Les Royals de l’Utah montent de niveau. Bien que l’équipe ne revienne officiellement dans la NWSL qu’en 2024, le club a annoncé jeudi des plans d’agrandissement et de rénovation d’un site d’entraînement de 12 260 pieds carrés spécifique à la NSWL à la Zions Bank Real Academy. Voici ce que vous devez savoir :

Un porte-parole du club a mentionné lors de la conférence de presse que l’objectif d’achèvement est le début de la saison régulière 2024, bien que le club n’ait pas encore de date exacte.

L’entraîneur Amy Rodriguez a déclaré que “la vision globale du joueur a été examinée très attentivement et réfléchie à chaque détail au sein de cet établissement” qui comprendra une salle de soins pour la mère.

«Le nouveau site de formation agrandi émane de la Zions Bank Real Academy déjà existante à Herriman, Utah, un campus de 42 acres qui comprend cinq terrains extérieurs en gazon naturel, deux terrains intérieurs pleine grandeur, ainsi qu’une capacité de 5 000 places. Stade Zions Bank », selon l’annonce de l’équipe.

Seulement le meilleur pour notre 👑 pic.twitter.com/9rZvaqqt0O – Royals de l’Utah (@UtahRoyalsFC) 26 octobre 2023

Pourquoi les installations sont un facteur important

L’infrastructure a été un objectif clé de la NWSL, et aussi important que soient les stades en matière de contrôle et de facilité de programmation, le centre d’entraînement est sans doute encore plus important pour garantir aux joueurs une expérience quotidienne de la meilleure qualité. (Considérez les facilités dont disposait Debinha lorsque Debinha avait son choix de clubs lors de l’agence libre de la saison dernière.)

Les Royals, dans leur première version, ne disposaient pas de leur propre espace spécifique à la NWSL. “Nous n’avons jamais eu d’espace dédié, je dirais même, égal”, a déclaré Rodriguez jeudi. Et oui, cela pourrait inciter certains vétérans à considérer les Royals comme une agence libre, ou aider à vendre la vision avant le prochain repêchage d’expansion, mais fondamentalement, des équipes comme l’Utah établissent désormais la nouvelle norme dans le football féminin : un espace dédié et égal qui aussi spécifiquement répond aux besoins des joueurs de la NWSL. C’est peut-être un peu idiot de célébrer cela comme la nouvelle normalité en 2023, mais c’est l’un des fondements du succès à long terme pour attirer et retenir les talents. — Meg Linehan, écrivaine sur le football féminin

ALLER PLUS LOIN Le commissaire de la NWSL parle des droits des médias et plus

Passé

La commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a récemment souligné l’importance des infrastructures dans une brève interview individuelle avec L’Athlétisme le 6 octobre, le qualifiant de « plus grand défi » de la ligue.

Elle s’attend à ce que ce soit le défi qui prendra le plus de temps à résoudre à la ligue, et que cela devra se faire marché par marché.

“Le meilleur exemple en sera lorsque les Longs ouvriront leur stade la saison prochaine (à Kansas City), et tout le monde verra que lorsque vous contrôlez votre bâtiment, vous contrôlez votre calendrier, vous contrôlez toutes les sources de revenus et vous contrôlez votre économie”, Berman dit des propriétaires actuels. « C’est assez évident et tout le monde le sait. Mais il s’agit d’un investissement très important à une époque où les moyens historiques de financement, d’investissement et d’infrastructure sont moins susceptibles d’être disponibles.»

L’amélioration des infrastructures est la priorité de la NWSL. « C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes si enthousiasmés par Boston. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous efforçons tellement d’attirer dans la ligue des propriétaires qui ont des poches profondes et qui sont prêts à investir, car cela ne me surprendrait pas si certains des propriétaires qui arrivent dans la ligue en ont assez d’être des seconds. ou un troisième locataire et souhaite construire son propre établissement. C’est en fait ce que nous souhaitons. C’est une situation qui n’est probablement pas réparable à court terme, mais pour chaque vente d’équipe, pour chaque processus d’expansion, c’est une très haute priorité.

Ce qu’ils disent

“J’ai connu les Royals lors de leur première itération, et je pensais que c’était génial au départ, mais cela fait sortir les choses de l’eau”, a déclaré Rodriguez à propos de l’expansion lors d’une conférence de presse jeudi. « Je me sens tellement chanceuse de faire partie de cette période où nous repoussons les limites. Cela établit des normes pour les femmes dans le sport et le football féminin en Amérique.

“Nous sommes très enthousiasmés par l’avenir du football dans l’État de l’Utah et nous ne pourrions être plus heureux de voir les Royals revenir dans l’une des meilleures installations d’entraînement du pays”, a déclaré Ryan Smith, copropriétaire des Royals, dans un communiqué. . “Investir dans ce centre d’entraînement est le bon choix pour les Royals de l’Utah, le club et notre famille sportive ‘One Utah’.”

Lecture obligatoire

(Photo fournie par : Royals de l’Utah)