Les Rolling Stones honorés avec une pièce de collection britannique pour le 60e anniversaire

Les Rolling Stones veulent peut-être de l’argent, mais maintenant ils en ont aussi au Royaume-Uni !

La Royal Mint britannique, la plus ancienne société du pays et le fabricant officiel des pièces de monnaie britanniques, célèbre le 60e anniversaire du groupe légendaire en en faisant le visage d’une nouvelle pièce de collection.

La pièce de 5 livres «Made To Rock» (6,07 $) présente une image silhouette du groupe en train de jouer et le nom du groupe dans ce qui est décrit comme sa police classique de 1973, selon l’Associated Press.

Le leader Mick Jagger, les guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood, et le regretté batteur Charlie Watts peuvent tous être vus sur la pièce.

“Nous sommes ravis d’être honorés par une pièce officielle du Royaume-Uni”, a déclaré le groupe dans un communiqué inclus dans l’annonce de la Royal Mint. “D’autant plus important que la sortie coïncide avec notre 60e anniversaire.”

La nouvelle pièce est la cinquième de la série Music Legends de la Royal Mint, qui célèbre les artistes britanniques. Parmi les autres artistes honorés dans la série figurent Queen, Elton John, David Bowie et The Who.

Les objets de collection coûteront plus cher que votre pièce moyenne, avec des pièces similaires de la série Music Legends allant de 15 livres (18,12 $) à 465 livres (561,92 $).

“Notre série Music Legends crée une nouvelle génération de collectionneurs de pièces”, a déclaré Rebecca Morgan, directrice des services de collection à la Royal Mint, selon l’AP. “Nous espérons que cela fournira un hommage approprié aux 60 ans de musique rock and roll du groupe pour leurs millions de fans à travers le monde. Les Rolling Stones sont des légendes du rock britannique, et nous prévoyons que cette pièce sera incroyablement recherchée par les collectionneurs de pièces et la musique. amants pareils.”

La Monnaie royale a déclaré que cette pièce est unique car c’est l’une des dernières à honorer la vie et le service de la reine Elizabeth II, décédée en septembre à 96 ans.

“La pièce est également l’une des dernières à être émise à l’effigie de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II, marquant un moment important de l’histoire”, a ajouté Morgan dans le communiqué.

Les Rolling Stones étaient de retour sur la route cette année avec leur tournée européenne “Sixty” 2022, qui se terminera à Berlin en août.

