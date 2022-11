Les Rolling Stones s’apprêtent à sortir des enregistrements live étoilés de 2012 au début de l’année prochaine

En 2023, les Rolling Stones prévoient de sortir un “album ultime des plus grands succès en direct”, avec des apparitions de Lady Gaga, Bruce Springsteen, Gary Clark Jr. et The Black Keys.

L’album – “GRRR Live!” – contiendra des chansons enregistrées en direct au Prudential Center du New Jersey le 15 décembre 2012, a rapporté l’Associated Press.

En plus de SpringsteenGaga, Clark Jr. et The Black Keys, l’événement a également présenté des performances de Mick Taylor et John Mayer.

Le concert a été diffusé à la carte en 2012 et n’est plus disponible pour les fans depuis.

LE BATTEUR DES ROLLING STONES CHARLIE WATTS EST MORT À 80 ANS

Le dernier projet des Rolling Stones contiendra 24 titres, avec certains de leurs plus grands succès, dont “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, “Honky Tonk Women”, “Start Me Up”, “Sympathy For le diable” et “(je ne peux pas obtenir de) satisfaction”.

La collection sera disponible le 10 février.

La nouvelle a récemment annoncé que les Rolling Stones s’apprêtaient à sortir leur premier nouvel album en 18 ans l’été prochain.

La nouvelle fait suite au décès du batteur de longue date Charlie Watts en 2021. Le groupe légendaire a passé cet été à se produire dans de nombreuses salles à travers l’Europe pour son 60e anniversaire en tant que groupe.

“On m’a dit que Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood se sont associés à New York au cours des quinze derniers jours pour des sessions d’enregistrement, aux côtés d’un groupe de musiciens de session de classe mondiale pour terminer les enregistrements initiaux de leur première sortie de matériel original en 18 ans. “, a déclaré une source proche du groupe au Sun en octobre.

“Après le décès de Charlie, il y avait une certaine incertitude quant à ce qu’il fallait faire ensuite. Ils avaient des dates de stade prévues tellement pressées, mais après, on ne savait pas à quoi ressemblait l’avenir. Mais maintenant, ils ont eu le temps de réfléchir, ils se sentent tous c’est la bonne chose à faire pour continuer à faire ce qu’ils ont toujours fait en tant que groupe, faire de la nouvelle musique et, espérons-le, reprendre la route pour la présenter à leurs fans.”

Cet été, le chanteur principal Mick Jagger a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19, obligeant le groupe à reporter plusieurs concerts.

Ayant rejoint les Stones en 1963, Watts s’est classé juste derrière Jagger et Richards en tant que membre le plus vétéran du groupe.

