Les Rolling Stones annoncent Hackney Diamonds, 1er album de matériel original en 18 ans

Les Rolling Stones ont officiellement annoncé la sortie de leur premier album de matériel original en 18 ans à Londres, le chanteur Mick Jagger plaisantant sur le fait que le groupe a été « un peu trop paresseux » dans l’enregistrement de nouveaux morceaux ces dernières années.

Jagger et les guitaristes Keith Richards et Ron Wood ont parlé du nouvel album Hackney Diamants mercredi lors d’un événement devant public dans l’est de Londres organisé par Jimmy Fallon.

L’album, sorti le 20 octobre, est le premier album de matériel original du groupe depuis 2005. Un plus gros coup. Sortie des Stones en 2016 Bleu et solitaireune collection de reprises de blues, et a continué ces dernières années un flux constant de sorties d’archives, y compris celle de l’année dernière Le Mocambo 1977de leur spectacle souvent contrefait au célèbre club de Toronto.

Le groupe a fait sa première En colèrele premier single et la vidéo du nouvel album.

Jagger, qui a eu 80 ans en juillet, a déclaré que le groupe s’était donné une date limite pour sortir un nouvel album au public. La majeure partie du nouvel album a été enregistrée puis mixée entre décembre et février, avec l’aide du producteur Andrew Watt, qui a travaillé avec des artistes allant de Miley Cyrus à Iggy Pop.

« Nous ne voulions pas faire n’importe quel disque et le sortir », a déclaré Jagger, qui a eu 80 ans en juillet. « Avant d’entrer, nous avons tous dit que nous allions faire un disque que nous aimons vraiment nous-mêmes. D’autres personnes peuvent l’aimer, d’autres peut-être pas… mais nous en sommes satisfaits et nous espérons qu’il vous plaira tous. »

Programmation originale sur un seul morceau

Cependant, des pistes Vivre par l’épée et Tout gâcher ont été coupés en 2019 avec le batteur du groupe original Charlie Watts, décédé il y a deux ans à 80 ans.

« Depuis que Charlie est parti, c’est différent », a déclaré Richards, 79 ans. « Bien sûr, il nous a incroyablement manqué. »

11h47Parachute Women : les 4 figures féminines derrière les Rolling Stones L’auteure Elizabeth Winder explique à Amil Niazi, hôte invité de Commotion, pourquoi les Rolling Stones ne seraient jamais devenus des légendes du rock’n’roll sans quatre femmes dans les coulisses – Marianne Faithfull, Bianca Jagger, Anita Pallenberg et Marsha Hunt – qui ont fait d’eux ce qu’ils sont.

Steve Jordan, le batteur vétéran qui a travaillé sur les projets solo de Richards, est en tournée avec les Stones depuis la mort de Watts.

Bill Wyman, le bassiste original qui a quitté le groupe en 1993, apparaît également sur Vivre par l’épée, représentant une réunion en studio de quatre des cinq membres originaux du groupe. Le fondateur Brian Jones est décédé en 1969, quelques semaines seulement après avoir été limogé par le reste du groupe.

Jagger, Richards et Woods ont plaisanté avec Fallon, qui les a menés à un moment donné dans une chanson de Décrochéextrait de leur deuxième album en 1965.

Jagger et Richards, dont la relation a connu des difficultés au fil des ans, ont répondu amicalement à une question de fans demandant les secrets d’un long mariage réussi.

« Je ne parle pas trop souvent », proposa Jagger.

Richards a répondu : « Comment dire « tais-toi » poliment.

Les Rolling Stones sont présentés à l’Olympiapark de Berlin le 3 août 2022, dans le cadre d’une série de dates qu’ils ont données en Europe dans le cadre de leur 60e anniversaire. (Ina Fassbender/AFP/Getty Images)

Wood, 76 ans, qui a rejoint les Stones en 1975, a révélé que Lady Gaga était invitée sur l’album

L’annonce du nouveau matériel fait suite à une campagne teaser énigmatique, dans laquelle le logo emblématique de la bouche et de la langue du groupe a été projeté sur la façade de monuments de villes du monde entier, notamment New York, Londres et Paris.

Le titre de l’album est un terme d’argot désignant le verre brisé, et le groupe a également taquiné ses fans avec une annonce dans le journal local Hackney Gazette pour une entreprise fictive de réparation de verre : « Quand vous dites donnez-moi un abri, nous réparerons vos fenêtres brisées. »

Il n’était pas immédiatement clair quand les Stones pourraient débuter les nouvelles chansons en live. Le groupe est apparu pour la dernière fois au Canada pour un concert près de Barrie, en Ontario, en juin 2019, et n’a pas joué dans les grandes villes canadiennes depuis plus d’une décennie.

Le groupe a une longue histoire de concerts au pays, marquant ses débuts sur scène au Canada au Forum de Montréal en 1965, et donnant plusieurs concerts dans de petits clubs à Toronto tout en se préparant pour des tournées mondiales dans les années 1990 et au début des années 2000.