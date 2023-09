Les routes du Haut-Karabakh rouvrent dans le cadre de l’accord sur le corridor de Latchine, selon les parties azérie et arménienne

Le gouvernement azerbaïdjanais et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh semblent avoir conclu un accord pour rouvrir deux liaisons de transport controversées, notamment une route clé connue sous le nom de corridor de Latchine.

Ces mesures – initialement rapportées par l’agence de presse officielle arménienne Armenpress et confirmées par l’Azerbaïdjan – semblent, au moins en partie, répondre à la demande vieille de plusieurs décennies de ce dernier de rétablir les liaisons de transport entre le territoire contrôlé par le gouvernement azéri et le Haut-Karabakh, dont les Arméniens ont pris le contrôle dans les années 1990. .

Le Karabakh est reconnu mondialement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais est contrôlé par sa population d’environ 120 000 Arméniens de souche depuis une guerre qui a coïncidé avec l’éclatement de l’Union soviétique dans les années 1980 et 1990.

L’Azerbaïdjan a reconquis de vastes pans du Haut-Karabakh lors d’une guerre en 2020 et, au cours des neuf derniers mois, a exercé des pressions en restreignant l’accès à l’Arménie via le couloir de Latchine.

Armenpress a cité les autorités du Karabakh disant qu’elles avaient « décidé d’autoriser l’accès des marchandises russes à notre république via la ville d’Askeran », faisant référence à une ville du Karabakh proche de la ligne de front avec l’Azerbaïdjan.

« Dans le même temps, un accord a été conclu pour rétablir les expéditions humanitaires des soldats de la paix russes et du Comité international de la Croix-Rouge le long du couloir de Latchine », indique le rapport d’Armenpress, faisant référence à la zone traversée par la route reliant le Karabakh à l’Arménie. passe. Il a déclaré que cette décision était motivée par de « graves problèmes humanitaires » dans la région soumise au blocus.

Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, a déclaré samedi à Reuters qu’un accord avait été conclu pour ouvrir des routes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Il a souligné que les routes seraient ouvertes simultanément et a ajouté qu’un poste de contrôle azerbaïdjanais resterait sur le couloir de Latchine vers l’Arménie.

L’Azerbaïdjan avait précédemment accusé l’Arménie d’utiliser le couloir pour faire passer des armes en contrebande et de rejeter une offre de réouverture simultanée des routes.

L’accord apparent est intervenu le jour où le parlement du Karabakh a choisi un nouveau président de sa république indépendante autoproclamée, une décision que l’Azerbaïdjan a dénoncée comme illégale, au milieu de jours d’escalade des tensions entre Bakou et Erevan.

L’Azerbaïdjan entretient des relations étroites avec la Turquie, tandis que l’Arménie entretient historiquement des liens étroits avec la Russie, qui a envoyé des soldats de maintien de la paix dans la région et a promis de maintenir ouvert le couloir de Lachin dans le cadre d’un accord de paix qui a mis fin à la guerre de 2020. L’Arménie s’est récemment plainte du fait que Moscou n’avait pas tenu ses promesses, ce qui l’a amenée à rechercher un soutien international plus large.

L’Azerbaïdjan a déclaré samedi que les forces arméniennes avaient tiré sur ses troupes dans la nuit et que des unités de l’armée azerbaïdjanaise avaient pris des « mesures de représailles ». L’Arménie a nié l’incident.

Le gouvernement arménien a déclaré que son Premier ministre, Nikol Pashinyan, avait eu des conversations téléphoniques samedi avec les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Iran et de la Géorgie, ainsi qu’avec le secrétaire d’État américain, Antony Blinken. L’Azerbaïdjan a déclaré que son ministre des Affaires étrangères avait discuté de la situation avec un haut responsable du département d’État américain, Yuri Kim.

Selon le gouvernement arménien, Pashinyan a déclaré aux dirigeants étrangers que les tensions montaient à la frontière et que l’Azerbaïdjan concentrait ses troupes là-bas et autour du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan a nié cela, tout en accusant l’Arménie de prendre des mesures similaires.

Samedi, le parlement séparatiste du Karabakh a élu Samvel Shahramanyan, un officier militaire et ancien chef des services de sécurité du territoire, comme nouveau président, en remplacement d’un président sortant qui a démissionné il y a une semaine.

Dans un discours au Parlement, Shahramanyan a appelé à des négociations directes avec l’Azerbaïdjan et au rétablissement des liaisons de transport vers l’Arménie.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a qualifié les dirigeants arméniens du Karabakh de « régime séparatiste fantoche » et a déclaré que le vote était illégal. « La seule façon de parvenir à la paix et à la stabilité dans la région est le retrait inconditionnel et complet des forces armées arméniennes de la région du Karabakh en Azerbaïdjan et le démantèlement du régime fantoche. »

L’Ukraine et la Turquie ont condamné les élections et exprimé leur soutien aux revendications de l’Azerbaïdjan sur le Karabakh. L’UE a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas les élections, mais que les habitants du Karabakh devraient « se consolider autour du leadership de facto » dans les négociations avec l’Arménie.

Dans les capitales arménienne et azerbaïdjanaise, des habitants ont déclaré à Reuters qu’ils craignaient une nouvelle guerre entre les deux pays.

« Nous aurons probablement à nouveau des martyrs », a déclaré Mansura Lahicova, une femme de Bakou, la capitale azerbaïdjanaise. « J’ai deux fils qui ont atteint l’âge militaire. J’espère que ce sera une victoire et que tout se calme.

Dans la capitale arménienne, Erevan, un habitant qui s’appelle Hayk a accusé l’Azerbaïdjan de vouloir déclencher une autre guerre.

« J’espère que cela n’arrivera pas, mais si cela se produit, nous tous, amis et frères, sommes prêts à partir en guerre. La dernière fois que nous avons enterré nos amis, c’est maintenant notre tour.

Avec Reuters