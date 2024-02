Les Royals prévoient de construire un nouveau stade de baseball au centre-ville, à proximité du quartier des divertissements existant

KANSAS CITY — Les Royals de Kansas City ont l’intention de construire leur nouveau stade de baseball du centre-ville à l’écart du T-Mobile Center et du Power & Light District, abandonnant deux concepts ailleurs dans la ville pour un emplacement qui rapproche le stade des zones de divertissement existantes.

Les Royals ont dévoilé mardi leurs plans pour un projet de stade de plus de 2 milliards de dollars au stade Kauffman, deux jours après que les Chiefs de Kansas City – dont le stade Arrowhead partage le complexe Truman avec leur stade de baseball existant – ont remporté leur troisième Super Bowl au cours des cinq dernières années. et un jour avant que la ville célèbre un autre Trophée Lombardi avec un défilé dans le centre-ville.

L’itinéraire emprunte aujourd’hui la Grand Avenue jusqu’à la gare Union, ou passe directement devant l’emplacement du nouveau stade de baseball.

“Nous sommes la deuxième plus petite ville avec à la fois une franchise de la NFL et un club de la Ligue majeure de baseball”, a déclaré le propriétaire des Royals, John Sherman, “et nous voulons demeurer une ville de ligue majeure. Nous voulons que ces franchises prospèrent ici pendant encore 50 ans.

Le nouveau stade pourra accueillir environ 34 000 spectateurs, soit environ 3 000 de moins que le stade Kauffman, et les Royals espèrent qu’il sera prêt pour la saison 2028. La conception finale est encore en cours de développement, mais les rendus présentés mardi rendent hommage aux lignes de toit plongeantes du K et aux fontaines emblématiques du champ central.

“Le stade donnera un très grand sentiment d’intimité”, a déclaré Sherman.

Kansas City a commencé à jouer au stade municipal en 1969, puis a déménagé au stade Kauffman en 1973 et a entièrement rénové le stade actuel de 2009 à 2012.

Les Royals ont dévoilé deux autres sites l’automne dernier, l’un à l’est du centre-ville et l’autre de l’autre côté de la rivière Missouri, dans le comté de Clay. Les deux ont rencontré une réaction tiède de la part des fans, dont beaucoup aiment toujours le stade Kauffman, et des luttes politiques internes ont suivi au sujet de l’extension d’une taxe de vente dans le comté de Jackson pour aider à payer le stade de base.

Le groupe de propriété des Royals prévoit investir plus d’un milliard de dollars en financement privé pour le projet, mais une partie de l’argent proviendra de la taxe de 3/8 cents, qui fournira également un financement que les Chiefs prévoient d’utiliser pour rénover le stade Arrowhead.

“Je sais que je suis partial ici”, a déclaré Sherman, “mais entre ce que les Chiefs peuvent faire ici avec une expérience élargie du hayon et ce que nous faisons là-bas, nous aurons deux des meilleures expériences d’avant-match et d’après-match de tous. des sports.”

Les Royals et les Chiefs ont poussé à inscrire la taxe de vente sur le bulletin de vote du 2 avril, et les législateurs du comté de Jackson ont initialement approuvé le référendum, seulement pour voir le directeur du comté de Jackson, Frank White – cinq fois All-Star et membre du Hall of Royals. Renommée – veto sur la mesure. Le mois dernier, deux législateurs ont modifié leur vote et se sont joints à cinq autres pour annuler le veto.

Cela a non seulement mis l’extension de l’impôt sur le bulletin de vote, mais a également imposé aux Royals de révéler exactement ce pour quoi les électeurs paieront.

Le nouveau stade de baseball serait situé à côté de l’Interstate 670, où l’ancien bâtiment de l’imprimerie du Kansas City Star est en grande partie vacant, et relierait plusieurs quartiers disparates dans un environnement de centre-ville plus cohérent.

Juste au nord, là où de nouveaux parcs couvriraient l’autoroute et permettraient une circulation piétonne en toute sécurité, se trouve Power & Light, qui abrite de nombreux bars et restaurants existants. Au sud se trouve le Crossroads Art District, une enclave branchée ancrée dans le Kauffman Center for the Performing Arts. Et à l’est se trouve le quartier historique de 18th & Vine, qui abrite le Negro Leagues Baseball Museum, l’American Jazz Museum et des restaurants emblématiques tels que Arthur Bryant’s Barbeque.

« Le fait est que nous avons toujours connu ce site. Cela n’a jamais disparu », a déclaré Earl Santee, fondateur du géant de l’architecture sportive Populous, basé à Kansas City. “Nous avons examiné d’autres sites au fil du temps, et c’est mon 23e site approximatif de ligue majeure, et c’est le timing qui vous mène à la fin, et c’est le bon timing pour ce site.”

Santee a comparé le site de 17,3 acres aux stades de baseball du centre-ville construits à Denver, Pittsburgh et Minneapolis. Il y a environ 20 propriétaires fonciers dans la région et les Royals devront négocier avec chacun d’eux pour acheter leurs parcelles de terrain.

« Le développement se produit de manière engageante », a déclaré Santee. “Cela amplifiera la marque de Kansas City.”

En effet, les Royals espèrent que le projet poursuivra ce que Sherman appelle « un âge d’or » pour l’ancienne ville des vaches dans les plaines.

Au cours de la dernière décennie, Kansas City a accueilli deux World Series, le All-Star Game de baseball et le repêchage de la NFL, tandis qu’un aéroport de 1,5 milliard de dollars a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an. Le Kansas City Current de la National Women’s Soccer League ouvrira son nouveau stade spécialement construit le mois prochain, à la limite nord du centre-ville, et le Arrowhead Stadium a récemment reçu six matchs – dont un quart de finale – de la FIFA pour la Coupe du monde 2026. organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

“Il s’agit de bien plus qu’un simple nouveau domicile pour les Royals”, a déclaré Brooks Sherman, président des opérations commerciales des Royals, qui n’a aucun lien avec le propriétaire de l’équipe. « Ce projet générationnel est destiné à quelque chose de grand. »