Les rôles de Kate Middleton et du roi Charles Trooping the Color révélés au milieu des batailles contre le cancer

La cérémonie Trooping the Colour aura lieu le mois prochain, qui soulève la question : le roi Charles III et Kate Middleton seront-ils là au milieu de leur bataille contre le cancer ?

Buckingham Place a confirmé BBC Jeudi que Charles, 75 ans, sera présent à la cérémonie du 15 juin.

Le roi Charles et la reine Camilla à Trooping the Color 2023. Getty Images

Pendant ce temps, Kate, 42 ans, ne sera pas à la répétition générale de Trooping the Colour le 8 juin, a indiqué un porte-parole du palais de Kensington. confirmé à NBC Nouvelles.

Kate sera remplacée par le lieutenant-général James Bucknall, KCB, CBE dans son rôle habituel d’officier d’inspection lors de la traditionnelle revue du colonel « alors qu’elle poursuit son rétablissement », a déclaré le porte-parole.

Kate Middleton, le prince William et leurs enfants au Trooping the Colour 2023. Samir Hussein/WireImage

La cérémonie de revue du colonel a toujours lieu une semaine avant la cérémonie Trooping the Colour.

On ne sait pas si la princesse de Galles sera à Trooping the Colour le 15 juin.

Meghan Markle, Camilla et Kate Middleton à Trooping the Color 2019. Samir Hussein/WireImage

Bien que Charles soit présent à Trooping the Colour, il devrait arriver à l’événement d’une manière différente.

Le monarque – qui reçoit un traitement ambulatoire pour son cancer – sera conduit dans une calèche aux côtés de son épouse la reine Camilla au lieu de monter à cheval comme il le faisait dans le passé.

Le Post a contacté les palais de Buckingham et de Kensington pour obtenir leurs commentaires.

Parade de la couleur 2016. FilImage

Répétition de Trooping the Color le 30 mai 2024. PA

Ce sera la deuxième cérémonie Trooping the Colour de la famille royale depuis que Charles a été nommé roi en mai 2023.

Neuf mois après la cérémonie historique, Charles a reçu un diagnostic de cancer. Il a subi une intervention chirurgicale pour une hypertrophie de la prostate et les médecins ont découvert « un autre problème préoccupant » qui nécessite un traitement.

Charles a parlé de sa bataille contre le cancer quelques jours seulement après avoir rendu publique la nouvelle.

Le roi Charles III à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres le 29 mai 2024. Tayfun Salci/Zuma Press Wire/SplashNews.com

« Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements pour les nombreux messages de soutien et de bons vœux que j’ai reçus ces derniers jours », a-t-il déclaré dans un message. publié par le palais de Buckingham le 10 février. « Comme tous ceux qui ont été touchés par le cancer le savent, de telles pensées aimables sont le plus grand réconfort et le plus grand encouragement. »

Charles a été écarté de ses fonctions publiques pendant environ trois mois avant de reprendre son poste fin avril. Il a visité un centre de traitement du cancer à Londres avec Camilla.

Depuis lors, il fait sa tournée au Royaume-Uni et devrait se rendre en France pour le 80e anniversaire du jour J, la semaine précédant la cérémonie Trooping the Colour.

La reine Camilla et le roi Charles à Londres le 29 mai 2024. Tayfun Salci/Zuma Press Wire/SplashNews.com

Au contraire, Kate a complètement disparu de la scène publique depuis qu’elle a révélé son diagnostic de cancer dans une vidéo préenregistrée en mars.

La princesse aurait été vue « dehors » avec sa famille ces derniers jours – bien qu’aucune image de cette apparente sortie n’ait fait surface pour le moment.

Un ami de la famille de Kate a récemment révélé qu’elle avait « franchi un cap » avec ses traitements contre le cancer.

« Cela a été un grand soulagement qu’elle tolère le médicament et qu’elle se porte beaucoup mieux », a déclaré l’amie de Kate. dit à Vanity Fair.

Kate Middleton a annoncé qu’elle était atteinte d’un cancer en mars 2024. Studios de la BBC

« Cela a bien sûr été une période très difficile et inquiétante. Tout le monde s’est rallié à elle : William, ses parents, ainsi que sa sœur et son frère », ont-ils ajouté.

Kate a révélé ses problèmes de santé au monde le 22 mars.

Elle a déclaré que les médecins avaient découvert son cancer lors d’une opération abdominale prévue en janvier et a noté qu’elle en était maintenant aux premiers stades d’un « traitement de chimiothérapie préventive ».

Kate Middleton avec sa famille à Trooping the Color 2023. Getty Images

Le Post a révélé que Kate et William avaient « édulcoré » ses problèmes de santé en annonçant la nouvelle à leur plus jeune fils, le prince Louis, 6 ans, mais avaient eu une conversation plus « difficile » avec le prince George, 10 ans, et la princesse Charlotte, 9 ans.

William, 41 ans, a exercé ses fonctions royales malgré l’absence de sa femme.