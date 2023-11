Les rousses ont-elles vraiment besoin de plus d’anesthésie ?

Vous avez peut-être entendu dire que, du fauteuil dentaire à la salle de travail et d’accouchement, les choses sont encore plus douloureuses pour les rousses.

Mais les rousses ressentent-elles vraiment la douleur différemment des autres ?

Des rapports anecdotiques d’anesthésiologistes et diverses études animales et humaines suggèrent qu’avoir les cheveux roux est associé à une sensibilité altérée à la fois à la douleur elle-même et aux analgésiques, selon une revue de 2023 dans la revue. Anesthésiologie et sciences périopératoires .

Cependant, les détails sur les différences entre l’expérience de la douleur chez les rousses restent quelque peu flous, en partie parce que les études antérieures ont toutes étudié différentes formes de douleur, co-auteur de la revue Jaideep Pandit anesthésiste consultant au NHS Foundation Trust des hôpitaux universitaires d’Oxford, a déclaré à Live Science.

En rapport: Comment les médecins pratiquaient-ils la chirurgie avant l’anesthésie moderne ?

Des études suggèrent que les rousses sont plus sensibles à certains types de douleur, mais pas à d’autres, a déclaré Pandit. Une étude a révélé que les femmes rousses étaient plus sensible à la douleur liée à la température et que la lidocaïne, un bloqueur nerveux, était moins efficace pour gérer leur douleur que celle des femmes aux cheveux noirs. Une autre étude a révélé que les rousses étaient moins sensible à la douleur causée par les chocs électriques que les autres.

De même, le lien entre les mèches de gingembre et la gestion de la douleur n’est pas simple. Il existe des données suggérant que les rousses ont besoin de 20% de plus une anesthésie générale pour rester sous sédation, et qu’ils ont également besoin d’une anesthésie plus locale pour repousser la douleur. Mais les données montrent qu’ils sont en réalité plus sensibles aux opioïdes, notamment aux mu-opioïdes, comme la morphine et le fentanyl, et kappa-opioïdes bien que ce dernier effet puisse être spécifique aux patientes féminines.

Pour compliquer les choses, un étude 2015 n’a trouvé aucune différence entre les réponses des rousses et des autres personnes à l’anesthésie ou aux analgésiques, les données sont donc quelque peu mitigées.

Même si les rousses peuvent percevoir certaines douleurs comme plus intenses, elles ont également un seuil de douleur plus élevé, selon Dr David Fisher chef du service de dermatologie du Massachusetts General Hospital, qui a publié un Etude 2021 sur la douleur chez les souris rousses. Les souris et les humains aux cheveux roux semblent au début quelque peu insensibles à la douleur. Ils ne perçoivent la douleur que lorsqu’elle atteint un seuil plus élevé, mais les rousses la ressentent alors plus intensément que les autres, a déclaré Fisher.

L’expérience douloureuse des personnes aux cheveux ardents est difficile à expliquer, en partie parce que les humains sont si complexes génétiquement qu’il est difficile d’identifier une seule cause génétique à leur expérience, a déclaré Fisher à Live Science.

Fisher et son laboratoire ont donc étudié la douleur chez des souris, chez lesquelles ils exerçaient un contrôle génétique complet. À quelques exceptions près, les cheveux roux sont produits par des mutations dans le Gène du récepteur de la mélanocortine-1 (MC1R) ; ce gène aide à contrôler le type et la quantité de pigment dans les cheveux, la peau et les yeux. L’équipe de Fisher a étudié des souris génétiquement identiques, à l’exception du fait qu’elles étaient porteuses d’une variante soit pour les cheveux roux, soit pour les cheveux noirs.

Pour éviter les biais, les chercheurs ont croisé ces souris avec une souche albinos, de sorte qu’elles portaient les gènes des cheveux roux ou noirs mais ne produisaient aucun pigment. “Nous avons constaté exactement une différence de seuil de douleur entre les cheveux roux et noirs, même lorsqu’ils ne produisaient pas de pigment du tout”, a déclaré Fisher.

La raison pour laquelle c’est le cas est compliquée. Le gène MC1R affecte une protéine présente dans les mélanocytes, les cellules productrices de pigments du corps. L’équipe de Fisher a découvert qu’en plus de modifier cette protéine, la variante rousse MC1R amène également les mélanocytes de souris – et, en théorie, ceux humains – à produire moins d’une substance appelée POMC.

Le POMC est divisé en plusieurs hormones qui affectent la sensibilité à la douleur et aux opioïdes en aidant à contrôler l’activité de récepteurs spécifiques. Lorsque les souris ont moins de POMC, cela augmente leur seuil de douleur, augmente leur sensibilité à la douleur et réduit leur réactivité à certains analgésiques non opioïdes tout en renforçant les effets des opioïdes, a déclaré Pandit.

On pense que les cheveux roux offrent un avantage sous les latitudes septentrionales, car ils stimulent l’absorption des ultraviolets – une étape critique dans la synthèse de la vitamine D – mais il n’est pas clair si la douleur altérée et la sensibilité aux opioïdes des rousses offrent également des avantages, a déclaré Fisher.

Même si l’on ignore pourquoi ils ont évolué, le lien entre les cheveux roux et la douleur est confirmé, “ce qui est en soi fascinant”, a déclaré Pandit. Il est possible que les médecins puissent éventuellement prédire comment un patient réagira à la douleur et aux analgésiques en examinant ses gènes.

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.