Les Royals signent Adam Frazier – Rumeurs commerciales de la MLB

9h05: L’accord prévoit également une option mutuelle de 8,5 millions de dollars pour la saison 2025, selon Mark Feinsand de MLB.com (via X). Frazier gagnera au moins 4,5 millions de dollars dans le contrat, répartis en un salaire de base de 2 millions de dollars, puis un rachat de 2,5 millions de dollars de l’option mutuelle.

7h04: Les Royals ont recruté un joueur de deuxième but agent libre Adam Frazierrapporte Jon Heyman du New York Post (Lien X). Il s’agit d’un contrat d’un an pour Frazier, qui est représenté par l’agent Bo McKinnis.

Frazier a atteint .240/.300/.396 en 445 apparitions au marbre avec les Orioles la saison dernière, après avoir signé un contrat d’un an d’une valeur de 8 millions de dollars en décembre 2022. Introduit pour assurer un leadership vétéran au sein d’un jeune champ intérieur de Baltimore, Frazier a obtenu la majeure partie du droit de deuxième base de départ, avec Ramón Urias agir comme partenaire de peloton pendant la première moitié de la saison, puis Jordan Westburg entrant dans le peloton après avoir fait ses débuts en MLB. Avec Westburg prévu pour un rôle plus important et une perspective de star Jackson Vacances également sur le point de faire ses débuts en Major League en 2024, les Orioles semblaient satisfaits de quitter Frazier et de suivre leur jeune noyau.

En signant avec Kansas City, Frazier assume fondamentalement le même rôle qu’un grand joueur expérimenté au sein d’une jeune équipe globale, même si les Royals ont été agressifs en ajoutant l’aide d’un vétéran. La plupart de leurs mouvements ont eu lieu du côté du lanceur (c’est-à-dire Michael Wacha, Seth Lugoet une foule de releveurs), bien que les Royals aient également abordé leur composition en termes de positions et de joueurs en signant le voltigeur Chasseur Renfroe à un pacte de 13 millions de dollars sur deux ans et à un utilitaire Garrett Hampson sur un contrat d’un an de 2 millions de dollars.

L’ajustement du peloton n’est pas aussi net à KC qu’à Baltimore, en tant que joueur présumé de deuxième but Michel Massey est également un frappeur gaucher. Cependant, Massey n’a pas encore montré grand-chose contre les lanceurs des grandes ligues, avec seulement une ligne oblique de .233/.284/.379 à montrer sur le petit échantillon de 655 PA en carrière. Les Royals veulent évidemment toujours voir ce qu’ils ont en Massey, et la capacité de Frazier à jouer dans le champ extérieur de coin crée également une certaine marge pour que les deux joueurs soient dans l’alignement lorsqu’un droitier est sur le monticule.

Il est également juste de se demander ce que Frazier, 32 ans, peut offrir au marbre, étant donné que ses propres chiffres ont été médiocres pendant la majeure partie des quatre saisons. Frazier a une ligne slash de .260/.323/.370 et un 94 wRC+ sur 1926 PA depuis le début de la saison 2020, et ces chiffres sont soutenus par une excellente première moitié de la campagne 2021. Frazier a même été nommé au All-Star Game 2021 sur la base de cette première performance, mais un gros BABIP a suggéré qu’une certaine régression était de mise, et ce ralentissement est survenu après que Frazier a été distribué aux Padres à la date limite des échanges.

Frazier a été l’un des meilleurs frappeurs de contact du baseball au cours de ses huit années de carrière, puisque seuls 22 frappeurs qualifiés ont un taux de retraits au bâton inférieur au chiffre de 13 % affiché par Frazier depuis ses débuts avec Pittsburgh en 2016. Le problème est que Les taux de contacts durs et de barils de Frazier se situent près du bas de la ligue au cours de la même période, et avec un taux de marche inférieur à la moyenne de 7,4 %, l’offensive de Frazier a eu tendance à décliner à moins que la chance de la balle frappée ne tourne en sa faveur.

Habituellement un joueur de deuxième but défensif très solide, les gants de Frazier ont chuté l’année dernière aux yeux des paramètres défensifs publics. Son 0,2 UZR/150 était juste légèrement au-dessus de la moyenne, tandis que ses -4 points défensifs enregistrés et -15 retraits au-dessus de la moyenne dressaient un tableau plus désastreux. Frazier a été suffisamment passable en tant que voltigeur pour qu’il puisse obtenir plus de regards dans les coins si Massey frappe suffisamment bien pour attirer un travail régulier sur la clé de voûte, et il pourrait compléter Renfroe dans le champ droit ou MJ Melendez (un autre bâton gaucher) dans le champ gauche.

Bien qu’aucune des dépenses des Royals durant cette intersaison n’ait été considérée individuellement comme des folies, le club avait déjà dépensé 101 millions de dollars en agents libres avant même de signer Frazier. KC est projeté par Ressource de liste pour une masse salariale de 111,5 millions de dollars sans ajouter le prix encore inconnu de Frazier, les Royals ont donc dépassé leur masse salariale de 91 millions de dollars à partir de 2023 avec une marge saine. Cela fait suite à la déclaration du directeur général JJ Picollo début décembre selon laquelle les Royals allaient augmenter leur masse salariale d’environ 30 millions de dollars cet hiver, avec une certaine flexibilité possible pour dépenser encore plus dans le bon scénario.

Après avoir remporté les World Series en 2015, Kansas City était une équipe de .500 en 2016 et compte désormais sept saisons consécutives perdantes. Le processus de reconstruction ne s’est pas encore pleinement concrétisé ou est complètement au point mort, étant donné que les 106 défaites des Royals la saison dernière correspondent au total le plus élevé de l’histoire de la franchise. Picollo (qui a repris le front office à la fin de la saison 2022) aurait peut-être obtenu une certaine marge de manœuvre au cours de sa première année complète en tant que directeur général, car l’accent a été mis sur la refonte du système de développement de l’équipe, mais il est clair que les Royals visent à être beaucoup plus respectable sur le terrain en 2024. La plupart de leurs signatures hors saison ont été de nature assez à court terme, donc si nécessaire, KC pourrait pivoter pour échanger l’un de ces vétérans à la date limite si le club n’est pas encore en lice.