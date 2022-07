Les rousses britanniques ont offert une entrée gratuite au cinéma en cas d’urgence nationale liée à la chaleur

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Alors que les températures atteignent des sommets dangereux à travers la Grande-Bretagne cette semaine, une chaîne de cinémas offre un abri contre le soleil à un groupe potentiellement vulnérable : les rousses. “Des billets gratuits pour les rousses les jours les plus chauds de tous les temps”, a lu un post Instagram de Showcase Cinemas plus tôt cette semaine. Cela a incité de nombreux Britanniques à taguer leurs amis aux cheveux flamboyants et les membres de leur famille dans la section des commentaires afin qu’ils ne manquent pas l’offre de se rafraîchir dans un lieu climatisé au milieu de l’urgence nationale.

L’offre, réservée aux rousses, se déroulera du lundi au mardi, lorsque les températures devraient atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

Des recherches ont montré que les personnes à la peau pâle, aux taches de rousseur et aux cheveux roux sont plus à risque de développer un cancer de la peau en raison de leurs gènes – bien que la chaleur de cette ampleur soit dangereuse pour tout le monde. Des centaines de personnes sont mortes ces derniers jours alors qu’une vague de chaleur punitive balaie la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne et le Portugal.

Contrairement aux États-Unis, de nombreux endroits et maisons au Royaume-Uni ne disposent pas de la climatisation. La plupart des cinémas, cependant, le font.

“Étant donné que les rousses sont souvent plus vulnérables que la plupart aux rayons du soleil, nous les protégeons du soleil à l’intérieur de nos écrans de cinéma entièrement climatisés”, a déclaré Showcase dans un communiqué. La société a déclaré au Washington Post qu’elle avait hâte de voir “combien de rousses saisiraient cette opportunité”.

Pour la première fois jamais enregistrée, des avertissements de chaleur «extrême» rouges sont en place à Londres et dans certaines parties de la Grande-Bretagne – un pays où les infrastructures ne sont pas construites pour les vagues de chaleur intenses. La canicule a également déclenché des incendies de forêt en Europe.

Les experts disent que les conditions météorologiques extrêmes sont un autre rappel du changement climatique causé par l’homme, avec certains avertissements que les étés futurs ne feront qu’empirer si le monde ne travaille pas pour lutter contre la crise.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont salué l’idée du cinéma comme un moyen positif d’aider pendant une crise de la chaleur et du coût de la vie, bien que certains aient qualifié l’initiative d ‘”offensante” pour la communauté rousse, affirmant qu’elle singularisait injustement ce groupe.

Lucy McCollum, une femme de 29 ans de Sheffield qui se décrit comme “joyeusement rousse” et a un petit garçon qui a aussi les cheveux roux, a déclaré que l’offre aiderait non seulement ceux qui luttent contre la chaleur, mais aussi ceux qui luttent financièrement.

L’inflation annuelle en Grande-Bretagne a atteint un sommet de 9% en 40 ans plus tôt cette année, faisant monter en flèche le prix des aliments et de l’énergie – à la suite du Brexit, des hausses d’impôts et de la pandémie de coronavirus.

“Avec la crise du coût de la vie, vous devez prendre ce que vous pouvez obtenir sur le front du divertissement”, a déclaré McCollum.

En Grande-Bretagne, un voyage au cinéma coûte généralement cher, surtout si l’on veut des collations de cinéma et un fauteuil inclinable. Les billets d’admission générale pour adultes coûtent environ 12 livres (14 $), bien que le prix puisse varier en fonction du type de film et du niveau de confort sélectionné. Certains billets se vendent jusqu’à 23 livres par personne (27 $).

Bien que l’offre soit tentante, McCollum a déclaré qu’elle ne pourrait pas y assister en raison d’engagements professionnels en tant qu’enseignante.

D’autres n’ont pas semblé apprécier l’attention : certains messages sur les réseaux sociaux ont noté que les rousses peuvent souvent être victimes d’intimidation à l’école pour leur coloration de cheveux plus rare – et que l’offre peut ostraciser davantage la communauté.

Sarah Jackson – une jeune femme de 27 ans qui s’appelle «Gingerrcurls» sur Instagram et qui a été victime d’intimidation dans son enfance pour ce qu’elle appelait ses «cheveux roux crépus» – a déclaré qu’elle pensait que l’offre du cinéma était «hilarante» et qu’elle aurait a pris les organisateurs au courant si une salle de cinéma était plus proche de sa maison.

“Je plaisante constamment sur le fait que, en tant que roux, je ne supporte pas l’été à cause de la chaleur, alors quand j’ai vu que le Showcase offrait des billets gratuits pour les rousses pendant la vague de chaleur actuelle, je l’ai immédiatement partagé avec mes amis et mon petit ami”, a déclaré Jackson. . Elle a accumulé des milliers d’adeptes en ligne, notamment en publiant des informations sur les techniques qui aident les gens à gérer les cheveux bouclés et les produits pour les personnes à la peau pâle et aux cheveux plus chauds.

L’offre a également forcé certains qui étaient autrefois roux mais perdaient maintenant leurs cheveux à se demander s’ils étaient éligibles pour un billet gratuit. “Est-ce qu’une barbe rousse compte?” a écrit une personne. D’autres ont débattu de la rigueur de la salle de cinéma – ou s’ils prendraient une « blonde aux fraises ».

Luke Young, 31 ans, de Peterborough, une ville de l’est de l’Angleterre, était l’un de ceux qui réfléchissaient à ses racines rousse.

Young a déclaré au Washington Post qu’il ne s’identifiait pas comme un roux complet – se décrivant plutôt comme “à la peau claire” avec une barbe de la couleur d’un “coucher de soleil marocain”.