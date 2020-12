Les routards exploités ne sont payés que 3 dollars de l’heure pour cueillir des fruits dans les fermes australiennes, selon un rapport choquant qui a déclenché des appels à une commission royale.

Les cueilleurs de myrtilles de la région de Coffs Harbour, en Nouvelle-Galles du Sud, sont gravement sous-payés et contraints de rester dans des hébergements exigus et hors de prix, a révélé une enquête de trois mois menée par le McKell Institute.

Certains ont même été arnaqués par des entreprises de location de main-d’œuvre douteuses qui ont émis de fausses fiches de paie mais qui n’ont jamais transféré leur argent aux travailleurs.

Ce conteneur d’expédition converti abritait quatre ouvriers agricoles des îles du Pacifique pour 120 $ chacun par semaine. Le propriétaire gagnait 480 $ par semaine sur un conteneur – le même prix qu’une maison de trois chambres dans la région de Coffs Harbour

La routard australienne Sally a réalisé qu’elle avait été victime d’une arnaque par un sous-traitant lorsque sa paie ne figurait pas sur son compte bancaire.

Elle a envoyé un message à la personne qui l’avait embauchée sur WhatsApp, mais a été spammée avec 2000 messages l’appelant un « chien » et un « cochon ».

Le locataire de main-d’œuvre n’était pas inscrit auprès d’un ABN et les coordonnées figurant sur les fiches de paie ne fonctionnaient pas.

Les chercheurs qui ont passé 12 semaines sur la mi-côte nord pendant la saison de cueillette 2020 ont également trouvé plusieurs exemples de travailleurs largement sous-payés.

Certains ont reçu aussi peu que 7 $ par seau pour cueillir des fruits de mauvaise qualité – ce qui équivaut parfois à 3 $ de l’heure – bien en deçà du tarif de 24 $ de l’heure.

Dans un cas, Jonas, un travailleur allemand de 28 ans, gagnait en moyenne 6,21 dollars de l’heure pour 17 jours de travail éreintant.

D’autres routards ont décrit des modalités d’emploi courantes dans lesquelles l’hébergement, le transport, la nourriture et même l’équipement essentiel comme les gants et les conteneurs de baies devaient être achetés directement aux propriétaires agricoles, ce qui réduisait les revenus quotidiens.

À droite: un enquêteur infiltré a envoyé un message à une entreprise de location qui lui proposait un emploi de cueillette de fruits à 3,50 $ à 4 $ le kilo en septembre 2020

L’enquête a révélé que les entreprises de location de main-d’œuvre utilisent Facebook, WeChat et Gumtree pour promouvoir à tort la cueillette de fruits comme un travail amusant et mentir sur les salaires potentiels.

Un enquêteur infiltré a envoyé un message à une entreprise de location qui lui proposait un emploi de cueillette de fruits à 3,50 $ à 4 $ le kilo en septembre 2020.

Via l’application de messagerie asiatique Line, l’entrepreneur a déclaré que les travailleurs choisiraient 63 heures par semaine de 7 h à 16 h tous les jours, gagnant 600 $ à seulement 9,50 $ un heure.

La société a également proposé un hébergement en colocation à l’étroit pour 130 $ par semaine.

Exploitation et vol de salaire: que révèle le rapport? Pas de pénurie de travailleurs à Coffs Harbour L’épidémie de COVID-19 a en fait augmenté le nombre de travailleurs migrants (principalement des vacanciers) à environ 2000 dans la région de Coffs au cours de l’étude. La croissance rapide de l’industrie a conduit à de mauvais comportements Une augmentation des fermes de bleuets sur cinq ans a entraîné un afflux de recruteurs de main-d’œuvre qui exploitent une abondance de travailleurs à court terme. Les routards sont mis en place pour l’exploitation Les touristes titulaires d’un visa Working Holiday Maker qui souhaitent prolonger leur séjour sont vulnérables au sous-paiement, en raison des règles qui les obligent à travailler 88 jours dans la région de l’Australie. Le vol de salaire est un modèle économique Certains travailleurs ont allégué des sous-paiements bruts aussi bas que 3 $ l’heure, orchestrés par l’abus systémique des taux à la pièce. Source: Institut McKell

Le rapport indique qu’il existe un déséquilibre de pouvoir « considérable » entre les employeurs et les travailleurs, car les routards doivent effectuer 88 jours de travail agricole ou minier pour se qualifier pour un visa de deuxième année pour rester en Australie.

Edward Cavanough, directeur des politiques du McKell Institute, a déclaré que les routards à qui il s’était entretenu se sentaient intimidés et «impuissants à se plaindre».

« Ces travailleurs étrangers sont souvent conscients qu’ils sont exploités, mais se sentent effrayés et incertains de déposer des plaintes formelles », a déclaré M. Cavanough.

« Ceux qui se plaignent sont souvent confrontés à des obstacles tels que les barrières linguistiques et les retards bureaucratiques, ce qui signifie que leurs allégations ne font jamais l’objet d’enquêtes. »

Le syndicat australien des travailleurs, le syndicat des travailleurs du transport et l’Association des employés des ateliers, de la distribution et des secteurs connexes ont financé conjointement l’enquête.

Le secrétaire national de l’AWU, Daniel Walton, a appelé à une commission royale d’enquête sur l’exploitation.

«Ce nouveau rapport choquant peut être ajouté à la montagne de recherches indiquant que les fermes australiennes sont devenues un foyer de vol de salaire, d’exploitation et de maltraitance des travailleurs. Ce n’est pas seulement Coffs Harbour non plus – choisissez un endroit sur la carte et vous découvrirez une exploitation scandaleuse », a déclaré M. Walton.

«Cette idée selon laquelle l’exploitation est limitée à quelques pommes pourries doit être supprimée. Il s’agit d’un secteur défini et construit sur l’illégalité.

«En fermant les yeux, le gouvernement a créé un système de règles et de structures qui récompense les abuseurs de main-d’œuvre et punit les opérateurs qui agissent correctement.

« Nous aimerions voir de bons agriculteurs se tenir à nos côtés et appeler les mauvais opérateurs, plutôt que de rester silencieux et de laisser les arnaques continuer. »

Le ministre de l’Agriculture, David Littleproud, s’est dit ouvert à une commission royale, mais changer la loi pour mieux protéger les travailleurs serait plus rapide.

« Écoutez, vous ne dites jamais jamais à une commission royale, mais je pense que vous devez résoudre ces problèmes calmement et vous assurer de faire preuve de bon sens sur la façon dont vous pouvez y remédier », a-t-il déclaré à Sky News vendredi matin.

« Vous pouvez y remédier avec une législation et si vous pouvez le faire rapidement, alors pourquoi subir la torture d’une longue et longue commission royale alors que vous pourriez, en fait, rectifier cela avec une législation et en particulier si elle est harmonisée à travers le pays? Ce serait un moyen de leadership beaucoup plus fort pour gérer cela.

Le rapport McKell décrit également une série de réformes simples, notamment une répression contre les recruteurs voyous, des sanctions plus sévères, une meilleure application des enquêteurs sur le lieu de travail, des réformes des systèmes de visa australiens et de nouvelles lois pour garantir que les agriculteurs sont tenus de payer un taux horaire minimum.