Les rots de vache ciblés alors que les chercheurs cherchent des moyens de réduire les émissions de méthane

À Rimrock Feeders, un parc d’engraissement à l’ouest de High River, en Alberta, le régime alimentaire typique d’une vache se compose de maïs, de drêches de distillerie (restes de la fabrication d’éthanol), d’ensilage, de vitamines et de minéraux.

C’est un mélange qui évolue au fil du temps pour améliorer la santé du troupeau.

Mais maintenant, les innovateurs étudient comment les changements apportés aux aliments pourraient également aider à réduire les émissions de méthane causées par les rots des vaches.

“Je pense que cela représente une opportunité pour les agriculteurs et les consommateurs”, a déclaré Karen Beauchemin, chercheuse affiliée honoraire à Agriculture Canada à Lethbridge.

“Nous pourrions réduire, à l’avenir, la quantité de méthane rejetée dans l’atmosphère par notre bétail.”

Les vaches portent une bactérie dans leur estomac qui aide à décomposer les matières végétales fibreuses, mais elles produisent également du méthane comme sous-produit, qui est rejeté dans l’atmosphère.

Environ un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole proviennent des activités digestives du bétail. Cela représente plus de trois pour cent des émissions globales de GES du Canada.

Les producteurs apportent déjà des changements pour aider à réduire leur contribution, mais des changements plus rapides et plus efficaces seront nécessaires pour que le Canada atteigne son objectif de réduire les émissions de méthane d’au moins 30 % sous les niveaux de 2020 d’ici 2030.

L’une des solutions les plus prometteuses, selon les experts de l’industrie, est celle des additifs alimentaires.

Et les parcs d’engraissement en Alberta sont l’endroit le plus facile pour commencer à les utiliser, selon le Dr Calvin Booker, vétérinaire chez Feedlot Health Management Services, un service de consultation basé à Okotoks, en Alberta.

“Nous donnons aux animaux un régime que nous préparons chaque jour”, a-t-il déclaré. “De toute la production de parcs d’engraissement au Canada, 70 % ont lieu ici en Alberta.”

Les éleveurs de bovins ont déjà apporté certaines améliorations pour aider à réduire les émissions de méthane de leurs animaux, comme la réduction des fibres dans leur alimentation, l’élevage sélectif et l’amélioration de la santé du troupeau. (Monica Kidd)

Certaines études ont déjà commencé, tandis que d’autres sont en cours de planification. Au moins un additif, le trois-nitrooxypropanol, ou 3-NOP, affiche entre 25 et 80 % de réduction des émissions de méthane.

“Il ne fait aucun doute que les effets sur la production de méthane sont réels. Ils sont reproductibles et profonds”, a déclaré Booker.

Blocage du méthane

Des additifs comme le 3-NOP agissent comme un inhibiteur de méthane. Il imite une autre molécule dans le processus digestif, la remplaçant et bloquant la production de méthane.

Beauchemin a étudié le produit chimique pendant près d’une décennie dans le cadre d’un consortium de recherche.

“Nous donnons différentes doses au bétail dans différents régimes et mesurons les émissions de méthane ainsi que la consommation d’aliments et le gain de poids”, a-t-elle déclaré.

“Ce que nous avons trouvé, c’est du méthane entérique – c’est-à-dire du méthane produit par l’animal et expiré par la bouche et le nez – a été réduit en moyenne d’environ 30 %.”

Pour tester davantage les résultats, Booker a été amené à intensifier la recherche, qui a finalement impliqué 15 000 bovins dans un parc d’engraissement sur deux ans.

Le Dr Calvin Booker travaille avec les parcs d’engraissement depuis environ 30 ans. Ici, il visite Rimrock Feeders près de Longview, en Alberta. (Monica Kidd)

“Le numéro 1 est la santé et le bien-être des animaux … et pour s’assurer que l’utilisation d’un additif alimentaire comme le 3-NOP n’aura pas d’effets négatifs”, a-t-il déclaré.

“Nous devons comprendre comment cela s’intègre dans la durabilité globale, car la durabilité environnementale n’est qu’un aspect de la durabilité globale. Il doit y avoir une durabilité économique à partir de quelque chose et, évidemment, il doit également y avoir une durabilité éthique.”

Le coût de l’additif est également un peu mystérieux.

Le 3-NOP est utilisé dans l’Union européenne, au Chili et au Brésil, où il est considéré comme un additif alimentaire. Le Canada et les États-Unis le traitent comme un médicament, ce qui nécessite un processus d’approbation beaucoup plus rigoureux et chronophage.

Le plus grand défi, pour l’instant, est de déterminer ce qui incitera les éleveurs de bétail à utiliser réellement le produit chimique lorsqu’il est facilement disponible.

Même s’il s’avère qu’il n’a pas d’effets négatifs, il est peu probable que le 3-NOP ait un impact sur l’efficacité alimentaire, a déclaré Booker. Cela signifie que les agriculteurs ne produiront probablement pas plus de viande en l’utilisant.

Au lieu de cela, dit-il, une certaine forme de crédit carbone pourrait stimuler l’intérêt.

“Il existe des protocoles en place permettant aux producteurs … de réclamer des compensations et de les faire passer par le marché réglementé des émissions ici en Alberta, et il y aurait une valeur monétaire associée à cela”, a déclaré Booker.

Autres nouveautés

3-NOP n’est pas la seule innovation à l’horizon à laquelle les éleveurs de bovins de l’Alberta doivent s’attendre.

Elena Vinco est chercheuse et analyste des politiques au Simpson Centre de la School of Public Policy de l’Université de Calgary. Elle est co-auteure d’un article publié en avril sur les options de réduction à court terme du méthane dans l’industrie bovine et laitière de l’Alberta.

L’un d’eux est le 3-NOP, mais il existe également un additif alimentaire dérivé d’algues rouges tropicales.

“Il existe plusieurs types différents en termes d’espèces, mais ils semblent tous démontrer un potentiel de réduction du méthane assez constant”, a-t-elle déclaré.

“Nous voulions vraiment préciser ce qui était réalisable en Alberta et dans l’Ouest canadien, ainsi que ce qui est réalisable à court terme.”

Une autre solution à court terme que les chercheurs entendent souvent consiste à “manger moins de viande rouge”. Mais Beauchemin dit que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, tant en termes de conséquences environnementales que d’impacts sur la chaîne alimentaire.

“Je ne dis pas que cela ne peut pas faire partie de l’équation, mais il peut y avoir des conséquences imprévues. Et elles ne sont pas toujours évidentes pour les consommateurs.”

Vinco espère qu’avec quelques innovations, les éleveurs de bétail de l’Alberta seront en mesure de montrer la voie en réduisant les émissions de méthane agricole au pays.

“Je pense qu’une grande partie du fardeau, peut-être injustement, est imposée aux agriculteurs, qui font vraiment de leur mieux”, a-t-elle déclaré. “Ils accordent vraiment la priorité aux pratiques durables.”