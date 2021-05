Les roquettes de Gaza font des ravages sur les villes israéliennes lors de la dernière guerre

Les Farag vivent à Ashdod, le plus grand port d’Israël sur la côte méditerranéenne. La ville d’environ 225 000 habitants est située à environ 30 kilomètres au nord de la bande de Gaza. Six adultes, deux chiens et un perroquet se blottissaient dans le coffre-fort renforcé de leur maison – une précaution de routine pour des centaines de milliers d’Israéliens dans le sud du pays.