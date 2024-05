Les Rolling Stones font vibrer le MetLife Stadium avant le week-end du Memorial Day

Les Rolling Stones savent comment organiser une fête le week-end du Jersey Memorial Day.

Des blagues, des discussions d’actualité, des discussions sur le menu du restaurant de Jersey et près de deux heures de certaines des plus grandes chansons du rock’n’roll étaient sur scène le 23 mai au MetLife Stadium d’East Rutherford.

Les Stones – dont les membres Mick Jagger et Keith Richards ont tous deux 80 ans – ont trouvé ce point idéal où ils ne semblent pas se prendre trop au sérieux tout en restant une force musicale dangereuse. Des interprétations consécutives de « Paint it Black » et « Gimme Shelter » ont résonné dans MetLife avec une beauté inquiétante. C’était magnifique et un peu effrayant.

Chanelle Haynes, qui fait ses débuts live avec les Rolling Stones lors de cette tournée, a absolument grésillé sur le rôle principal féminin de « Gimme Shelter ».

Le groupe s’est renforcé au fil de la soirée. Jagger a parcouru 50 mètres depuis le podium jusqu’à la batterie pendant « Honky Tonk Women » et n’a pas semblé perdre le souffle.

Besoin d’une pause? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Il y a eu une surprise pour Richards jeudi. Il a interprété deux chansons, « You Got the Silver » et « Little T&A », au lieu de son single habituel.

« Le prochain, je n’ai pas la moindre idée de quoi il s’agit, mais je l’ai écrit », a déclaré Richards de « Little T&A ».

Richards a également livré un riff de guitare rock star croquant pendant « Jumpin’ Jack Flash », et a lancé au public un regard complice et un clin d’œil tandis que le bassiste Daryl Jones lui a fait un sourire aux dents écartées.

En parlant de Jones, il a été extraordinaire sur une version étendue de « Miss You » avec un solo de basse multidimensionnel qui s’est déroulé à plusieurs niveaux. Jagger était tellement impressionné qu’il lui a donné un coup de poitrine à mi-chemin.

Jagger a également adapté les paroles à la foule, changeant la phrase « Filles portoricaines » en « Filles argentines » pour une jeune femme avec un drapeau argentin devant le public.

Le batteur Steve Jordan, qui a remplacé feu Charlie Watts, est un maître en matière de tenue de rythme discrète et de raffinement de poche. C’est tellement parfait que c’est exceptionnel. Ronnie Wood ajoute de la personnalité et du mordant à la programmation.

Les nouvelles chansons du dernier album, « Hackney Diamonds », ont plutôt bien résisté aux classiques. « Angry » est, eh bien, en colère et a un riff de rock d’arène. « Sweet Sounds of Heaven » a soulevé le ciel avec une flottabilité gospel rock.

Les gars sont au courant de l’actualité de la région, notamment du procès de l’ancien président Donald Trump à New York pour fraude électorale.

« J’étais un peu inquiet de la météo ce soir », a déclaré Jagger. « Je pensais que nous allions avoir un Stormy Daniels mais tout va bien. »

La dernière fois que les Stones ont joué à MetLife, Jagger a fait référence à un repas au Tick Tock Diner sur la route 3 à Clinton.

«C’est génial d’être de retour dans le New Jersey!» Jagger a déclaré après « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez ».

« La dernière fois que j’ai mentionné que nous étions allés à ce restaurant, le Tick Tock Diner », a poursuivi Jagger. « Alors, sur le chemin du spectacle, je me suis arrêté là-bas et j’ai découvert qu’ils avaient un nouveau sandwich et il s’appelait The Mick Jagger. Je n’ai jamais eu de sandwich (blanchissant) qui porte mon nom. Je suis très, très fier.

Le sandwich Mick Jagger contient du rouleau de porc, des œufs et du fromage. Jagger peut être un peu jambon. Il bouge également, comme le dit la chanson, comme Jagger, avec ses hanches pivotantes, ses doigts pointés en l’air, ses bras au-dessus du public – offrant une bénédiction rock’n’roll à ceux qui sont passés du côté obscur et en sont revenus.

Plus:Tick ​​Tock Diner à Clifton prêt pour un rappel de Mick Jagger et des Rolling Stones

« Hackney Diamonds » est le premier LP des Stones depuis 18 ans. La tournée a débuté le 28 avril au NRG Stadium de Houston et se déroulera dans 17 villes jusqu’à la finale de la tournée le 21 juillet au Thunder Ridge Nature Arena de Ridgedale, Missouri.

Le concert du Missouri vient d’être ajouté à la tournée le 23 mai.

La prochaine étape aura lieu le dimanche 26 mai à MetLife. Lawrence est l’ouvreur, et les prix des billets de revente commencent à 92 $ via Maître des billets.

L’ouvreur Jon Batiste est monté sur scène avec un éclat et un panache aveuglants dans une veste à paillettes et un pantalon assorti.

« Es-tu prêt à t’éclater! » » s’est exclamé Batiste alors qu’il se pavanait sur le podium alors que lui et son groupe interprétaient « Tell the Truth ».

Le multi-instrumentiste était pleinement cinétique et constamment en mouvement en jouant son mélange musical de funk, de soul, de rock et de gospel – même si le premier public des Stones n’était pas à la hauteur de l’enthousiasme.

« Quand je bouge mon corps ainsi, je ressens de la liberté », a déclaré Batiste.

Le natif de la Nouvelle-Orléans avait la réponse : chanter sur un medley qui commençait par le classique du soul gospel « People Get Ready ».

Les lumières des téléphones se sont allumées dans le stade, éclairant le chemin.

Setlist MetLife des Rolling Stones pour le 23 mai

Demarre-moi

Descend de mon nuage

Éclaté

En colère

C’est seulement du rock’n’roll (mais j’aime ça)

Wild Horses (chanson votée par les fans)

Tout gâcher

Dés culbutants

Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez

You Got the Silver (chant principal de Keith Richards)

Little T&A (chant principal de Keith Richards)

Sympathie pour le diable

Honky Tonk Femmes

Tu me manques

Donnez-moi un abri

Peint le en noir

Jumpin’Jack Flash

Bis:

Doux sons du ciel

(Je ne peux pas obtenir non) Satisfaction

Faites vibrer les pierres ! au Poney de Pierre

Le Hackney Diamonds Tour est sponsorisé par AARP, et AARP-NJ accueillera le Marc Ribler and Friends Rock the Stones ! spectacle samedi 26 mai au Stone Pony.

Le spectacle de 19 heures est gratuit et les membres de l’AARP peuvent bénéficier d’un accès anticipé à l’événement en présentant leur carte AARP ou l’application AARP Now à la porte. L’accès anticipé est à 17h30, les portes régulières sont à 18h00

Les participants auront la chance de participer à un jeu-questionnaire sur la musique des Rolling Stones pour avoir la possibilité de gagner des billets pour le concert des Stones dimanche à MetLife.

Ribler est le directeur musical de Little Steven and the Disciples of Soul. Visite stoneponyonline.com pour plus d’informations.

Abonnez-vous à app.com pour les dernières nouvelles sur la scène musicale du New Jersey.

Chris Jordan, originaire de Jersey Shore, couvre les divertissements et les reportages pour USA Today Network New Jersey. Contactez-le à [email protected].