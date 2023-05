Les forces russes ont lancé mardi un énorme barrage de 18 missiles sur Kiev. Tous ont été abattus, dit l’Ukraine.

Utilisant des « rondelles d’oignon » de différents canons et missiles fournis par l’Occident, les défenses aériennes ukrainiennes réussissent de plus en plus à contrecarrer les lancements russes.

Des missiles Stinger pouvant être transportés par un seul soldat aux systèmes Patriot de pointe, l’Ukraine dispose désormais d’une variété d’options pour défendre son ciel.

Sky News a expliqué à l’analyste militaire Philip Ingram pourquoi les défenses aériennes de Kiev sont désormais si efficaces et le coup de pouce psychologique que cela donne à la population.

Mais revenons d’abord au 24 février 2022 et aux premières heures de l’invasion à grande échelle lorsque la Russie a lancé plus de 100 missiles depuis la terre et la mer.

Même après que les missiles ont été abattus, les débris qui tombent au sol peuvent causer des dégâts – vu ici à Kiev mardi



Les missiles ont été tirés sur plusieurs villes, dont Kiev, et ont ciblé des installations de défense aérienne et d’autres infrastructures militaires. Des sirènes retentissaient dans la capitale et des bruits d’explosions se faisaient entendre au centre-ville, en prenant beaucoup par surprise.

Quatorze mois plus tard, l’Ukraine est bien mieux préparée.

Dans la nuit de mardi, les forces du Kremlin ont lancé six missiles hypersoniques Kinzhal, neuf missiles de croisière Kalibr et trois missiles lancés au sol ainsi que des drones sur l’Ukraine. Tous ont été abattus, a indiqué l’armée de l’air du pays.

L’Ukraine abat désormais environ 96 à 98 % des missiles russes grâce à un certain nombre d’éléments de défense travaillant ensemble, a déclaré M. Ingram à Sky News.

Défense des « rondelles d’oignon »

« Un système de défense aérienne en couches est comme une série de rondelles d’oignon de capacité de défense aérienne », a-t-il déclaré.

Au niveau le plus bas, dit M. Ingram, l’Ukraine possède des armes à feu et certains des missiles à courte portée comme le système portable Starstreak fourni par le Royaume-Uni.

« Il y aura beaucoup de ceux qui ont des troupes dans des postes autour des villes ou des zones d’infrastructures nationales critiques. »

Un soldat ukrainien tient un missile anti-aérien Stinger sur la ligne de front dans la région de Mykolaïv en août 2022



L’Ukraine dispose alors d’un certain nombre de systèmes à moyenne portée comme le S-300 soviétique et d’autres fournis par ses alliés.

Ceux-ci fournissent une capacité anti-aérienne de niveau moyen et fonctionnent également contre les missiles de croisière et les drones.

Et puis, au plus haut niveau, ils ont le système Patriot fourni par les États-Unis et l’Allemagne.

M. Ingram a ajouté: « Et vous voyez cela comme une série de dômes de protection allant à différentes hauteurs et à différentes distances autour de la cible que vous essayez de protéger. »

Bien que les défenses aient certainement été efficaces pour abattre les missiles, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’impact au sol, dit-il. Les débris des missiles interceptés tombent du ciel et peuvent blesser les personnes en dessous.

L’ogive d’un missile hypersonique russe Kh-47 Kinzhal que l’Ukraine dit avoir abattu



Comment l’Ukraine passe-t-elle de la détection d’un missile à son abattage ?

« Donc, la séquence des événements est que les services de renseignement occidentaux capteront un lancement de missile – il existe un mécanisme pour pouvoir le transmettre en temps réel directement aux Ukrainiens.

« Ces données de lancement en temps réel identifieront d’où les missiles ont été lancés, quel est le missile probable et la trajectoire probable sur laquelle il se trouve. »

Le temps dont disposent les Ukrainiens pour réagir – de quelques minutes à plus d’une heure – selon le type de missile.

Un quartier résidentiel de Zaporizhzhia fortement endommagé par une frappe de missile russe en mai



Les responsables de la défense aérienne peuvent alors décider du meilleur plan d’action et engager le missile avant qu’il n’atteigne sa cible.

Ce sont ces multiples couches de défense sous un seul système de commandement et de contrôle informé par le renseignement qui arrive tout le temps qui le rend si efficace, dit-il.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’effort de guerre de l’Ukraine ?

« C’est encore un autre succès des Ukrainiens dans ce qui est une bataille très, très complexe et difficile pour eux alors qu’ils tentent de sauver leur patrie », a déclaré M. Ingram.

Psychologiquement, c’est aussi très important, ajoute-t-il, car il s’agit de protéger la population pendant que les soldats sont en première ligne.

3:48

À l’intérieur de la bataille pour Bakhmut



« C’est probablement l’un des facteurs qui a empêché les Russes d’utiliser leurs avions à voilure fixe au-dessus du territoire ukrainien », a-t-il ajouté.

« Les Russes se sont en grande partie limités à voler pas plus loin que leurs propres lignes de front.

« Maintenant, si les Ukrainiens peuvent déplacer la capacité de défense aérienne plus loin vers leurs lignes de front et mettre cette bulle sur leurs troupes de première ligne, cela repoussera encore plus loin l’air russe à voilure fixe et à voilure tournante et aidera les Ukrainiens dans toute contre-attaque qu’ils ‘ je mets ensemble. »