Les Roumains se rendent aux urnes pour voter aux élections législatives, dans un pays qui a eu cinq Premiers ministres en autant d’années dans un contexte d’incertitude politique profonde.

Les secousses ministérielles et les votes de censure ont marqué une période d’instabilité dans un pays avec l’un des taux d’émigration les plus élevés de l’Union européenne.

Quelque 18 millions de personnes se sont inscrites pour voter dimanche dans 18 000 bureaux de vote à travers le pays, mais certains analystes estiment que le taux de participation pourrait être faible.

Radu Magdin, analyste politique à Bucarest, a déclaré à Euronews que le taux de participation pourrait être historiquement faible, environ 30% du total des électeurs inscrits, contre 39,5% en 2016.

Cela est en partie dû à la pandémie COVID-19, mais cela reflète également une déception parmi les électeurs dans leurs choix.

Selon la plupart des sondages préélectoraux, le vote du week-end est susceptible de favoriser les politiciens réformistes unis dans leur détermination à maintenir la Roumanie en phase avec le courant dominant de l’UE et à l’écart du camp d’autres pays postcommunistes, tels que la Hongrie et la Pologne avec leurs dirigeants populistes et eurosceptiques.

Le Parti national libéral de centre-droit, connu sous son acronyme roumain PNL, semble en passe de devenir le premier à obtenir le vote. Mais le principal parti des conservateurs sociaux roumains alignés sur l’UE et enclins à l’austérité devrait être bien en deçà d’une majorité parlementaire.

Son principal rival, le Parti social-démocrate populiste de gauche, ou PSD en roumain, a remporté les dernières élections en 2016 et a été élu par trois Premiers ministres.

Puis en 2019, le gouvernement s’est effondré et Ludovic Orban du PNL a été nommé Premier ministre, à la tête d’une coalition tripartite.