’utilité d’un événement auquel manquent désormais deux de ses acteurs les plus importants, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir. Poutine. La décision de Xi de sauter le sommet pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, sans se donner la peine de donner une raison, a diminué le statut de l’événement et sapé le message d’unité mondiale de Modi. Poutine est absent pour la deuxième année consécutive. Le G20 a pris de l’importance lors de la crise financière mondiale de 2008 et 2009, offrant un forum crucial permettant aux plus grandes économies du monde de coordonner les plans de relance et les réformes du secteur financier.

Le sommet perd désormais de plus en plus sa pertinence, alors que les tensions géopolitiques en Ukraine et en mer de Chine méridionale diminuent les opportunités de coopération sur les questions économiques et environnementales. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a critiqué le message chaleureux et flou au début du sommet, déclarant aux journalistes à New Delhi : « Si nous sommes effectivement une seule famille mondiale, nous ressemblons aujourd’hui à une famille plutôt dysfonctionnelle. Le Premier ministre indien Narendra Modi accueille le Premier ministre australien Anthony Albanese à son arrivée au sommet du G20, à New Delhi. Crédit: PA « Les divisions s’accentuent, les tensions s’exacerbent et la confiance s’érode, ce qui fait planer le spectre de la fragmentation et, à terme, de la confrontation. » La Russie et la Chine sont en désaccord avec les autres pays membres sur la guerre en Ukraine, ce qui soulève des doutes quant à la possibilité de parvenir à un accord final sur une déclaration commune.