Les rorquals communs à risque sont dans des eaux chaudes avec la dégradation de la protection, le GNL et le changement climatique

Par Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les groupes de conservation s’inquiètent du fait que le statut des rorquals communs en tant qu’espèce menacée sur la côte ouest du Canada est sur le point d’être déclassé alors que les dangers du transport de GNL et des changements climatiques sont à la hausse.

La population mondiale de cette baleine élégante et rapide – surnommée le lévrier de la mer et du nom de la nageoire dorsale près de sa queue – a été décimée par la chasse à la baleine industrielle, qui a duré jusqu’aux années 1980. La population canadienne de rorquals communs du Pacifique a été désignée comme étant menacée en mai 2005 et a été légalement protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) l’année suivante.

Cette protection pourrait maintenant être affaiblie après que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a conclu que le nombre de rorquals communs augmentait et l’a reclassé comme espèce préoccupante en 2019.

Pêches et Océans Canada (MPO) sollicite les commentaires du public sur la question jusqu’au 2 décembre, a déclaré Eric Keen, chercheur sur les baleines et directeur scientifique de la North Coast Cetacean Society.

Mais les dangers pour les rorquals communs dans les eaux de la Colombie-Britannique augmenteront, en particulier pour une population unique de baleines dans les fjords près de Kitimat, en Colombie-Britannique, lorsque le trafic maritime augmentera avec la mise en service du terminal de LNG Canada en 2025, a déclaré Keen.

Les vagues de chaleur marines induites par le climat constituent d’autres menaces pour les baleines – modifiant potentiellement où et combien de nourriture est disponible dans les écosystèmes côtiers. En 2015, un nombre inhabituellement élevé de baleines sur la côte du Pacifique aux États-Unis et au Canada sont mortes après qu’une vague de chaleur marine appelée le blob a probablement déclenché une prolifération d’algues toxiques qui a empoisonné les énormes mammifères marins.

La combinaison du changement climatique, du bruit des navires et des collisions avec les navires constitue une menace sans précédent pour les baleines, a déclaré Keen.

Les rorquals communs sur le point de perdre leur statut d’espèce menacée

Le scientifique Eric Keen de la North Coast Cetacean Society est alarmé par le fait que le gouvernement fédéral envisage de supprimer le statut de menace et les protections des rorquals communs.

Bien que les rorquals communs du Pacifique satisfassent au critère de statut menacé, ils ont été reclassés parce que des études dans les eaux américaines voisines suggèrent que les populations augmentent et que les baleines pourraient immigrer et augmenter le nombre de rorquals communs au Canada, selon le rapport du COSEPAC.

Keen a déclaré avoir trouvé la décision du COSEPAC surprenante.

“Beaucoup de données scientifiques dans le document sont solides, mais ce qui me déroute le plus, ce sont les conclusions (du comité) tirées des preuves”, a-t-il déclaré.

« Ils reconnaissent les inconnues, mais concluent ensuite qu’il est approprié à ce moment de réduire leur statut. Et c’est là que je conteste.

En particulier, Keen n’est pas convaincu que les populations américaines retiendront les rorquals communs dans les eaux canadiennes.

On sait très peu de choses sur les populations de rorquals communs dans le Pacifique canadien et les estimations suggèrent que leur nombre ne représente que 30 à 50 % de ce qu’il était avant d’être dévasté par la chasse à la baleine, a-t-il déclaré.

Sans leur statut menacé, l’obligation du gouvernement fédéral d’identifier et de protéger l’habitat essentiel des rorquals communs disparaît, a déclaré Keen. Les rorquals communs continuent d’être répertoriés comme étant en voie de disparition dans les eaux américaines, les autorités accordant la priorité à la réduction ou à l’élimination des décès dus à des collisions avec des navires ou à l’enchevêtrement, et à la protection de l’habitat essentiel à leur survie et à leur rétablissement.

Les collisions avec des navires sont la cause humaine la plus importante de décès de rorquals communs, en particulier dans les points chauds de navigation sur les deux côtes, selon le rapport.

Mais la gravité et le taux de collisions mortelles avec des navires sont difficiles à déterminer car la plupart des baleines coulent sans être détectées dans l’océan lorsqu’elles meurent, a-t-il déclaré.

Les rorquals communs, ainsi qu’un certain nombre d’autres grandes baleines, sont particulièrement vulnérables aux collisions avec les navires, a déclaré le chercheur Jackie Hildering de la Marine Education and Research Society (MERS).

Les décès récents d’un jeune rorqual à bosse et d’un rorqual commun le long de la côte de la Colombie-Britannique soulignent la menace de collisions avec des navires et pourquoi plus de protection, pas moins, est nécessaire pour les baleines, a déclaré Hildering.

Il y a des lacunes importantes dans les données citées dans le rapport du COSEPAC, a déclaré Keen, y compris les estimations de la population de rorquals communs dans le Pacifique.

Le comité suppose également que les rorquals communs de la Colombie-Britannique appartiennent à la même population que ceux trouvés dans les eaux américaines et qu’un «effet de sauvetage» des baleines immigrantes aurait lieu, a déclaré Keen.

“Le problème avec cela est qu’il n’y a tout simplement aucune preuve que cela se produise”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons aucune idée de l’endroit où ces baleines vont en hiver et nous ne savons pas du tout si elles sont liées à ces populations américaines.”

Certaines recherches indiquent qu’il pourrait y avoir des populations distinctes au Canada et que certaines baleines fréquentent des zones très spécifiques tout au long de l’année, a-t-il déclaré.

C’est une exigence de la LEP d’identifier l’habitat essentiel des espèces répertoriées comme menacées ou en voie de disparition, mais 16 ans après avoir fait la liste des espèces menacées, l’habitat essentiel du rorqual commun n’a pas encore été désigné au Canada, a déclaré Keen.

Un avis scientifique du MPO de 2017 a identifié le détroit de Caamaño et les zones du détroit d’Hecate et du détroit de la Reine-Charlotte dans les eaux entre Haida Gwaii et le système de fjord Kitimat comme un habitat important pour le rétablissement des baleines.

Une carte de l’habitat identifié comme important pour les rorquals communs dans un avis scientifique du MPO de 2017 pour compléter un plan d’action pour les espèces en péril.

LNG Canada expédie une menace potentielle pour les rorquals communs dans les fjords de Kitimat

Les routes de navigation proposées pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Canada en construction à Kitimat traversent le détroit de Caamaño et les fjords adjacents fréquentés par une population unique de rorquals communs, a déclaré Keen.

Les recherches menées par Keen ont identifié jusqu’à 120 baleines traînant dans un point chaud du système du fjord de Kitimat – quelque chose que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde.

“Ils sont généralement considérés comme une espèce océanique offshore qui ne s’approche jamais de la terre”, a déclaré Keen.

“Mais cette exception nous fait voir qu’il y a beaucoup plus à l’espèce que nous ne le pensions … et peut-être que ces habitats côtiers sont essentiels à leur rétablissement complet.”

Bien que leurs périodes d’activité maximales s’étendent de juin à octobre, les baleines utilisent la zone toute l’année pour se nourrir, se reproduire, s’accoupler et élever leurs petits, a-t-il déclaré.

LNG Canada prévoit que des navires transporteurs – environ la longueur d’un navire de croisière – arriveront presque quotidiennement une fois que le système sera entièrement en ligne.

Les navires voyageront entre 8 et 14 nœuds pendant les saisons de pointe des baleines pour réduire la menace d’impact, a déclaré LNG Canada. De plus, les pilotes de la Colombie-Britannique, tenus de monter à bord des navires pour aider à naviguer la dernière étape du voyage d’un grand navire, fourniront des connaissances locales sur les mammifères marins, étayées par des informations provenant de groupes de surveillance locaux.

En septembre, le MPO a lancé un projet pilote volontaire d’un an avec des lignes directrices pour ralentir la navigation le long de la route proposée pour le GNL afin d’améliorer la sécurité de l’eau et de réduire les impacts sur la pêche et la récolte des Premières Nations. Mais la présence de baleines est également citée comme raison du ralentissement des navires.

Quoi qu’il en soit, le transport de GNL à lui seul signifiera 700 transits supplémentaires par an à travers les canaux privilégiés par les rorquals communs, a déclaré Keen.

Keen a déclaré que le statut de protection du rorqual commun devrait être maintenu et son habitat essentiel protégé avant que le transport de GNL ne s’intensifie dans trois ans – idéalement en minimisant le transport de juillet à septembre lorsque l’activité des baleines culmine.

Avoir une zone concentrée qui fournit un habitat vital aux rorquals communs est une bénédiction mitigée, a-t-il déclaré.

“Ces animaux (se rassemblent) dans une petite zone pendant une longue période, ce qui est formidable”, a déclaré Keen.

“Mais si vous introduisez un développement majeur tel que la voie de navigation, c’est une sorte de kill box qui concentre l’impact sur une population vraiment spéciale.”

