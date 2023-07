Les routes de Johannesburg s’ouvrent, les voitures se renversent aux heures de pointe après une explosion de gaz présumée

JOHANNESBURG – Une explosion de gaz souterraine présumée pendant l’heure de pointe du soir à Johannesburg a déchiré des routes et renversé plus de 20 voitures dans la plus grande ville d’Afrique du Sud mercredi, blessant au moins neuf personnes, ont annoncé les autorités.

Les neuf ont été envoyés à l’hôpital avec des blessures qui, selon les autorités, ne mettaient pas leur vie en danger. D’autres personnes ont été évacuées de la zone par crainte d’une deuxième explosion ou de l’effondrement d’immeubles à plusieurs étages dans une partie du centre-ville de la ville qui s’est délabrée par endroits.

« Les bâtiments risquent de s’effondrer », a déclaré Panyaza Lesufi, le premier ministre de la province de Gauteng, où se trouve Johannesburg. « Les dégâts sont importants. »

Les autorités ont estimé qu’une zone couvrant cinq pâtés de maisons avait été endommagée. Lesufi dit avoir compté 23 véhicules renversés. D’énormes fissures et trous sont apparus au milieu des routes, certains si grands que des véhicules y ont glissé.

Lesufi a déclaré que si le gaz était soupçonné d’être la cause de l’explosion dans la rue animée Bree Street du centre-ville de Johannesburg, il n’était pas clair s’il provenait d’une fuite dans les conduites souterraines de la ville ou d’une autre source indéterminée.

Le fournisseur de gaz de Johannesburg, Egoli Gas, a déclaré dans un communiqué qu’il était peu probable que l’un de ses pipelines soit responsable. La société a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’interruption de son approvisionnement dans la région et que ses enquêteurs n’avaient trouvé aucune fuite.

L’explosion de 17 heures s’est produite alors que de nombreuses personnes se rassemblaient dans la rue pour prendre un minibus taxi pour rentrer chez elles, l’une des méthodes de déplacement les plus courantes en Afrique du Sud dans les villes. Plusieurs taxis minibus et autres voitures ont été laissés sur le côté ou renversés, certains reposant sur un autre véhicule.

Des témoins oculaires ont déclaré que des personnes se trouvaient déjà à l’intérieur de certains des minibus lorsque l’explosion les a projetés en l’air. Dans les instants qui ont suivi l’explosion, des personnes ont été vues en train de courir alors que de la fumée s’échappait d’une fissure dans la route.

Un homme, qui n’a pas donné son nom, a déclaré à la chaîne de télévision eNCA qu’il était dans sa voiture lorsqu’il a entendu « un gros bruit. La prochaine chose, j’étais dans les airs et ma voiture se renversait », a-t-il déclaré. Il a dit qu’il était ébranlé mais indemne.

Les équipes d’urgence fouillaient certains des véhicules mutilés et renversés et des bâtiments voisins, et Lesufi a déclaré qu’il pourrait y avoir plus de blessés. Il a dit que c’était surprenant mais soulagé qu’aucun décès n’ait été signalé.

Lesufi a déclaré que les secouristes s’inquiétaient de la quantité de gaz qui s’était échappée, car une odeur distincte de gaz flottait dans la zone.

« Cet endroit est toujours dangereux », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, une fuite de nitrate toxique a tué 17 personnes, dont au moins trois enfants, dans un quartier informel de la périphérie de Johannesburg. La fuite a été imputée à une opération illégale de traitement de l’or dans la colonie.