Les routeurs TP-Link Wi-Fi 7 arrivent en 2023, avant même que le Wi-Fi 7 n’arrive ici

TP-Link est l’un des meilleurs routeur fabricants, et il commercialisera une nouvelle flotte de modèles en 2023, a annoncé lundi la société. Tous soutiendront Wi-Fi 7, la prochaine génération de technologie Wi-Fi. Ce sont les premiers routeurs Wi-Fi 7 à faire leurs débuts publics – et c’est particulièrement tôt, car le Wi-Fi 7 ne devrait pas être lancé officiellement avant 2024.

Avec le potentiel de vitesses de pointe nettement plus rapides et de meilleures performances dans les environnements à forte congestion grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que 4096QAM et la prise en charge d’une largeur de canal de 320 MHz, le Wi-Fi 7 (également connu sous le nom de 802.11be) représente un autre grand pas en avant pour les réseaux sans fil. . De par sa conception, il s’appuie sur WiFi 6Equi a introduit les réseaux domestiques la bande 6GHz ultra-large récemment ouverte — Le Wi-Fi 7 devrait continuer à faire fonctionner cette bande et pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités permettant aux appareils d’envoyer des données sur plusieurs bandes en même temps.

Mais – encore une fois – ce n’est pas encore là. Alors que certains fabricants sont commencent déjà à déployer du matériel basé sur les premières ébauches de la norme, une version finale du Wi-Fi 7 est encore dans au moins plusieurs mois, voire plus d’un an. La Institut des ingénieurs électriciens et électroniciensle groupe responsable du développement de nouvelles versions du Wi-Fi, travaille sur le Wi-Fi 7 depuis des années maintenant, mais la ratification complète n’est pas prévue avant 2024. À partir de là, la Wi-Fi Alliance, un groupe de l’industrie des réseaux , devrait commencer à certifier les nouveaux appareils Wi-Fi 7, comme cela se fait avec les générations précédentes, y compris Wi-Fi 6.

Cela signifie que les nouveaux routeurs de TP-Link, qui devraient commencer à être expédiés au premier trimestre de l’année prochaine, arriveront sur le marché sans certification de l’industrie. Il y aura également peu ou pas d’appareils clients Wi-Fi 7 comme les téléphones et les ordinateurs portables, qui seront capables de tirer pleinement parti de la norme encore inédite. Des appareils comme ceux-ci pourraient ne pas commencer à saturer le marché avant 2025.

TP-Link voit toujours un avantage pour les premiers utilisateurs, et il souligne sa gamme Deco de routeurs maillés pour faire l’affaire. Le nouveau système TP-Link Deco BE95 est “le système maillé le plus puissant que nous ayons jamais construit”, déclare la société. Il dispose de plusieurs prises Ethernet prenant en charge des vitesses filaires entrantes pouvant atteindre 10 gigabits par seconde et d’une conception quadri-bande avec deux bandes 6 GHz distinctes en plus des bandes habituelles 2,4 et 5 GHz. Avec des vitesses sans fil théoriques maximales pouvant atteindre 11 520 mégabits par seconde – plus de 11 gigaoctets par seconde – le système peut utiliser l’une de ces bandes 6 GHz comme liaison sans fil dédiée pour envoyer des données entre les appareils Deco depuis les coins les plus reculés de votre maison au cloud.

Cela, selon TP-Link, signifie que les gens bénéficieront de la connexion Wi-Fi 7 plus rapide entre les répéteurs, même sans aucun autre appareil Wi-Fi 7 sur leur réseau. Pourtant, c’est un argument discutable étant donné le manque persistant d’accès haut débit à large bande dans une grande partie du pays.

“Un plan Internet multi-gig est nécessaire pour atteindre des vitesses Wi-Fi supérieures à 1 Gbps”, lit-on dans les petits caractères du communiqué de presse de TP-Link annonçant les nouveaux routeurs. “Les performances sans fil réelles varient en fonction de l’environnement et de l’état du réseau.

Alors que les forfaits internet multi-gig ont en effet le vent en poupe, la vitesse Internet moyenne d’un foyer est encore actuellement quelque part autour de 200 Mbps aux États-Unis. Les vitesses des FAI comme celles-ci servent de limite de vitesse pour les réseaux Wi-Fi domestiques, ce qui signifie que la plupart des foyers sont probablement encore à des années de pouvoir tirer pleinement parti de routeurs comme ceux-ci.

Lien TP



Ensuite, il y a la question du coût. L’adoption précoce n’est pas bon marché. Avec la ligne de maillage Deco, le système BE95 haut de gamme coûtera 1 200 $ pour un pack de deux, tandis que le Deco BE85, une version tri-bande avec une seule bande de 6 GHz, fera ses débuts à 1 000 $ pour un pack de deux. Les deux prix sont plusieurs centaines de dollars plus élevés que tout autre système de maillage Deco actuellement sur le marché.

Ce n’est pas seulement du maillage, cependant. La nouvelle gamme Wi-Fi 7 de TP-Link comprend également quelques routeurs autonomes pour la gamme Archer. Le plus accrocheur d’entre eux est l’Archer BE900 à 700 $, qui arbore un design futuriste et droit qui ressemble plus à une console de jeu qu’à un routeur, avec des commandes tactiles LED sur la face avant. Comme le système Deco BE95, il s’agit d’un routeur Wi-Fi 7 quadribande avec deux bandes 6 GHz distinctes. Pendant ce temps, l’Archer GE800 est le nouveau routeur de jeu phare de la société, avec un design phare littéral qui ressemble à quelque chose dans lequel un Dark Vador miniature pourrait voler au combat.

Les deux sont de grandes balançoires, mais les avantages pour l’utilisateur moyen semblent encore moins clairs que les appareils Deco, qui peuvent au moins faire fonctionner la technologie Wi-Fi 7 comme un backhaul maillé. J’ai demandé à TP-Link si les nouveaux routeurs Wi-Fi 7 autonomes fonctionneront essentiellement comme des routeurs Wi-Fi 6E jusqu’à ce qu’il y ait des appareils clients Wi-Fi 7 qui parlent la même langue.

“C’est tout à fait exact”, a reconnu un porte-parole de TP-Link. “Le Wi-Fi 7 est rétrocompatible avec le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 5. C’est donc la situation, oui.”

Le routeur TP-Link Archer BE900 et les systèmes maillés Deco 95 et Deco 85 devraient chacun être mis en prévente le 31 décembre et devraient être expédiés au cours du premier trimestre 2023. D’autres modèles devraient suivre plus tard dans le année, y compris le routeur de jeu Archer GE800, bien que TP-Link indique que tous les modèles ne seront pas disponibles dans toutes les régions. Quand je mettrai la main dessus, j’aurai d’autres choses à vous dire.