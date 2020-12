Ces jours-ci, la star de I’m A Celebrity, AJ Pritchard, est adorée de sa petite amie et collègue danseuse Abbie Quinnen.

Le couple s’est rencontré en 2018 lorsqu’elle a auditionné pour sa tournée Get on the Floor, et marquera leur anniversaire de deux ans au début de l’année prochaine.

Mais avant de s’installer et de déplacer Abby, 23 ans, dans son appartement de l’ouest de Londres, l’ancienne star de Strictly AJ, 26 ans, était liée à plusieurs beautés du showbiz.

D’être prétendument arrêté dans les coulisses avec Mollie King par Strictly pro Brendan Cole à la façon dont le paralympien Lauren Steadmen a changé sa vie, voici un retour sur les dames auxquelles il a été lié …

Lauren Steadman







(Image: Steve Bainbridge / Daily Mirror)



Quand il s’agit de Strictly Come Dancing, il n’est pas rare que des affaires passionnées fleurissent entre les danseurs professionnels et leurs partenaires célèbres.

Et la rumeur était en pleine vigueur en 2018 lorsque AJ s’est associé à la paralympienne Lauren Steadman, 27 ans, qui a remporté la médaille d’argent au paratriathlon de Rio de Janeiro, au Brésil en 2016.

Les deux sont restés timides face aux rumeurs – mais après avoir été éliminé en demi-finale, AJ a laissé entendre qu’il serait ouvert à la romance, révélant qu’il avait pu voir un côté de Lauren que peu d’autres font.

Il a déclaré au Mirror: « Je suis très protecteur envers elle parce que nous avons travaillé si étroitement ensemble.

«Il y a différentes choses dont elle parlera à l’entraînement dont elle ne parlerait jamais devant la caméra.







(Image: BBC / Guy Levy)



«C’est pour cette raison que nous sommes devenus si proches les uns des autres et que nous serons amis pour la vie.

« Et qui sait dans le futur. On ne sait jamais ce qui va se passer. »

En laissant les fans deviner, Lauren était également ouverte avec son adoration pour AJ, louant son intérieur « spongieux et guimauve » en direct à la télévision.

«J’ai beaucoup de résilience et de détermination, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme vous», a-t-elle jailli.

« En tant que couple, je ne pensais pas que nous serions en couple et je suis tellement reconnaissant de vous avoir eu comme partenaire, les mots ne peuvent expliquer à quel point j’apprécie cela.

Et le partenariat s’est avéré avoir changé la vie d’AJ, la star révélant que leur temps ensemble avait complètement changé sa façon de voir tout.

De ses projets pour l’avenir, il a déclaré à Digital Spy: «Après avoir été avec Lauren, ayez toujours une vision positive de la vie.

« Tout est super, je suis en forme et en bonne santé … Je veux prendre chaque jour comme un positif. »

Mollie King







(Image: BBC)



En 2017, AJ était associé à la pop star Mollie King, 33 ans, de The Saturdays, lorsque Strictly a lancé sa 15e saison.

Avec leurs routines romantiques et leurs baisers apparents sur la piste de danse, il n’a pas fallu longtemps aux langues pour commencer à remuer.

Alors que les deux hommes ont toujours refusé de dire s’ils avaient ou non rendez-vous – Brendan Cole, camarade de Strictly pro, n’était que trop heureux de peser, affirmant qu’il les avait éclatés dans les coulisses.

«Un soir, je suis allé dans le vestiaire des garçons, j’ai franchi la porte et il y avait AJ et Mollie», a-t-il déclaré au magazine Closer.

« Je n’y aurais pas pensé à rien s’ils avaient dit: » Hé, Brendan, ravi de te voir « . Mais quand j’ai franchi la porte, ils ont dit: » Désolé, désolé! Je ne t’ai pas vu là-bas « .







(Image: Instagram / mollieking)



« Deux jeunes célibataires qui se réunissent dans la série – c’est génial, non? »

Pendant ce temps, le père d’AJ, Adrian, les a comparés à un « vieux couple marié », révélant qu’ils avaient apprécié les promenades dans le parc et les repas au restaurant.

Adrian, un professionnel de la danse lui-même qui a assisté aux spectacles en direct, a déclaré au Mirror à l’époque: «AJ et Mollie s’amusent beaucoup. Ils se sont vraiment liés.

«AJ m’a dit que Mollie était super d’être avec. Elle travaille très dur et elle a une grande personnalité.

«Tout le monde aimerait Mollie, c’est une très belle femme, elle a une grande personnalité – qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Ils passent plus de temps ensemble qu’un couple marié.

«Ils vont prendre un café ensemble et se promènent dans les parcs de Londres chaque fois qu’ils ont des pauses après l’entraînement.»

Lorsqu’on lui a demandé si son fils et Mollie – qui sortait avec le mannequin David Gandy, 37 ans – étaient plus que des amis, Adrian a refusé de l’exclure.

«Les gens ont leur opinion quant à savoir s’ils sont maintenant un élément – vous devrez demander à AJ à ce sujet. Mais je pense qu’elle est géniale. J’ai rencontré Mollie après chaque concert. Elle est très gentille, très facile de parler.

