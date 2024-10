Les Rotariens marchent pour la Journée mondiale contre la polio

La polio est une menace partout dans le monde, et les membres du Rotary de North Bay ont collecté des fonds au fil des ans pour mettre fin à ce virus paralysant, qui ne sera que la deuxième maladie humaine à être éradiquée.

Les membres du Rotary de North Bay se mobilisent en l’honneur de la Journée mondiale contre la polio pour sensibiliser, collecter des fonds et soutenir la lutte contre la polio, une maladie évitable par la vaccination qui menace encore aujourd’hui les enfants dans certaines régions du monde.

Le jeudi 24 octobre à 10 heures, les Rotariens participeront à une marche d’une heure, commençant au Rotary Splash Pad, en soutien à la Journée mondiale contre la polio/éradication de la polio.

« Le public est invité à participer à la marche et à faire un don au Rotary Club de North Bay, en demandant que sa contribution soit affectée au fonds PolioPlus.

Journée mondiale contre la polio (24 octobre) a été créé par le Rotary International pour commémorer la naissance de Jonas Salk, qui a dirigé la première équipe chargée de développer un vaccin contre la poliomyélite.

« La polio est une menace partout dans le monde, et les membres du Rotary de North Bay ont collecté des fonds au fil des ans pour mettre fin à ce virus paralysant, qui ne sera que la deuxième maladie humaine à être éradiquée. dit un communiqué de presse.

Le Rotary a contribué plus de 2,7 milliards de dollars pour lutter contre la polio et d’innombrables heures de bénévolat depuis le lancement de son programme PolioPlus en 1985. En 1988, le Rotary s’est associé à l’Organisation mondiale de la santé, à l’UNICEF et aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour former le Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. La Fondation Gates et Gavi, l’Alliance du Vaccin, l’ont ensuite rejoint. Lorsque l’initiative a été lancée, on comptait 350 000 cas de polio chaque année. Aujourd’hui, l’incidence de la polio a chuté de plus de 99,9 %.

Pour pérenniser ces progrès et continuer à vacciner chaque enfant contre la polio, le Rotary s’est engagé à collecter 50 millions de dollars chaque année pour soutenir les efforts mondiaux d’éradication de la polio. La Fondation Gates s’est engagée à verser une contribution égale à 2 pour 1, pour une contribution annuelle totale de 150 millions de dollars.

Visite Rotary.org et endpolio.org pour en savoir plus sur le Rotary et ses efforts pour éradiquer la polio. Pour en savoir plus sur le Rotary Club de North Bay, visitez www.rotaryclubofnorthbay.org.