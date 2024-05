Les roquettes ATACMS ukrainiennes coupent les lignes d’approvisionnement russes vers la Crimée

Dommages à un ferry du détroit de Kertch. Via l’état-major ukrainien

Il n’existe que quelques moyens d’acheminer de grandes quantités de marchandises vers la Crimée occupée par la Russie depuis la Russie proprement dite : par voie maritime, par route et par rail via le pont de Crimée qui enjambe le détroit de Kertch, par ferry pour traverser le même détroit et par train à travers le sud de l’Ukraine.

Une par une, l’Ukraine a frappé chacune de ces lignes d’approvisionnement. La traversée en ferry est la plus récente à avoir été touchée. Mercredi soir ou tôt jeudi matin, les roquettes à guidage de précision du système de missiles tactiques de l’armée ukrainienne de fabrication américaine ont frappé le ferry débarquant en Crimée, endommageant voire détruisant deux ferries : un pour le transport de voitures et de camions, un autre pour le transport de trains.

Les images satellite ont confirmé les dégâts. Le ferry « a été activement utilisé par l’ennemi pour soutenir son groupement de troupes dans la Crimée temporairement occupée », a déclaré l’état-major ukrainien. signalé.

Mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure les troupes du Sud dépendaient des ferries. Les navires à fond plat ont toujours été un remplaçant pour des modes de transport plus sûrs et plus volumineux. Et le la plupart Parmi ceux-ci, le plus sûr et le plus volumineux, le chemin de fer du sud, est intact et extrêmement difficile à détruire.

Tout cela pour dire que faire exploser quelques ferries russes pourrait plaire aux amis d’une Ukraine libre. Mais cela ne fera pas grand-chose pour nuire aux régiments et brigades russes dans le sud de l’Ukraine occupée.

Les frappes aux points de passage de Kertch « sont plus politiques que militaires et visent à faire pression sur Poutine devant le peuple russe », a déclaré Mick Ryan, général de l’armée australienne à la retraite. a écrit dans son bulletin.

La campagne ukrainienne ciblant la logistique russe dans le sud de l’Ukraine a gagné en ampleur et en sophistication depuis les premières semaines de la guerre de 27 mois menée par la Russie contre l’Ukraine.

Tout d’abord, les Ukrainiens ont commencé à cibler – avec des roquettes, des missiles de croisière Storm Shadow et SCALP et des drones explosifs – les navires de débarquement transportant des marchandises de la flotte russe de la mer Noire, coulant ou endommageant finalement la plupart de la douzaine de navires.

L’été dernier, les forces ukrainiennes ont bombardé et endommagé le pont de Crimée. Il a fallu six mois aux ingénieurs russes pour restaurer entièrement les travées. Et cette semaine, les Ukrainiens ont finalement ciblé la traversée en ferry.

La distance entre la ligne de front et l’embarcadère du ferry, environ 150 milles, implique fortement que l’armée ukrainienne a tiré certains de ses nouveaux ATACMS M48 ou M57, allant respectivement à 170 et 190 milles avec une ogive de 470 livres.

L’Ukraine a reçu des M48 ou des M57 dans le cadre de son deuxième gros lot d’une centaine d’ATACMS ou plus en avril. L’année dernière, un lot précédent de quelques douzaines d’ATACMS ne comprenait que des modèles M39 équipés d’ogives à fragmentation – un millier de sous-munitions de la taille d’une grenade – et d’une portée de 100 milles.

Les ATACMS, qui volent plus loin, ont dévasté des aérodromes russes, des batteries de défense aérienne et des navires de guerre amarrés à travers la Crimée. Qu’ils constituent une menace sérieuse pour les ferries ne devrait pas surprendre.

Mais on ne sait plus vraiment à quel point cela compte vraiment. Sentant peut-être l’imminence d’une campagne de frappes profondes en Ukraine, le Kremlin a accéléré l’été dernier la construction d’un nouveau tronçon de chemin de fer de 80 kilomètres reliant les lignes ferroviaires existantes dans l’est et le sud de l’Ukraine occupés par la Russie.

« Cet itinéraire réduit également considérablement le temps de trajet entre la Russie et Marioupol. [in southern Ukraine]le raccourcissant de jours et parfois de semaines, rendant la logistique et les mouvements de troupes plus efficaces », groupe d’analyse ukrainien Frontelligence Insight signalé. « Notre équipe estime que ce nouveau chemin de fer suffirait à approvisionner la région même si le pont de Crimée était détruit. »

Cela devrait également largement compenser toute réduction du trafic des ferries traversant le détroit de Kertch.

Il n’est pas impossible d’interdire un chemin de fer, mais c’est difficile. «Dans le passé, lorsque l’Ukraine tentait de cibler le pont ferroviaire reliant la Crimée au reste de l’Ukraine, des missiles tels que SCALP [and] Storm Shadow a causé des dégâts relativement mineurs qui n’ont pas perturbé de manière significative les opérations ferroviaires pendant longtemps », a expliqué Frontelligence Insight.

Il est tout aussi difficile de heurter les trains eux-mêmes, selon Frontelligence Insight. « Il est probable que les Russes minimisent les mouvements de trains pendant la journée, se concentrant davantage sur les opérations de nuit et tôt le matin afin de réduire la visibilité des mouvements logistiques. »

Mais alors que les munitions ukrainiennes coupent les lignes d’approvisionnement alternatives et que les Russes consolident leur logistique sur la voie ferrée du sud, les Ukrainiens pourraient se concentrer sur les dommages durables aux voies et aux trains.

Ils pourraient commencer par cibler le nouveau connecteur est-sud, en particulier là où il traverse les ponts. « L’Ukraine possède actuellement les moyens d’endommager sérieusement cette liaison, la rendant potentiellement inutilisable pendant des semaines, voire des mois », a rapporté Frontelligence Insight. « Cependant, cela dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de systèmes de défense aérienne que la Russie est prête à mettre en œuvre pour protéger les points vulnérables, en particulier les ponts. »

S’il y a une raison d’espérer une éventuelle campagne anti-ferroviaire de l’Ukraine, c’est que les défenses aériennes russes sont actuellement mises à rude épreuve, alors que le Kremlin peine à défendre le territoire occupé contre les drones, les missiles de croisière et les roquettes ukrainiens, tandis que aussi protéger les sites industriels, les radars et les aérodromes en Russie même.