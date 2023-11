Les RSN de Bally Sports diffuseront les matchs de la NBA jusqu’à la saison 2023-24

Tim BontempsESPNLecture de 3 minutes

La NBA et Diamond Sports Group ont conclu un accord qui devrait maintenir les matchs de la NBA sur les RSN Bally Sports jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

L’accord, intervenu alors que Diamond Sports Group est devant le tribunal des faillites depuis un certain temps alors qu’il tente de réorganiser ses activités, doit encore être approuvé par le tribunal avant de pouvoir officiellement aller de l’avant.

“Nous avons conclu un accord avec Diamond qui, après approbation du tribunal, permettra à Diamond de continuer à distribuer des matchs de la NBA sur ses 15 marchés pour la saison 2023-24”, a déclaré un porte-parole de la NBA dans un communiqué.

L’accord donne à la NBA et à ses équipes une certaine certitude sur la retransmission des matchs de la saison en cours, puisque la moitié des 30 équipes de la ligue — les Hawks d’Atlanta, les Hornets de Charlotte, les Cavaliers de Cleveland, les Mavericks de Dallas, les Pistons de Détroit, les Pacers d’Indiana, les Clippers de Los Angeles, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic et San Antonio Spurs – voient leurs matchs locaux diffusés sur un réseau sportif régional de Bally Sports.

Dans le cadre de cet accord, tous les accords RSN existants entre les équipes et Bally Sports expireront à la fin de cette saison, quelle que soit leur durée. Mais si Diamond continue d’opérer sur n’importe quel marché, l’équipe de ce marché aura la possibilité de prolonger son accord existant d’un an supplémentaire, ont indiqué des sources.

Cela permet également à Diamond Sports de récupérer des jeux sous licence pour une station en direct sur le marché national d’une équipe.

“Nos accords récemment signés avec la NBA, Comcast et nos créanciers reflètent des progrès significatifs sur la voie à suivre par Diamond”, a déclaré un porte-parole de Diamond Sports Group dans un communiqué. « Une fois approuvés par le tribunal, ces accords permettront à Diamond de continuer à diffuser des matchs en direct aux fans tout au long des saisons 2023-2024 de la NBA, de la LNH et de la MLB. Diamond a diffusé des matchs de la NBA et de la LNH et continuera de le faire pendant que le tribunal examinera nos requêtes. , et pendant que les discussions avec la LNH se finalisent concernant leur propre nouvel accord. »

Tout cela survient alors que la NBA est en train de négocier son nouvel accord de télévision nationale pour ses droits de diffusion, l’accord actuel – partagé entre ESPN et Turner Sports – devant expirer à la fin de la saison 2024-25. saison.

Même si le nouvel accord devrait permettre à la ligue d’obtenir une augmentation significative des revenus de son accord actuel, les équipes devront encore s’en sortir cette année et l’année prochaine avant de constater ces augmentations.

La décision visant à ce que davantage d’équipes passent à la diffusion des matchs en direct, c’est-à-dire à la télévision, fait suite au choix des Phoenix Suns et de l’Utah Jazz de le faire dès le début de cette saison après avoir terminé leur précédente campagne. Offres RSN l’année dernière.

Ces équipes, cependant, ont reconnu qu’à court terme, elles subiraient une baisse de revenus afin de distribuer leurs jeux à un public beaucoup plus large.

“Cela va se produire à moyen terme”, a déclaré Jim Olson, président de l’équipe Jazz, à ESPN en septembre, lorsqu’on lui a demandé combien de temps il faudrait pour revenir aux mêmes niveaux de bénéfices que dans le cadre de l’accord précédent avec RSN. “Nous constatons déjà des résultats là où, vous savez, nous commençons tout juste à prendre une bouchée de cette pomme, mais nous voyons déjà des choses très prometteuses pour l’endroit où nous nous dirigeons. Et donc, je voudrais mettez-le à moyen terme [that] nous allons revenir là où nous savons que nous devons être. »