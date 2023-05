Les Royals sont à moins de six retraits du match parfait dans la victoire contre les Cardinals

Josh Staumont et Mike Mayers sont arrivés à moins de six retraits du premier match parfait combiné de l’histoire des ligues majeures avant que Nolan Arenado n’aligne un premier simple lors de la huitième manche de la victoire 7-0 des Royals de Kansas City sur les Cardinals de St. Louis lundi.

« Vous en êtes certainement conscient », a déclaré Mayers à propos d’un match parfait. « J’ai essayé de faire comme si de rien n’était. L’objectif était de lancer autant de zéros que possible et c’est dans cet état d’esprit que je suis resté. »

Staumont, un droitier de 29 ans, a servi d’ouvreur dans un match d’enclos prévu pour les Royals. Il a fait son premier départ dans les ligues majeures lors de sa 167e apparition et en a retiré deux dans une manche 1-2-3, lançant 14 lancers.

« Ce fut l’un des moments les plus excitants pour moi de l’année », a déclaré le manager des Royals, Matt Quatraro. « Pour lui, donner le ton comme ça était incroyable. »

Mayers, un gaucher de 31 ans qui a lancé pour les Cardinals de 2016 à 2019, a fait sa troisième apparition pour les Royals cette saison après huit départs à Triple-A Omaha. Il a retiré 18 frappeurs consécutifs avant qu’Arenado n’aligne un curseur 1-0 à gauche sur son 72e lancer.

« Il a fait un excellent travail aujourd’hui », a déclaré Arenado. « Nous ne pouvions tout simplement rien faire avancer. »

Willson Contreras a suivi avec un simple au centre qui a arrêté une glissade de 0 pour 29.

« Je ne peux pas dire ce que je pensais là-bas », a déclaré Mayers avec un petit rire. « J’ai fait deux très mauvais lancers dans cette manche et ce sont de bons frappeurs. Ils m’ont fait payer pour eux. »

Taylor Clarke a relevé et retiré Brendan Donovan, Paul DeJong et Alex Burleson dans l’ordre. Amir Garrett a lancé un neuvième parfait pour terminer un doublé et le deuxième jeu blanc de Kansas City cette année.

St. Louis a été blanchi pour la sixième fois et a marqué 13 points lors de ses six derniers matchs.

« C’était difficile de faire quoi que ce soit offensivement », a déclaré le manager de St. Louis, Oliver Marmol. « Aujourd’hui, c’était difficile. »

Il y a eu 23 matchs parfaits, le dernier par Félix Hernández de Seattle contre Tampa Bay le 15 août 2012. Tous les matchs parfaits ont été des matchs complets commencés et terminés par un lanceur.

Les Royals sont toujours à la recherche de leur premier match parfait dans l’histoire de la franchise. Il n’y a également jamais eu de match parfait lancé contre les Cardinals.

Kansas City n’avait pas blanchi les Cardinals depuis le 22 mai 2015 et ne les avait pas blanchis à Saint-Louis depuis le 2 juin 2014.

Dans le premier match d’une série de deux matchs, les Royals ont égalé leur sommet de la saison avec 16 coups sûrs et bloqué 14 coureurs, un de moins que leur sommet.

Nicky Lopez a égalé son sommet en carrière avec quatre coups sûrs, et Nick Pratto et Vinnie Pasquantino en ont eu trois chacun. Mike Massey a frappé un circuit de deux points et Bobby Witt Jr. a ajouté un circuit en solo.

Adam Wainwright (2-1) a accordé trois points et neuf coups sûrs en cinq manches pour les Cardinals, disputant leur 18e match en 19 jours consécutifs. Les Cardinals et les Royals ont des jours de repos consécutifs mercredi et jeudi.

« Tout va bien. L’emplacement est correct », a déclaré Wainwright. « Rien de génial. Nous sommes dans l’un de ces funks en ce moment. Le baseball est un jeu fou comme ça. J’essaie de prendre une vue d’ensemble. Les petits moments, je ne gagne pas en ce moment. »

Pasquantino a réussi un doublé RBI en troisième.

« Je me sens solide et prêt à partir demain », a déclaré Pasquantino. « C’était un match un peu bizarre parce qu’il était plus difficile de marquer des points tôt, puis nous avons pu le briser en ouverture plus tard. »

MJ Melendez a frappé un triple de pointage au cinquième et a marqué sur la carie de Freddy Fermin sur la première ligne de base pour une avance de 3-0.

Pasquantino a eu un simple RBI contre Steven Matz, qui a eu 32 ans lundi, au huitième, et Witt et Massey ont réussi un circuit au neuvième contre Drew VerHagen.

Witt a cassé un dérapage de 0 pour 12 avec le coup de circuit. Il est devenu le deuxième Royal à frapper 30 circuits en carrière avant d’avoir 23 ans.

FOX Sports Research et Associated Press ont contribué à ce rapport.

