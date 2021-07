Les Romains maîtrisaient les aqueducs. Maintenant, l’Italie essaie juste de réparer ses tuyaux qui fuient.

Marchitelli et Lorusso, quant à eux, ont terminé leur journée en n’ayant trouvé qu’une seule fuite, contre trois ou quatre habituellement. À la fin de leur quart de travail, ils ont raconté l’histoire d’une fuite qu’ils avaient localisée la veille – la rare rupture qui a fait chuter la pression de l’eau dans les immeubles d’habitation. La pause semblait importante, mais elle était aussi sous asphalte, et Marchitelli et Lorusso ont passé une journée à la chercher, puis une autre – pas de chance. Les voisins suivaient leurs progrès, et quand finalement ils ont détecté quelque chose, avec des travaux de réparation rapidement effectués, un résident leur a remis des bières et des panzerotti, une spécialité locale de pâte frite.