Les romans policiers classiques de LR Wright basés en Colombie-Britannique font leurs débuts à la télévision

La Sunshine Coast canadienne est à l’affiche d’une nouvelle série télévisée basée sur des romans policiers typiquement britanno-colombiens.

Près de 40 ans après le regretté auteur canadien L.R. Wright a publié son premier roman de Karl Alberg, la série policière a fait ses débuts sur petit écran dans le nouveau drame de la Fox Meurtre dans une petite ville.

La série de livres se déroule principalement à Sechelt, en Colombie-Britannique, bien que ses personnages se retrouvent à Vancouver et que d’autres villes comme Kamloops et Calgary soient parfois mentionnées.

La version télévisée a été tournée à Gibsons, à proximité, y compris des scènes à La portée de Molly le restaurant rendu célèbre par la production de CBC Les Beachcombers dans les années 1970 et 80 – et se déroule dans une communauté côtière fictive du même nom.

La productrice exécutive Kim Roberts a déclaré que l’émission était intentionnellement vague quant à son emplacement, afin d’attirer un public à l’extérieur de la côte de la Colombie-Britannique.

Des allusions subtiles sur l’emplacement des Gibson fictifs, comme l’utilisation de l’argent américain, par exemple, sont éparpillées tout au long de la première.

« Beaucoup de médias américains pensaient que l’action se déroulait en réalité au Canada et non aux États-Unis. Ils n’avaient pas vraiment compris que ce n’était pas le Canada », a déclaré Roberts. « Nous voulions le rendre un peu plus générique (…) afin qu’il ait les meilleures chances de succès au niveau international. »

Le spectacle s’est également adapté à l’époque. Les romans, bien sûr, se déroulent il y a des décennies, avant les rencontres en ligne et les téléphones portables, mais les scénaristes de la série ont assuré une transition harmonieuse vers les temps modernes.

« Je pense qu’il a été assez facile de le convertir à l’époque actuelle et de le ramener en 2024 », a déclaré Roberts.

« [Writer] Ian Weir a fait un travail fantastique en traitant des problèmes qui étaient peut-être un peu plus anciens et en les rendant beaucoup plus opportuns. »

Casting canadien

Meurtre dans une petite ville présente également des vedettes canadiennes : Kristin Kreuk, de Vancouver, connue pour Petiteville et Le fardeau de la véritéet Rossif Sutherland, fils de feu Donald Sutherland et demi-frère de Kiefer.

Sutherland apporte une qualité « unique » au rôle, a déclaré la productrice exécutive Tina Pehme.

« Il est beau et accessible. Il est si chaleureux », a-t-elle déclaré. « Il a aussi cette voix que tu veux juste continuer à écouter. »

Les Canadiens Kristin Kreuk et Rossif Sutherland jouent dans Murder in a Small Town, basé sur les romans de Karl Alberg de LR Wright. (Kailey Schwerman)

Sutherland agit depuis 2003, selon IMDB, et ses crédits incluent un passage de 11 épisodes sur urgence et quelques épisodes de Le conte de la servante – mais il n’a pas encore marqué un grand break.

Pehme a dit que ça pourrait être ça.

« Je pense que c’est une vraie découverte », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas imaginer que quelqu’un d’autre fasse ça. »

Implication familiale

Un autre acteur canadien faisant une apparition dans la série est Katey Wright, l’une des filles de LR Wright, toutes deux actrices basées à Vancouver.

« Je pense [producer] Nick Orchard était plutôt déterminé à ce qu’au moins l’un d’entre nous soit impliqué », a déclaré Wright.

Les filles de LR Wright, Katey (à gauche) et Johnna, photographiées à la salle de rédaction de CBC Vancouver le 24 septembre. (Courtney Dickson/CBC)

Les discussions sur l’adaptation de la série pour un film ont commencé dans les années 1980, grâce à Orchard, selon la sœur de Katey, Johnna Wright.

« [Orchard] connaissais notre mère. Il adorait ses livres. Il avait cela sur sa liste depuis littéralement des décennies », a déclaré Johnna.

Le voir enfin à l’écran est « étonnant », a déclaré Katey.

« Cela s’est rapproché tellement de fois », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa mère aurait été « ravie » de l’adaptation.

« Elle aurait été ravie que ce soit au Canada, que ce soit Nick. Elle aurait été ravie de la qualité, des valeurs de production et des performances, et fière au possible. »

Le deuxième épisode de Meurtre dans une petite ville sera diffusé au Canada mardi soir sur Global TV. Il passe à 22 h HE/PT mercredi à partir du 16 octobre.