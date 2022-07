Les rues de Marseille seront consacrées en l’honneur des vétérans du Vietnam tombés au combat – Shaw Local

De nouveaux panneaux bordent l’US 6 sur les côtés est et ouest de Marseille représentant les noms de deux vétérans du Vietnam tombés au combat, avec un troisième prévu le long de la rue Main.

Ces anciens combattants sont le spécialiste Norman Treet, dont le nom figure sur un panneau situé à un pâté de maisons à l’ouest de la rue Main, le long de l’US 6, le sergent d’état-major. Michael Vangelisti, dont le nom est sur le bloc en face vers l’est et le sergent d’état-major Jon Sapp, dont le nom sera sur la rue Main.

Le sergent d’état-major. La mémoire de Michael Vangelisti est commémorée sur l’US 6 en direction de l’est à Marseille. (Photo fournie avec la permission de David Raikes)

Treeest a été le premier des trois Marseillais à mourir au Vietnam, selon les recherches du marseillais Henry Roe. Treeest, un médecin, a couru au secours d’autres soldats sous le feu et a soigné leurs blessures du mieux qu’il pouvait.

Spécialiste de l’arbre normal. (Photo fournie avec la permission de David Rak)

Il est mort en juillet 1967 lorsque l’un des hommes de son équipe a trébuché sur un fil caché, déclenchant un explosif qui l’a blessé sur le terrain. Treeest est mort de blessures par fragmentation à l’hôpital de campagne. Il a reçu le Combat Medics Badge et un Purple Heart à titre posthume.

Sapp est décédé le 19 avril 1970, lorsqu’il a conduit son escouade d’un hélicoptère de combat dans un piège nord-vietnamien, souffrant de multiples blessures dues aux tirs de fusil, de mitrailleuse et de mortier sur son escouade.

Une illustration du sergent d’état-major Jon Sapp. (Photo fournie avec la permission de David Raikes)

Il a fallu encore neuf jours avant que Marseille ne perde une autre vie, Vangelisti. Vangelisti a servi comme mitrailleur sur un navire de l’ombre dans l’armée de l’air. Il a suivi les traces de son père, Mario, qui, selon Roe, l’a supplié de ne pas s’enrôler de peur qu’il ne revienne pas. Mario a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

“L’avion appelé le wagon couvert volant a commencé son roulement lourd sur la piste de la base aérienne de Tan Son Nhut”, a écrit Roe. “Il a fallu toute la piste pour faire décoller un hélicoptère de combat de l’ombre. Tout problème après la rotation se produirait après la fin de la piste.

Le sergent d’état-major. Michel Vangelisti (Photo fournie avec)

Roe a écrit le moteur gauche de la canonnière, un nouveau moteur destiné à remplacer un moteur défectueux qui avait récemment perdu de la puissance, bloqué. Le canonnier s’est écrasé dans une rizière et a pris feu. Vangelisti est mort dans l’accident.

David Raikes, le directeur commercial à la retraite de la section locale 393 des ouvriers, a déclaré que la commémoration de ces anciens combattants est un projet qu’il a mis en place depuis des années et qui a été retardé par COVID-19 et qui a été mis en avant avec Larry Shehorn à l’esprit.

Larry Shehorn lors d’un déploiement. (Photo )

Shehorn était l’entraîneur de la petite ligue de Raikes et un vétéran du Vietnam, et le genre de personne sûre de se porter volontaire pour chaque petite chose à Marseille. Shehorn est décédé en 2004.

“Il était un peu comme mon idole”, a déclaré Raikes. “Quelqu’un que j’ai admiré et respecté toute ma vie depuis que je l’ai rencontré pour la première fois.”

Raikes a déclaré que Shehorn était impliqué dans de nombreux événements communautaires et vétérans, et qu’il intervenait toujours pour les vétérans lorsque son aide était nécessaire pour faire des tâches, comme les emmener à la clinique VA ou les aider à recevoir leurs prestations.

“Lors de nos discussions, tout est revenu à ces enfants”, a déclaré Raikes. “Il a ressenti un lien avec eux, bien sûr parce qu’il a servi au Vietnam, mais aussi parce qu’il connaissait leurs familles et les enfants eux-mêmes.”

Raikes a déclaré que les Vangelistis étaient allés à l’Église Méthodiste Unie avec eux, puis que les familles Treest et Sapp étaient également de Marseille. C’est une ville assez petite où tout le monde se connaissait.

“Larry a toujours voulu faire quelque chose pour honorer ces trois gars”, a déclaré Raikes. « Il voulait quelque chose comme le Mémorial des Vétérans mais à l’époque, on n’avait rien pour la guerre du Vietnam et surtout les trois marseillais qui ont perdu la vie. C’était son objectif. »

Raikes a déclaré qu’il avait immédiatement pensé à Larry il y a des années, cependant, lorsque l’État de l’Illinois a adopté un projet de loi autorisant la commémoration des routes nationales avec le nom de tout soldat ayant perdu la vie dans un conflit.

“J’ai vu ça dans le journal ce soir-là et j’ai pensé à Larry, et j’ai pensé que ce serait parfait”, a déclaré Raikes. « J’ai contacté le représentant Lance Yednock (D-Ottawa) et c’était quelque chose pour lequel il était à 100 %. Je suis allé au ministère des Transports et j’ai commencé la paperasse et j’ai pris contact avec les familles.

Pour Sapp, Raikes a travaillé sur la commémoration avec la ville de Marseille. Il a déclaré que le maire Jim Hollenbeck l’avait présenté au conseil municipal et que la ville avait sauté sur le projet.

Treeest, Sapp et Vangelisti seront honorés lors d’une commémoration lors de la Journée des anciens combattants.