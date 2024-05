Les Rolling Stones rockent fort au Metlife Stadium – dans leurs 80 ans !

Comment diable Mick Jagger peut-il encore avoir des mouvements comme ça ?

C’est la question que vous n’avez cessé de vous poser – dans un état d’émerveillement complet – lors de la première des deux étapes de la tournée « Hackney Diamonds » des Rolling Stones au MetLife Stadium d’East Rutherford jeudi soir.

Lors de sa première tournée en tant qu’octogénaire – il a eu 80 ans en juillet dernier – l’homme qui a fait paraître vieux Adam Levine sur le smash de Maroon 5 en 2011 « Bouger comme Jagger » est toujours en train de nous surpasser tous.

Father Time est toujours du côté de Mick Jagger, comme il l’a montré lors du concert des Rolling Stones au MetLife Stadium. Getty Images

Father Time est toujours de son côté.

Voir Jumping Jack Jagger travailler aussi dur que jamais pour donner aux gens ce qu’ils sont venus – et payer une jolie somme – était suffisant pour restaurer la foi, même du New-Yorkais le plus cynique, dans le pouvoir du rock’n’roll.

En effet, 60 ans plus tard, après la sortie du premier album éponyme des Stones en 1964, les éternels mauvais garçons britanniques ont organisé une résurrection du rock dont le genre a désespérément besoin.

Ce n’était pas seulement du rock’n’roll, c’était une révélation.

Et c’était en grande partie dû à Jagger, qui semble avoir Benjamin Buttoned son énergie – et son corps.

L’homme peut toujours porter des jeans skinny mieux que quiconque dans le stade.

Jagger était dans un tel mouvement perpétuel depuis le moment où il est monté sur scène jusqu’à « Start Me Up » – le tube des Stones de 1981 qui reste l’un des premiers concerts les plus parfaits de tous les temps – que ce fut presque un choc lorsque, quatre chansons, il a pris la pose immobile parfaite à la fin du single « Angry » de « Hackney Diamonds ».

Pourtant, s’il y a eu un seul moment où il a semblé essoufflé, cela n’a pas été capturé par les écrans vidéo géants qui faisaient exploser ses célèbres lèvres.

Mick Jagger a vendu et pavané sans relâche sur les nouveaux morceaux « Hackney Diamonds » des Rolling Stones _ ainsi que sur leurs classiques. Getty Images

Et, comme s’il avait encore quelque chose à prouver, il vendait et se pavanait sans relâche sur de nouveaux morceaux tels que « Mess It Up » de l’album sous-estimé « Hackney Diamonds » des Stones – qui, sorti en octobre dernier, était le premier album du groupe. de matériel original depuis « A Bigger Bang » de 2005.

Force de la nature comme nous ne reverrons peut-être jamais, il reste le meilleur leader du rock de tous les temps.

Même si l’on pense qu’il va passer un moment important – après tout, cette tournée est parrainée par l’AARP, qui signifiait à l’origine l’American Association of Retired Professionals – il fait reculer les années.

Prenez « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez » – un favori personnel et un moment fort. Alors que les rides de son visage, qu’il a pour la plupart essayé de ne pas cacher, ont révélé les ravages du temps, le chanteur-guitariste a quand même trouvé le moyen de donner au public exactement ce qu’il voulait.

Ronnie Wood et Keith Richards ont fait vibrer les Rolling Stones lors du premier de leurs deux spectacles au MetLife Stadium. Getty Images

Puis il y a eu « Miss You », le hit des Stones-go-disco de 1978 qui a transformé MetLife en Studio 54 pour une interprétation épique et étendue, avec le sideman de longue date Bernard Fowler apportant toute cette basse.

Mais même si tout le monde était venu pour la fête, Jagger n’avait pas peur de se lancer en politique.

À la fin de « Wild Horses », le toujours sauvage encourageait les spectateurs à voter en cette année d’élection présidentielle.

Et Jagger – qui bénéficiera de deux jours de congé bien mérités avant le prochain spectacle de dimanche à MetLife – s’est même moqué d’un certain candidat, l’ancien président Donald Trump, le jour où il a organisé un rassemblement dans le sud du Bronx.

« J’étais un peu inquiet de la météo ce soir », a-t-il déclaré. « Je pensais que nous allions avoir un peu de Stormy Daniels, mais tout va bien. »