Les Rolling Stones survivent à la Cancel Culture et à la controverse autour de la nouvelle musique 60 ans plus tard

Les Rolling Stones sont toujours aussi rock.

Le groupe légendaire annoncera les détails de son nouvel album, « Hackney Diamonds », lors d’un événement diffusé en direct aujourd’hui sur YouTube.

Les membres du groupe Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood se réuniront pour une interview dans le quartier de Hackney, dans l’Est de Londres, qui semble avoir inspiré le titre de l’album.

« Hackney Diamonds » est le premier album studio original du groupe depuis « A Bigger Bang » en 2005. C’est aussi leur premier album depuis la mort de leur batteur d’origine, Charlie Watts, en 2021.

À travers des décennies de hauts et de bas et de changements culturels, les Rolling Stones ont conservé leur héritage et leur pertinence dans la culture pop.

« Les Rolling Stones ont duré aussi longtemps parce qu’ils le voulaient », a déclaré à Fox News Digital Rob Weiner, bibliothécaire de culture populaire à la Texas Tech University. « À un moment donné, les Rolling Stones n’existeront plus, mais tant qu’ils sont capables de le faire et qu’ils aiment toujours enregistrer et jouer, pourquoi ne le feraient-ils pas ? Il n’y a pas de règles qui disent qu’il faut se retirer de la musique. «

Mick Jagger a déclaré au magazine Rolling Stone en 2015 qu’il ne pensait pas vraiment à la retraite : « Je pense à ce que sera la prochaine tournée. Je ne pense pas à la retraite. Je planifie la prochaine série de tournées, donc la réponse est vraiment : « Non, pas vraiment. »

Keith Richards a fait écho à ce sentiment en 2020, déclarant à la BBC qu’il aime toujours les tournées.

« Je ne sais pas si vous pouvez y être immunisé, mais ça reste un coup de pied, mec », a déclaré Richards.

« Ouais, cette vie a été assez exceptionnelle. Parfois, je ne comprends vraiment pas comment je suis arrivé ici.

« Mais la musique est ce qui vous permet de continuer, c’est donc sur cela que j’essaie de me concentrer », a ajouté Richards, en plaisantant en disant que pour le 60e anniversaire du groupe à l’époque, il « pourrait avoir un nouveau fauteuil roulant » pour célébrer.

Marc Myers, contributeur musical et artistique du Wall Street Journal et auteur de « Rock Concert : An Oral History » et « Anatomy of 55 More Songs », a expliqué que les tournées présentent également un certain attrait financier pour les groupes, en particulier s’ils ont « tourné sans relâche ». » au fil des années, à l’image des Rolling Stones.

« Cela ne fait pas de mal non plus que l’économie du rock se soit tournée vers la performance live et s’éloigne de l’enregistrement », a déclaré Myers à propos de la longévité du groupe. « Par conséquent, les Stones gagnent une fortune à chaque tournée. L’argent permet de garantir que les grands groupes restent ensemble. »

Formés en 1962 à Londres, les Rolling Stones, composés à l’origine de Jagger, Richards, Charlie Watts, Brian Jones et Bill Wyman, ont commencé leur carrière en jouant des reprises de chansons ancrées dans les premiers blues et rock’n’roll avant de connaître le succès avec leur propre musique originale.

Outre leurs nombreux succès, dont les classiques intemporels « (I Can’t Get No) Satisfaction », « You Can’t Always Get What You Want » et « Gimme Shelter », le groupe était connu pour son image de « mauvais garçon » dans ses débuts, l’homologue avant-gardiste des Beatles plus épurés.

Le manager du groupe à l’époque, Andrew Loog Oldham, encourageait même les gros titres du genre : « Laisseriez-vous votre fille épouser un Rolling Stone ? »

« Ce sont des icônes du côté déviant de la philosophie des baby-boomers. À ce stade, ils sont à égalité avec Harley-Davidson, les jeans et le détergent Tide. Il est difficile de renverser une marque générationnelle qui en est venue à signifier plus que la somme de ses parties. « , a déclaré Myers.

Les Rolling Stones ont également eu des chansons controversées dans leur catalogue, notamment leur tube de 1971, « Brown Sugar ».

« Brown Sugar » contient des paroles comme « Navire négrier de la Gold Coast à destination des champs de coton / Vendu sur le marché de la Nouvelle-Orléans / Le vieil esclavagiste balafré sait qu’il va bien / Écoutez-le fouetter les femmes vers minuit. » Les paroles ont suscité la controverse ces dernières années dans le cadre du mouvement #MeToo et en raison de leur représentation de l’esclavage.

En 2021, Jagger et Richards ont parlé avec le Los Angeles Times de la suppression de la chanson de leur set list lors de leur tournée « No Filter ».

« J’essaie de comprendre avec les sœurs où se trouve le problème. N’ont-elles pas compris que c’était une chanson sur les horreurs de l’esclavage ? Mais elles essaient de l’enterrer. Pour le moment, je ne veux pas entrer en conflit avec toutes ces conneries », a déclaré Richards. « Mais j’espère que nous pourrons ressusciter le bébé dans sa gloire quelque part le long de la piste. »

Jagger a déclaré au média : « Nous jouons » Brown Sugar « tous les soirs depuis 1970. Alors, parfois, vous pensez: » Nous allons retirer celui-là pour l’instant et voir comment ça se passe.

« Nous pourrions le remettre en place. »

Malgré les critiques à l’égard de « Brown Sugar » et de quelques autres chansons du groupe, comme « Under My Thumb », les Rolling Stones ont plus ou moins navigué à travers la Cancel Culture.

« Annuler la culture semble seulement renverser ceux que nous considérons comme bons et nobles », a déclaré Myers. « Si vous avez toujours été connu comme une canaille et que vous êtes populaire, il est presque impossible de vous retirer à moins d’enfreindre la loi. Dès le début, de nombreux personnages féminins dans les chansons des Stones sont des objets. Pour une raison déroutante , les femmes ne semblaient pas avoir de problème avec ça et ce n’est toujours pas le cas maintenant. »

Il y a également eu une controverse cette année lorsque le groupe a été accusé d’avoir utilisé des éléments d’un artiste inconnu pour leur chanson de 2020 « Living in a Ghost Town ».

Selon Billboard, l’auteur-compositeur Sergio Garcia Fernandez, dont le nom de scène est Angelslang, a affirmé que Jagger et Richards « avaient détourné de nombreux éléments reconnaissables et protégés » de sa chanson de 2006, « So Sorry », et de sa chanson de 2007, « Seed of God ». «

Même si le litige est en cours devant les tribunaux, Weiner ne prévoit aucun problème pour le groupe.

« Les Stones ont toujours eu quelqu’un qui prétendait avoir volé des chansons, mais si vous écoutez leurs premières musiques, une grande partie d’entre elles sont dérivées du blues, de la soul, du R&B et du rock basique. Mais les chansons tiennent le coup et sonnent toujours originales », a-t-il déclaré. dit.

« Les Rolling Stones ont de bons avocats et managers depuis leurs débuts jusqu’à aujourd’hui. Ils connaissent donc le business de fond en comble et n’ont pas peur de se défendre contre ce type de réclamations. »

Les échantillonnages de genres mélangés à leur propre son rock cohérent ont aidé le groupe à maintenir sa popularité durable.

« Les Stones ont résisté aux tendances et sont restés fidèles à leurs racines dans le rock’n’roll basique et le blues malgré les tendances à la modernisation (disco/techno/punk), qui [they] ont toujours ajouté une ou deux chansons à leurs albums », a déclaré Weiner.

Weiner attribue également à Jagger le fait de se tenir au courant des musiciens émergents et de travailler avec eux en tournée.

« Mick Jagger, qui est bien éduqué et qui s’intéresse à la politique, est [an] observateur avisé des tendances et de la culture. …[That’s] C’est une des raisons pour lesquelles les Rolling Stones ont toujours ouvert des groupes branchés, comme Living Color, Matchbox 20, Dave Matthews, Smashing Pumpkins, etc. »

Dans le cadre de l’invasion musicale britannique dans les années 1960, les Rolling Stones et les Beatles sont souvent comparés de diverses manières, notamment sur la façon dont les Stones ont survécu aux Beatles en tant que groupe.

« Les Stones ont également été très tôt à considérer ce qu’ils faisaient comme une entreprise. Chacun des Stones était relativement égal en termes d’ego, et chacun avait son propre rôle à jouer dans la Team Stones », a expliqué Myers. « Les Beatles, en revanche, considéraient ce qu’ils faisaient de la même manière que les concurrents de « Survivor » considéraient ce qu’ils faisaient. Quelqu’un devait être le gagnant. »

Les Beatles se sont séparés en 1970, avec une dissolution officielle plus tard en 1974, au milieu de luttes intestines concernant les décisions musicales et commerciales. Tout espoir de retrouvailles complètes avec le groupe a pris fin avec le meurtre de John Lennon en 1980.

« Les Stones se sont toujours sentis inférieurs aux Beatles et étaient déterminés à leur survivre et s’efforçaient de devenir plus grands », a ajouté Myers.

En fin de compte, les comparaisons entre les groupes et leur héritage sont difficiles car les deux ont laissé un tel impact sur la culture pop. Mais les Rolling Stones ont conservé un héritage permanent et apprécient clairement ce qu’ils font.

« Les musiciens adorent jouer. C’est ce qu’ils font », a déclaré Weiner.