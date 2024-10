Les Rotariens s’efforcent de inscrire la polio « dans les livres d’histoire »

jpg, KW, apsmc

Contenu de l’article Qu’est-ce que la polio et pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Telles étaient essentiellement les deux questions que le Dr Richard Denton a posées au public réuni à l’hôtel de ville du Grand Sudbury.

Contenu de l’article Denton est un résident de Sudbury, un médecin à la retraite, un ancien maire de Kirkland Lake et un Rotarien depuis de nombreuses années. « J’ai rejoint le Rotary pour rencontrer et réseauter avec d’autres personnes partageant les mêmes idées dans la communauté et pour servir avant moi », a-t-il déclaré. « En tant que médecin, je prenais soin de mes patients, en tant qu’ancien maire de Kirkland Lake, je prenais soin de la communauté et, en tant que membre du Rotary, nous prenons soin du monde. » Les membres du Rotary œuvrent depuis 35 ans pour éradiquer la polio. Le Rotary a contribué 2,1 milliards de dollars à cette cause et contribué à protéger trois milliards d’enfants. Le Club Rotary de Sudbury a souligné la Journée mondiale contre la polio au Square Tom Davies. Le maire Paul Lefebvre a prononcé une proclamation et le drapeau du centenaire du Rotary a été hissé.

Contenu de l’article « Nous avons besoin de paix et de confiance pour procéder aux vaccinations », a noté Denton. « Comme pour la variole avant elle, l’objectif est d’éradiquer la polio. Cela peut être fait. Il n’y a eu aucun cas de variole depuis le début des années 1980. « La polio touche principalement les enfants. Il n’existe aucun remède contre la polio. Nous pouvons l’éviter grâce aux vaccinations. Dans ces trois phrases courtes, Denton explique pourquoi, en 1979, le Rotary International s’est joint à ses collaborateurs pour s’attaquer à cette cause. Il y a de quoi se réjouir : « Il y avait environ 350 000 cas de polio paralytique dans le monde en 1988. Cette année, nous n’en sommes plus qu’à 54 dans le monde, 32 au Pakistan et 22 en Afghanistan. Nous gagnons dans l’élimination de la polio… « Nous voulons que la polio soit inscrite dans les livres d’histoire. »

Contenu de l’article Des épidémies majeures de poliomyélite ont eu lieu aux XIXe et XXe siècles. Au Canada, une épidémie majeure a eu lieu en 1937. L’épidémie de 1953 a vu le nombre de cas atteindre près de 9 000 et 500 décès ont été signalés. Les mères canadiennes gardaient leurs enfants loin des piscines et des piscines, craignant que la machine à poumons d’acier ne soit le sort de leur enfant. Il se peut que vous ayez un parent âgé atteint de polio ; ils marchent généralement en boitant. « La polio a été éradiquée dans les Amériques en 1994, dans le Pacifique occidental en 2000, en Europe en 2002, en Asie du Sud-Est en 2014 et en Afrique en 2020 », a déclaré Denton. La maladie débute généralement par des symptômes généraux tels que fièvre, maux de tête, nausées, fatigue, douleurs musculaires et spasmes. L’exposition à la polio peut entraîner une paralysie des membres, une insuffisance respiratoire, un collapsus cardiaque et même la mort.

Contenu de l’article En août, la nouvelle du premier cas de polio à Gaza depuis 25 ans a déclenché un avertissement dans la communauté mondiale des soins de santé. Un bébé de 10 mois, non vacciné, a désormais une jambe paralysée. Les régions déchirées par la guerre – comme à Gaza – doivent souvent fermer leurs cliniques et, la destruction des systèmes d’assainissement et d’eau potable augmentant la transmission fécale-orale des maladies. Une mauvaise hygiène ou la consommation d’eau contaminée sont probablement la cause du cas de Gaza, selon un article d’opinion rédigé par Mohammed Aghaalkurdi dans le New York Times. Ce seul cas a déclenché une réponse de l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS recommande que tous les enfants soient vaccinés) pour tenter de vacciner 640 000 enfants palestiniens. Quelque 559 161 ont reçu la première dose.

Contenu de l’article En général, les patients reçoivent deux ou trois doses à quelques semaines d’intervalle. La vaccination peut être orale ou par injection. Le vaccin oral est plus facile à administrer et ne nécessite aucune formation spécialisée ni seringues stériles. La version injectable doit être conservée au réfrigérateur. « Cela limite son utilisation car il doit être administré par des médecins et conservé au froid. La première dose protège 90 pour cent des patients et la troisième dose de rappel protège 99 pour cent des receveurs », a déclaré Denton. L’histoire de la campagne a été marquée par plusieurs étapes. La première méthode réussie a été établie par Hilary Koprowski en 1950 ; une méthode plus sûre a été développée par le médecin, virologue et scientifique biomédical américain Jonas Salk, avec des tests massifs sur le terrain en 1952.

Contenu de l’article En 1962, le Dr Albert Sabin a développé un vaccin oral atténué (vivant affaibli). « Les nouvelles versions du vaccin rendent ce phénomène encore plus rare », a déclaré Denton. L’élimination mondiale de la poliomyélite hautement contagieuse est une noble cause et, à ce jour, le programme a connu un grand succès. Denton a expliqué comment la poliomyélite – en particulier les poliovirus à ARN de types 2 et 3 – a été éliminée en tant que menace. « La poliomyélite sauvage est désormais essentiellement confinée à deux pays seulement ; Pakistan et Afghanistan. L’année dernière, il n’y a eu que 12 cas, six dans chacun de ces deux pays. L’homme d’affaires local Boris Naneff est également Rotarien. « Je suis membre depuis 2000… et mon père l’était avant cela. Le Rotary a été la première organisation à entreprendre l’élimination de la polio dans le monde. Je suis fier de faire partie d’une organisation internationale qui fait le bien. Wayne Fraser, président élu du groupe Rotary de Sudbury, a déclaré à propos de l’éradication de la polio : « C’est quelque chose que nous pouvons tous soutenir. Nous poursuivons cette initiative. Lise Dutrisac est ancienne présidente de club et ancienne gouverneure de district du Rotary. Elle fait partie du club local depuis 30 ans. « Qu’est-ce qui m’a amené au Rotary ? J’ai toujours travaillé pour le bien de la communauté. Le Rotary semblait être la solution idéale. L’élimination de la polio semblait être un projet colossal, mais regardez où nous en sommes. » L’Initiative de journalisme local est rendue possible grâce au financement du gouvernement fédéral.

