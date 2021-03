Les routes bloquées lors de violentes manifestations au Liban alors que la monnaie s’effondre pour atteindre un niveau record par rapport au dollar américain (VIDEOS)

De nouvelles manifestations ont éclaté au Liban mardi, à la suite de l’effondrement record de la livre libanaise contre le dollar américain sur le marché noir, alors que le pays s’enfonce encore dans la crise.

Les manifestants ont bloqué plusieurs des artères principales de la capitale Beyrouth en brûlant des pneus et des bennes à ordures, provoquant des embouteillages, y compris sur les routes menant à l’aéroport, selon l’Agence nationale de presse du Liban.

عادت الإحتجاجات إلى شوارع # لبنان بسبب تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الى 10000 ليرة لبنانية وانتشار الفقر وارتفاع اسعار المواد الكيت الكية

وقام محتجون في عدة مناطق بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة. pic.twitter.com/zfRAaWvvzx – نعيم درويش (@naimdarwiche) 2 mars 2021

Il a également été rapporté que, dans la ville de Sidon, au sud de Beyrouth, les manifestants ont forcé la fermeture des bureaux de change, alors qu’ils exprimaient leur colère face à la chute des taux de change.

Des séquences et des images partagées sur les réseaux sociaux depuis Beyrouth ont montré des conteneurs à ordures incendiés, la circulation bloquée et des manifestants criant au sujet de la détérioration des conditions de vie.

الدولار ١٠٠٠٠ ونحن جعنا بدنا نطعمي ولادنا !!! pic.twitter.com/O5r46KxLcv – Larissa Aoun (@LarissaAounSky) 2 mars 2021

Des manifestations ont également été signalées dans d’autres régions du pays.

Mardi, le taux de change du marché noir à midi était de près de 10 000 livres libanaises pour un dollar, ce qui signifie que le salaire mensuel minimum au Liban serait l’équivalent de 68 dollars seulement.

De plus en plus de gens se sont tournés vers le marché noir pour accéder au dollar américain plus stable au cours des derniers mois en raison de la crise bancaire au Liban et de la dévaluation croissante de la monnaie.

Lire la suite L’argent d’urgence de la Banque mondiale pour le Liban pourrait s’arrêter alors que les députés feraient la queue pour obtenir le vaccin Covid, prévient le chef régional

Le taux de change s’est depuis stabilisé à environ 1 520 livres pour un dollar, mais le manque de liquidités physiques a entraîné un retard des importations de carburant et des coupures de courant allant jusqu’à 12 heures par jour dans certaines régions.

Des manifestants, y compris de nombreux proches de certaines des 200 personnes tuées dans l’explosion du port du 4 août à Beyrouth l’année dernière, sont descendus dans les rues du Liban à plusieurs reprises en février.

La colère du public a augmenté après que le juge libanais Fadi Sawan, qui avait accusé le Premier ministre sortant du pays et trois ex-ministres de négligence à cause de l’explosion, ait été retiré de l’enquête sur la catastrophe.

Des milliers de personnes ont été blessées et laissées sans abri par l’explosion, qui a été causée par près de 3000 tonnes de nitrate d’ammonium – un produit chimique explosif couramment utilisé dans les engrais – a été stocké dans des conditions dangereuses au port pendant des années.

Avant l’explosion et la pandémie de Covid-19, le Liban était déjà aux prises avec une crise financière profonde, en partie causée par la corruption.

La dette nationale de 90 milliards de dollars du pays représente environ 170% de son PIB, l’un des déficits les plus élevés au monde. Près de la moitié des six millions d’habitants du Liban vivent maintenant dans la pauvreté et nombre d’entre eux n’ont pas les moyens de se nourrir dans un contexte de hausse des prix.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!