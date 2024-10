Les Roughriders ont éliminé les Lions pour assurer un match éliminatoire à domicile

REGINA — Le titre de la division Ouest se jouera lors de la dernière semaine. Les Roughriders de la Saskatchewan ont ajouté un peu d’intrigue à la course pour la tête de série avec une victoire complète de 39-8 sur les Lions de la Colombie-Britannique samedi soir, les ramenant à un point des Blue Bombers de Winnipeg.

La Saskatchewan a remporté sa quatrième victoire consécutive pour s’assurer au moins la deuxième place dans l’Ouest, ainsi qu’un match éliminatoire à domicile. Trevor Harris a réalisé un autre match solide depuis l’intérieur de la poche, produisant une performance de 271 verges dans les airs et lançant deux touchés.

Samuel Emilus a réussi six de ses sept cibles pour mener les receveurs de la Saskatchewan avec 94 verges. De retour dans l’alignement pour la première fois depuis la semaine 11, le porteur de ballon AJ Ouellette a terminé avec 84 verges au sol en 16 touches.

Nathan Rourke avait une fiche de 15-23, lançant sur 200 verges, tout en étant également éliminé à deux reprises. Justin McInnis a accru son avance au sommet du classement des réceptions de la ligue avec 119 verges en six réceptions.

EN RAPPORT

» 3 statistiques qui ont défini la victoire de la Saskatchewan contre la Colombie-Britannique lors de la semaine 19

» Tableau de profondeur : Colombie-Britannique | SKS

» Images : la Colombie-Britannique à la Saskatchewan

» Lions, Roughriders en chiffres

» Inscrivez-vous et regardez les matchs de la LCF sur CFL+ aux États-Unis et à l’international

Deux jeux après le coup d’envoi d’ouverture, un remarquable choix de six d’AJ Allen a mis la foule du Mosaic Stadium sur pied. Allen a attrapé le ballon après qu’il ait rebondi sur le talon de William Stanback et l’a envoyé dans la zone des buts pour donner aux Roughriders une avance très rapide.

Les choses sont presque allées de mal en pis pour Rourke lors du prochain trajet de la Colombie-Britannique. Il pensait avoir été intercepté par Deontai Williams lors de sa troisième tentative de passe de la journée, mais l’appel d’interception a été annulé après un examen par le centre de commandement. Les Lions finiraient par terminer le match avec un rouge pour porter le score à 7-1.

Harris et l’offensive des Riders se sont mis au travail dans les airs lors de leur première possession du match. Le pivot de la Saskatchewan a rejoint le receveur recrue Dhel Duncan-Busby pour quelques premiers essais avant que Brett Lauther ne réussisse un placement de 45 verges, donnant une avance de 10-1 à l’équipe locale.

Les Riders en voulaient plus lors de leur deuxième entraînement, s’appuyant cette fois sur la solide course de Ouellette lors des premiers essais. Une pénalité de hors-jeu commise par Emilus a ralenti les hôtes sur le territoire de la Colombie-Britannique et c’est Lauther qui a été appelé pour terminer l’entraînement. Il a converti sa tentative de 53 verges pour donner une avance de 13-1 aux Riders.

Les Lions sont revenus en force au début du deuxième quart-temps pour leur premier touché de la soirée. Rourke et son attaque ont pris vie sur un parcours de 70 verges en 11 jeux et c’est David Mackie qui a marqué avec une course de deux verges pour ramener l’équipe à l’extérieur dans le match.

Harris et les Riders ont répondu avec une attaque soutenue lors du prochain entraînement du match, cherchant leur premier touché offensif. Une possession lourde de passes composée de six passes complétées par Harris pour 75 verges a échoué juste à l’extérieur de la zone des buts alors que les hôtes se contentaient d’un autre panier de Lauther.

Cherchant à marquer quelques points avant la pause, les Lions ont plutôt retourné le ballon sur leurs trois dernières possessions de la mi-temps pour voir les Riders ouvrir leur avance. Un jeu agressif dans la zone rouge au troisième essai par l’entraîneur-chef de la Colombie-Britannique, Rick Campbell, a entraîné un revirement sur les essais et lors de leur avant-dernière possession de la première mi-temps, McInnis a craché le ballon après avoir reçu un coup sûr de Nelson Lokombo. Quelques jeux plus tard, Harris a effectué un lancer d’épaule arrière à Jerreth Sterns dans la zone des buts pour porter le score à 23-8.

La Saskatchewan a réussi à accumuler plus de points grâce aux revirements dans les dernières secondes de la mi-temps après que la défense a intercepté Rourke pour la deuxième fois. Lauther a inscrit un panier de 18 verges après le choix de CJ Avery pour porter le score à 26-8 à la pause.

À la recherche d’une étincelle pour commencer la seconde mi-temps, une tentative de coup de pied en jeu des Lions ne s’est pas déroulée comme prévu, donnant le ballon à la Saskatchewan en territoire de but. Les Riders ont récolté trois autres points grâce à Lauther après que Harris ait pris un sac pour prolonger l’avance à 29-8.

Après un rapide doublé de l’offensive des Lions, les Riders ont récolté encore quelques points avec leur troisième touché du match. La découverte de huit verges de Harris par Kian Schaffer-Baker au centre a couronné une séquence de huit jeux pour donner à la Saskatchewan une avance de 28 points.

Le sixième placement de Lauther de la soirée a donné à la Saskatchewan un avantage considérable de 31 points au début du quatrième quart et à partir de là, les deux équipes ont réalisé que le résultat était déterminé. Les deux offensives se sont tournées vers les quarts suppléants alors que Shea Patterson passait sous le centre pour les hôtes, et Chase Brice entra dans le match pour la Colombie-Britannique alors que le match se terminait 39-8 en faveur de la Saskatchewan.

Les Lions termineront leur saison régulière au cours de la semaine 20 avec un affrontement à BC Place contre les Alouettes de Montréal le samedi 19 octobre. Les Roughriders seront au revoir au cours de la semaine 20 avant de terminer leur saison régulière avec un match à domicile contre les Stampeders de Calgary. le samedi 26 octobre.