Les Roth IRA sont «un slam dunk» pour la plupart des jeunes investisseurs, selon un expert

Ed Slott, CPA et fondateur d’Ed Slott & Co. a déclaré qu’il recommandait toujours les comptes de retraite Roth aux jeunes investisseurs.

“L’accès aux sujets financiers et à l’épargne est devenu tellement plus facile pour les jeunes générations qu’il ne l’était pour les générations précédentes”, a-t-elle déclaré.

Avec les Roth IRA, vous investissez de l’argent sur lequel vous avez déjà payé des impôts, en échange de retraits non imposables à la retraite. Lorsque viendra le temps de vivre avec cet argent à la retraite, le fait que vous ayez ou non une facture fiscale fera probablement une grande différence dans votre style de vie.

Notamment, il existe des limites de revenu pour pouvoir contribuer aux Roth IRA, il est donc important de se demander si vous gagnerez plus maintenant ou à l’avenir. Votre revenu total à la retraite – ainsi que le fait que vous puisiez dans des comptes traditionnels ou Roth – déterminera également le montant de vos factures fiscales au cours de ces dernières années.

Étant donné que de nombreux jeunes travailleurs sont dans leurs années de revenus les plus faibles, obtenir une déduction fiscale pour les cotisations de retraite avant impôt traditionnelles est moins précieux, a déclaré Slott. De plus, vous devrez payer des impôts sur cet argent plus tard, lorsque les taux seront probablement plus élevés.

Avec un Roth, “vous avez la possibilité de construire à partir d’un dollar en tant que jeune, tout en franchise d’impôt”, a déclaré Slott.