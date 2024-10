Les Rotary clubs sensibilisent lors de la Journée mondiale contre la polio au Western Development Museum – DiscoverMooseJaw.com

Hier, c’était la Journée mondiale contre la polio, et le Western Development Museum de Moose Jaw et les membres des différents clubs Rotary de la ville ont marqué l’occasion en tenant un stand d’information pour accompagner l’exposition sur les poumons d’acier du musée.

Debbie Sebastian, l’une des membres du Rotary Club de Moose Jaw Wakamow présentes, a parlé du rôle des Rotary clubs dans le traitement de la polio dans le monde.

« Depuis 30 ans, les Rotary clubs du monde entier tentent d’éradiquer la polio. Il y a eu 35 000 cas de polio dans 25 pays, et la maladie a été presque éradiquée jusqu’à ce qu’il y ait des épidémies et des cas comme nous l’avons vu aujourd’hui au Pakistan. et l’Inde »

Même si les membres du Rotary Club du monde entier n’ont jamais cessé de contribuer à l’éradication de la polio, ils sont nombreux à poursuivre leurs initiatives de vaccination, de sensibilisation et d’infrastructure à ce jour.

« Les initiatives (ont augmenté) parce que nous avons entendu dire qu’il y avait à nouveau du mal à contrôler Gaza si nous ne voulons pas que cela devienne incontrôlable à nouveau », a expliqué Sebastian.

« Nous collectons simplement (en guise de soutien), si quelqu’un souhaite faire un don au fonds contre la polio par l’intermédiaire du Rotary, nous pouvons faciliter cela et promouvoir ce que fait le Rotary partout dans le monde et dans notre propre communauté. »

Sebastian a expliqué que même si le nombre de cas de polio dans le monde a chuté de façon spectaculaire depuis son apogée au milieu du 20e siècle, des personnes en contractent encore chaque jour et les conséquences pour ceux qui contractent la polio peuvent être graves.

« Cela affecte vraiment les enfants, toute personne de moins de 5 ans court un risque plus élevé de contracter la maladie et celle-ci se propage par l’eau contaminée.

Ce sont généralement les plus pauvres, et ce à cause de la guerre actuelle. Les pays les plus pauvres, ceux qui ont une forte population ou ceux dont le terrain est difficile et où il est difficile d’y obtenir des vaccins.»

« (Beaucoup de gens) ne réalisent pas que la polio ne se guérit pas, qu’elle ne se guérit pas une fois qu’elle est contractée, qu’elle ne se guérit pas. Tout ce que vous pouvez faire, c’est traiter vos symptômes. C’est pourquoi nous voulons vraiment l’éradiquer et combien il est important que les jeunes enfants soient vaccinés.»

