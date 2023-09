Les roues se détachent pour les Bears lors d’une défaite de 41-10 contre les Chiefs – Shaw Local

Tout espoir d’amélioration de la part des Bears après un départ 0-2 a été rapidement éteint par Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, qui ont éliminé les Bears à la mi-temps dimanche.

Désormais, les Bears sont à 0-3 pour la première fois depuis 2016 avec une séquence de 13 défaites consécutives remontant à la saison dernière. Voici ce que vous devez savoir sur la défaite 41-10 des Bears à Kansas City.

Trois moments qui comptaient

1. L’instantané parfait de l’offensive des Bears dimanche est survenu avec 3:05 à jouer en première mi-temps. Après que les Chiefs aient marqué une fois de plus pour prendre l’avantage 21-0, le quart-arrière des Bears Justin Fields a été signalé pour retard de match. Le porteur de ballon Khalil Herbert a ensuite échappé le ballon lors du jeu suivant, que les Chiefs ont transformé en panier peu de temps après.

2. Menant 41-0, le quart-arrière des Chiefs a heureusement remplacé Patrick Mahomes, qui avait souffert d’une apparente blessure à la cheville subie avant la mi-temps, le match étant bien en main au troisième quart. Sinon, les Chiefs pourraient encore marquer.

3. Avec 1:51 à jouer en première mi-temps, Fields a lancé une passe en profondeur à DJ Moore. La passe est tombée directement dans ses numéros de maillot et Moore l’a laissé tomber. Lors du jeu suivant, Fields a été intercepté. Les Chiefs ont marqué trois jeux plus tard pour porter l’avance à 31-0.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Enfin : Moore a marqué son premier touché en tant qu’ours avec 4:20 à jouer pour porter le score à 41-10 pour les Chiefs.

2. Enfin, deuxième partie : Le secondeur des Bears Jack Sanborn a intercepté Blaine Gabbert pour leur premier retrait défensif de la saison avec 3:16 à jouer au troisième quart avec un retard de 41-0.

3. Du plaisir tant que ça durait : Les Bears ont forcé les Chiefs à dégager leur première possession offensive. Kansas City a marqué sur ses sept possessions suivantes avant de finalement lâcher le gaz.

Tout le reste qui n’a pas fonctionné

1. Infraction : Fields a été limogé deux fois au cours des deux premiers disques. Le jeu au sol a généré 53 verges au sol à la mi-temps. Moore et Chase Claypool ont réussi une capture combinée sur sept cibles au début du quatrième quart. Même si Fields continue de lutter, il n’est pas surprenant que ce soit également le cas lorsque la maison brûle tout autour de lui.

2. Défense : Pendant ce temps, Kansas City totalisait 312 verges, 18 :53 de possession et 34 points à la mi-temps. Dix receveurs différents des Chiefs ont réussi au moins une capture, et Mahomes pouvait faire ce qu’il voulait. Les statistiques finales disent tout : 457 yards au total accordés, 41 points, 31-11 dans les premiers essais. Et les Chiefs étaient 5 sur 5 dans la zone rouge.

Et après?

Les Bears accueillent Russell Wilson et les Broncos de Denver dimanche midi à Soldier Field.