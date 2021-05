Les RTX 3050 et 3050 Ti de Nvidia apportent le lancer de rayons aux ordinateurs portables à 799 $

Nvidia est sans aucun doute le leader du marché en matière de GPU discrets, représentant environ 82% de toutes les ventes selon un rapport. Le marché des ordinateurs portables de jeu haut de gamme est saturé de GPU Nvidia RTX, mais on ne peut pas en dire autant du marché du budget – jusqu’à présent, du moins.

Les Nvidia GeForce RTX 3050 et 3050 Ti sont spécialement conçus pour du matériel plus abordable, Nvidia suggérant qu’ils se frayer un chemin dans des ordinateurs portables coûtant aussi peu que 799 USD (environ 560 £ / 660 €), apportant la puissance des graphiques RTX le courant dominant.

Nous ne connaissons pas encore d’appareil spécifique qui sera alimenté par le 3050 ou le 3050 Ti, mais Nvidia a révélé de nombreux détails sur les GPU eux-mêmes. Ils peuvent se trouver au bas de la gamme d’ordinateurs portables de l’entreprise (sous les RTX 3080, 3070 et 3060), mais ils ne lésinent pas sur l’alimentation.

Comme les autres GPU de la gamme RTX 30, ils sont conçus pour alimenter les jeux 1440p sans compromettre les fréquences d’images élevées.

Cela est rendu possible grâce à une combinaison de 2048 cœurs CUDA, 64 cœurs Tensor et 16 cœurs RT sur le RTX 3050, et une augmentation de 2560 cœurs CUDA, 80 cœurs Tensor et 20 cœurs RT sur le RTX 3050 Ti. Les cœurs CUDA et Tensor sont utilisés pour le rendu des graphiques et des applications intensives en IA, tandis que les cœurs RT permettent des représentations ultra-réalistes de la lumière et des ombres, offrant une expérience de jeu plus immersive.

Malgré moins de cœurs, le RTX 3050 sera capable d’atteindre une vitesse d’horloge augmentée plus élevée – 1,74 GHz contre 1,695 GHz. C’est quelque chose qui ne varie pas énormément entre les niveaux de GPU, bien que les 4 Go de GDDR6 constituent une avancée notable par rapport aux options plus coûteuses. Néanmoins, les performances seront probablement nettement meilleures que celles de la plupart des solutions graphiques intégrées.

De nombreuses autres spécifications clés sont cohérentes sur l’ensemble de la gamme d’ordinateurs portables RTX. Tous sont basés sur l’architecture GPU Ampere, utilisent des cœurs de lancer de rayons de deuxième génération et prennent en charge PCI Express Gen 4 et HDMI 2.1.

Rien n’a été révélé en ce qui concerne les ordinateurs portables RTX 3050, mais nous connaissons les premiers appareils dotés du 3050 Ti. Le Galaxy Book Odyssey de Samsung a été annoncé en avril, avant que le nouveau XPS 15 ne fasse ses débuts aujourd’hui. Dell dit simplement que le G15 utilise des graphiques RTX 30 Series, mais on s’attend généralement à ce que le 3050 Ti soit inclus.

Le lancement de la gamme RTX 3050 est une initiative ambitieuse de Nvidia, car elle cherche à devenir la société par défaut pour les GPU d’ordinateurs portables à tous les prix. Il est clair que la société voit un grand avenir dans ce facteur de forme, car les PC de jeu portables continuent de gagner en popularité.

Ces nouveaux GPU sont le dernier ajout à la série RTX 30 axée sur les ordinateurs portables de Nvidia, que la société a lancée au CES 2021 en janvier.