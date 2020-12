William, Kate et d’autres membres de la famille royale n’iront pas à l’église de Sandringham le jour de Noël pour la première fois en 32 ans en raison de la pandémie de coronavirus, a révélé la police.

La police de Norfolk a publié aujourd’hui une déclaration confirmant qu’aucun membre de la famille royale ne sera au service traditionnel à l’église St Mary Magdalene.

William et Kate resteront à l’écart même s’ils passent la pause festive dans leur maison de campagne Anmer Hall, située à seulement trois kilomètres.

La police a rompu avec la convention pour faire l’annonce d’essayer de persuader les membres du public de rester à l’écart de l’église le jour de Noël.

La police de Norfolk a confirmé qu’aucun membre de la famille royale n’assisterait au service religieux traditionnel à Sandringham cette année, brisant une tradition de 32 ans. Sur la photo: le prince William et sa femme Kate, et le prince Harry et sa femme Meghan arrivent au service de Sandringham en 2017

Des milliers de fans fidèles se rangent normalement dans le paddock à côté de l’église pour regarder la reine et d’autres membres de la famille royale assister au service de 11 heures.

Mais il leur est conseillé de rester à l’écart cette année en raison du risque de propagation de Covid-19 parmi les foules qui se rassemblent pour avoir un aperçu des Royals.

Le communiqué de la police de Norfolk a déclaré: « Les membres du public et les médias sont informés qu’il n’y aura pas d’événement royal organisé à Sandringham cette année.

« Les membres de la famille royale n’assisteront pas au service habituel du jour de Noël. »

William et Kate resteront à l’écart du service religieux de Sandringham même s’ils passent la pause festive dans leur maison de campagne Anmer Hall, à seulement trois kilomètres de là. Sur la photo: le prince William et sa femme Kate, et le prince Harry et sa femme Meghan arrivent au service de Sandringham en 2018

Il a été révélé début décembre que la reine de 94 ans et le prince Philip, 99 ans, passeraient tranquillement Noël au château de Windsor au lieu de Sandringham.

Le site Web des églises de Sandringham confirme que le service du jour de Noël se déroule à l’église avec une distance sociale de deux mètres entre les fidèles et pas de chant.

Mais on s’attend à ce que seuls les membres locaux réguliers de la congrégation soient admis, et ils devront utiliser un désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie.

Quiconque souhaite y assister est invité à contacter le directeur de l’église à l’avance.

Les fans royaux se rangent normalement dans le paddock à côté de l’église pour regarder la reine et d’autres membres de la famille royale assister au service de 11h. Sur la photo: le prince Charles, Kate Middleton, la princesse Charlotte, le prince William et le prince George assistent au service en 2019

La famille royale passe Noël à Sandringham chaque année depuis 1988, date à laquelle ils ont déplacé les festivités à Norfolk en raison du recâblage du château de Winsor.

Normalement, la reine est conduite au service dans sa Bentley de couleur marron tandis que d’autres membres de la famille marchent un quart de mile jusqu’à l’église depuis Sandringham House.

L’année dernière, le prince George et sa sœur la princesse Charlotte se sont mêlés à la foule alors qu’ils assistaient pour la première fois au service à l’église du XVIIIe siècle.