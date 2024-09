Les roues du REO Speedwagon sont tombées

Ils ne peuvent plus lutter contre ce sentiment. Selon le site Web du groupeREO Speedwagon se sépare. Le Speedwagon sera mis hors service à compter du 1er janvier 2025. Problèmes au sein du groupe a commencé lorsque le bassiste Bruce Hall a pris congé de la route pour subir une opération du dosune opération dont il est toujours en rééducation. Malgré le désir de Hall de recommencer à tourner, le groupe est arrivé à une « opinion consensuelle selon laquelle il n’avait pas suffisamment récupéré pour être en mesure de jouer au niveau auquel les fans s’attendent ». C’était une décision que « Bruce respectait », et il reste reconnaissant envers Matt Bissonette, qui a remplacé Hall pendant la tournée d’été. Cependant, « la situation complexe » a créé des « différences irréconciliables » entre le bassiste Hall et le chanteur et guitariste Kevin Cronin.

« C’est donc avec une grande tristesse que nous annonçons que REO Speedwagon cessera ses tournées à compter du 1er janvier 2025 », écrit le groupe. « Neal, Kevin et Bruce remercient leurs fans pour toutes leurs années de soutien fidèle et pour avoir redonné au groupe de merveilleux souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire à jamais. » Ils ont vraiment dit qu’ils continueraient à vous aimer.

Fondé à Chicago en 1966, REO Speedwagon a connu plus d’une vingtaine de membres en près de 60 ans, mais est resté stable depuis 1989. Cependant, l’âge ayant commencé à rattraper ses membres ces dernières années, certains ont raccroché la bannière. Le membre fondateur Neal Doughty a pris sa retraite du groupe en 2023, bien qu’il reste membre honoraire.

Ce fut un parcours assez impressionnant pour REO Speedwagon, un groupe qui a sorti 16 albums sous 11 présidences. Le groupe a perduré pendant 57 ans, a vendu plus de 40 millions d’albums et a décroché deux singles numéro un. Suivez le changement, les gars. Nous pensons qu’il est temps pour REO Speedwagon de prendre son envol.