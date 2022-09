Les roues battues du rover martien de la NASA ramassent un rocher en auto-stop

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Rouler tout seul autour d’un cratère martien peut sembler être une existence solitaire, mais le rover Curiosity de la NASA a trouvé un petit ami. Un image du 31 août montre un rocher coincé sur l’une des roues du rover.

Processeur d’images Kevin Gill a attiré mon attention à l’auto-stoppeur dans un post Twitter ce week-end. “Le rover Curiosity a récupéré son propre compagnon de roue coincé entre deux des crampons”, a écrit Gill. Les crampons sont les parties surélevées en zigzag des roues qui agissent comme des bandes de roulement.

L’image est l’équivalent de ce qui se passe lorsque vous avez un caillou coincé dans la bande de roulement de votre chaussure et que vous vous arrêtez pour inspecter le dessous. Le rover traversé un col difficile et rocheux en août.

Curiosity n’est pas le seul rover à collecter accidentellement des pierres. Le rover Persévérance au-dessus de Jezero Crater a réussi à ramasser un intrus à l’intérieur d’une de ses roues. Ce rocher a enregistré des mois de voyage avec Percy, mais ne présente aucun risque pour le fonctionnement du véhicule.

Curiosity se promène dans le cratère accidenté et rocheux de Gale depuis son atterrissage en 2012. Il image régulièrement ses roues afin que l’équipe du rover puisse suivre l’usure. L’aluminium les roues ont l’air assez noueuses avec des fissures, des trous et des bandes de roulement cassées visibles. L’équipe du rover a pris des mesures pour prolonger la durée de vie des roues et la NASA s’attend à ce qu’elles tiennent le coup pour le reste de la mission. L’agence spatiale a accordé à Curiosity une prolongation de mission de trois ans en avril.

J’ai contacté la NASA pour voir si la roche est préoccupante compte tenu de l’état des roues de Curiosity. Il est situé près d’un trou, mais semble être situé sur une partie solide de la roue. Les futures images de surveillance des roues devraient pouvoir voir si elles sont toujours là ou si elles ont quitté le navire en cours de route.

Si la roche pour animaux de compagnie reste, peut-être gagnera-t-elle un nom ? J’aime “Rocky”.