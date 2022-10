Les roses rouges veulent reproduire les Lionnes à la Coupe du monde de rugby, déclare Simon Middleton | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les favorites de la Coupe du monde de rugby féminin, l’Angleterre, peuvent s’inspirer des Lionnes vainqueurs de l’Euro avant le tournoi, déclare l’entraîneur-chef Simon Middleton

L’entraîneur-chef des Red Roses, Simon Middleton, a cité les Lionnes comme source d’inspiration, alors que son équipe lance samedi sa campagne de Coupe du monde en Nouvelle-Zélande en tant que grandes favorites.

L’Angleterre, double vainqueur de la Coupe du monde en 1994 et 2014, a perdu en finale contre la Nouvelle-Zélande en 2017, mais entre dans le tournoi ce week-end avec un record mondial de 25 victoires aux tests.

Sur le dos des Lionnes qui ont remporté un succès palpitant en euros cet été, Middleton a déclaré Sports du ciel Les footballeurs anglais ont fourni l’inspiration parfaite pour son équipe.

“Ce que tout le monde doit comprendre, et je suis presque sûr qu’ils le font, c’est que la valeur de chaque joueur est exactement la même. Que vous commenciez ou finissiez. C’est un tournoi d’équipe”, a déclaré Middleton.

“Vous regardez les Lionnes et ce qu’elles ont accompli, et cette équipe était incroyable. La philosophie de cette équipe.

“Si nous pouvons reproduire quelque chose comme ça… ils sont une grande source d’inspiration pour nous.

“C’était un excellent exemple de la façon dont une équipe se rassemble et se soutient pour faire le travail. Et c’est ce que nous sommes.

“Mais nous avons la possibilité pour les joueurs de lever la main, et ils le feront à l’entraînement. De cette façon, nous garderons le camp compétitif et, espérons-le, tirerons le meilleur parti de tout le monde.”

L’Angleterre ouvre sa campagne de Coupe du monde samedi contre les Fidji, avant d’affronter la France et l’Afrique du Sud dans la poule C

Avec l’Angleterre sur une série de victoires aussi complète et ayant remporté de solides victoires contre des pays comme la France et la Nouvelle-Zélande au cours de l’année écoulée, les Red Roses ont été clairs dans leur objectif : gagner la Coupe du monde, et tout le reste est un échec.

L’équipe ressent-elle le fardeau de l’attente?

“C’est là et ça ne sert à rien d’essayer de s’en cacher [favourites tag and expectancy]”, a ajouté Middleton.

“Comme nous le disons toujours, cela ne fait aucune différence pour nous.

Simon Middleton dit que son équipe Red Roses vise à reproduire le succès des Lionnes à l’Euro 2022

“C’est flatteur, c’est vraiment flatteur. Et nous pensons que nous avons travaillé très dur pour le mériter, et nous n’allons pas nous en détourner.

“Mais les joueurs se concentrent uniquement sur leur entrée dans l’équipe.

“Ils veulent entrer dans le parc, alors ils se perdent dans la balise que nous avons ou pas. Ils doivent juste se concentrer sur leurs performances individuelles et collectivement sur la façon dont nous nous réunissons.

“C’est donc ce qui maintient tout le monde réel, tout le monde ancré et concentré sur le travail à accomplir.

“Nous serons excités et nous serons nerveux, et c’est ce que vous devriez être pour un premier match de poule lors d’une Coupe du monde.

“Mais nous l’attendons avec impatience.”