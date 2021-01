Les plongeurs ont sauté du pont Cavour dans le Tibre de Rome le jour du Nouvel An, perpétuant la tradition annuelle qui est un spectacle dans la capitale italienne depuis des décennies.

Quatre Italiens ont sauté ou plongé dans les profondeurs froides et troubles d’une hauteur d’environ 15 mètres.

Une équipe de pompiers s’est tenue sur un bateau dans la rivière pour les retirer rapidement et les faire sécher.

L’événement est une tradition du Nouvel An qui remonte à 1946, lorsqu’un sauveteur au chômage qui essayait de trouver du travail en tant que cascadeur a sauté dans les eaux du pont pour annoncer ses compétences.

Depuis lors, il est devenu un événement annuel, avec des centaines de personnes se rassemblant pour regarder les hommes sauter du pont.

Cette année, le gouvernement a imposé un verrouillage du Nouvel An dans le but de limiter la propagation du COVID-19, de sorte que presque personne n’a pu assister à la plongée de première main.

Comme dans une grande partie de l’Europe, les célébrations du Nouvel An et du Nouvel An ont été largement atténuées dans toute l’Italie, en raison des restrictions en vigueur contre les coronavirus.