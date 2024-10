Les Rotariens se souviennent du sacrifice de 200 bénévoles lors de la Journée mondiale contre la polio

Réunir le soutien pour mener à bien la lutte contre la polio serait un hommage sincère aux plus de 200 volontaires du Rotary qui ont été tués alors qu’ils travaillaient sur les campagnes d’éradication de la polio au Pakistan et en Afghanistan, ont déclaré des militants sociaux s’engageant à s’engager en faveur de la noble cause le à l’occasion de la Journée mondiale contre la polio.

« Ce n’est pas l’occasion de célébrer un succès car nous avons été témoins d’une épidémie d’une variante du poliovirus de type 2 à Gaza le 24 juillet et les organisations mondiales ont dû entreprendre une vaccination massive dans des circonstances tendues », a déclaré le gouverneur du district, le Dr Sandeep Chauhan. .

Rappelant les sacrifices des volontaires travaillant sur les campagnes d’éradication de la poliomyélite dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, le conseiller en chef PDG (ancien gouverneur de district) Amjad Ali a déclaré qu’en raison du manque de sensibilisation et des mythes sur le virus, plus de 200 membres des équipes de lutte contre la poliomyélite avaient perdu leur vie. leur vie tout en travaillant sur les campagnes contre la polio jusqu’à présent. Il a déclaré que la plupart des meurtres avaient été signalés au Pakistan et en Afghanistan.

Ali a déclaré qu’une campagne coordonnée et intensive avait été lancée sous la supervision du PDG Ghanshyam Kansal pour transformer le thème « Journée mondiale contre la polio 2024 : une chance de réflexion et un rappel pour atteindre chaque dernier enfant » en réalité.

Les membres du bureau et les militants d’Ahmedgarh, Ahmedgarh Dynamic, Malerkotla, Malerkotla Midtown et Malerkotla Dynamic dirigés par le président Venu Gopal Sharma et le secrétaire Ashok Kumar Verma ont organisé des ateliers, des séminaires et des conférences dans leurs localités respectives.

Les intervenants ont souligné les causes et les conséquences du manque de conscience des risques liés à l’échec de l’éradication des réservoirs du virus de la polio dans les poches de population habitées par des personnes moins instruites.

Les victimes de divers incidents d’attaques violentes et mortelles contre des volontaires de la lutte contre la poliomyélite au Pakistan et en Afghanistan ont été commémorées.

Les intervenants ont rappelé qu’en janvier 2016, 16 agents de lutte contre la poliomyélite étaient morts dans un attentat suicide à Quetta, au Pakistan, tandis que six autres travailleuses de la lutte contre la poliomyélite avaient été abattues dans la même ville à des jours différents. Les intervenants ont rappelé 68 décès à travers le Pakistan entre décembre 2012 et janvier 2014 et de multiples cas d’agressions verbales et physiques signalés à Karachi et dans la province de KPK (Khyber Pakhtunkhwa), tandis que 11 enseignants soutenant les campagnes ont été enlevés, provoquant la panique.