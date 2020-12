Le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, ont été accusés d’avoir brisé COVID-19[feminine protocole au milieu des préoccupations sur une nouvelle propagation rapide coronavirus souche en Grande-Bretagne.

Selon rapports, William et Kate étaient allés visiter le prince Edward et sa famille à Sandringham avec toute leur famille. Cela comprend leurs trois enfants – Prince George (7), la princesse Charlotte (5) et le prince Louis (2). Ils étaient allés rendre visite à l’oncle du prince et à sa femme Sophie. Les enfants de ce dernier, âgés de 17 et 13 ans, étaient également présents sur les lieux.

Apparemment, les deux familles visitaient Luminate, une promenade dans les bois sur le thème de Noël à Sandringham. Maintenant, selon un rapport de Express UK, les deux familles étaient arrivées séparément et n’avaient pas vraiment l’intention de partir ensemble. Mais sur les photos devenues virales des deux familles, on peut les voir marcher et bavarder ensemble.

Les membres de la famille royale ont maintenant été accusés d’avoir enfreint la «règle des six» qui a été imposée par le gouvernement britannique pour limiter les rassemblements sociaux et minimiser par la suite les chances de coronavirus transmission.

Les directives officielles indiquent que les Britanniques ne peuvent se réunir que par groupes de six s’ils n’appartiennent pas à la même bulle Covid-safe ou au même foyer. Ce nombre comprend également les enfants de tous âges. Dans ce cas, les deux familles semblent enfreindre le protocole puisqu’elles étaient neuf au total.

La Grande-Bretagne suit maintenant un système à quatre niveaux de coronavirus alerte après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que Londres et le sud-est de Londres feraient partie du niveau 4. Comme il est évident, le niveau 4 comprend le plus strict coronavirus mesures, d’autant plus que la nouvelle souche du virus a été détectée dans la région. La plupart des autres régions de la Grande-Bretagne sont en Niveau 2. Cela comprend le domaine que la famille royale visitait.

La nouvelle variante s’appelle VUI-202012/01 – le premier « Variant Under Investigation » au Royaume-Uni en décembre 2020. Même si les scientifiques recherchent plus d’informations sur la variante, son impact se fait déjà sentir – la mutation a été liée à une récente flambée de cas au Royaume-Uni, et plusieurs pays ont imposé des restrictions aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Selon les rapports, la nouvelle variante du Sars-Cov-2 pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que l’ancienne variante.

Ce n’est pas la première fois que la famille royale est critiquée pour ne pas avoir respecté les protocoles Covid. Récemment, une tournée ferroviaire royale en Grande-Bretagne par le prince William et son épouse Kate a provoqué la controverse après les critiques de politiciens en Écosse et au Pays de Galles coronavirus restrictions de voyage.

Le gouvernement britannique à Londres s’est abstenu de critiquer William, qui est le petit-fils de la reine Elizabeth II et deuxième sur le trône, et sa femme Kate.

Le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le voyage était « manifestement une affaire de palais ». Le gouvernement avait «établi clairement» des restrictions pour essayer d’arrêter la propagation du virus et demandait au public de s’y conformer.