Les électeurs roumains ont voté dimanche lors d’une élection législative qui, beaucoup espèrent, rétablira une certaine stabilité dans l’un des pays les plus pauvres de l’Union européenne après cinq ans de troubles politiques et sociaux.

Selon la plupart des sondages pré-électoraux, le Parti national libéral de centre droit, connu sous son acronyme roumain PNL, devrait devenir le plus grand parti du parlement bicaméral de 465 sièges avec plus de 30% de soutien. Pourtant, cela ne constituerait pas une majorité au pouvoir. Les analystes prévoient que le parti cherchera à créer une coalition gouvernementale avec l’alliance progressiste USR-Plus, qui devrait recueillir environ 20% des voix.

Pourtant, les sociaux-démocrates sont restés le parti le plus fort du parlement et ont passé l’année dernière à faire obstruction aux efforts du cabinet minoritaire pour contenir les retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Les sociaux-démocrates sont populaires parmi les électeurs ruraux roumains et devraient recueillir plus de 20% des voix.