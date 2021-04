Les voitures DRIVERLESS circuleront sur les routes britanniques d’ici la fin de l’année.

Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, annoncera aujourd’hui que les véhicules dotés d’une nouvelle technologie leur permettant de rester automatiquement sur leur voie seront automatiquement légaux d’ici quelques mois.

Les voitures sans conducteur circuleront sur les routes britanniques d’ici la fin de l’année Crédit: PA: Press Association / PA Images

Cette décision audacieuse aidera à prévenir jusqu’à 47 000 accidents graves et à sauver 3 900 vies au cours de la prochaine décennie en éliminant l’erreur humaine, a déclaré la Society of Motor Manufacturers and Traders.

Cela signifiera que les automobilistes britanniques seront peut-être les premiers au monde à pouvoir légalement retirer leurs mains du volant et consulter leurs e-mails en conduisant.

Les voitures voyageront à un maximum de 37 mph et sur les autoroutes uniquement.

Ils ne pourront pas changer de voie, mais ralentiront automatiquement lorsqu’ils réagissent à un autre trafic.

Le conducteur pourra prendre les commandes en cas d’urgence.

Les voitures contribueront à améliorer la fluidité du trafic, à réduire les temps de trajet et à réduire les émissions, car le trajet sera plus fluide, ont déclaré les ministres.

Annonçant une consultation, la ministre des Transports, Rachel Maclean, a déclaré: «Il s’agit d’une étape majeure pour l’utilisation sûre des véhicules autonomes au Royaume-Uni, rendant les futurs trajets plus verts, plus faciles et plus fiables.»

Grant Shapps annoncera que les véhicules dotés d’une nouvelle technologie leur permettant de rester automatiquement sur leur voie seront légaux d’ici quelques mois Crédit: Reuters

La technologie n’apparaîtra que dans les voitures nouvellement construites.

Il ne peut pas être adapté pour une utilisation dans des voitures déjà sur la route.

Mais Edmund King, des AA, a déclaré: «Il faut faire plus pour tester ces systèmes.»